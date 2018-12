SSC Farul a folosit un jucător aflat în stare de suspendare

15:55:19 / 07 Noiembrie 2018

Amatorii din club sa plece !

Cat de incopetent trebuie sa fii sa aduni cartonasele galbene din 2 competitii diferite si sa crezi ca un jucator e suspendat dupa 3 cartonase in campionat si unul in cupa? Orice novice stie ca nu se poate intampla asta ! Acum 1 an jucatorii nu primisera banii dupa 2-3 luni de la inceperea ligii a 3-a pt ca dosarul de finantare de la primarie s-a amanat cu 2-3 luni din cauza documentelor depuse de club in care era scris sezonul 2017 in loc de sezonul 2017-2018. Atunci nu a plecat nimeni de la club si nu si-a asumat nimeni greseala, cu siguranta nu se va intampla nimic nici acum dupa inca o gafa de gradinita !