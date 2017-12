SSC Farul mai are în cont doar trei lei și 60 de bani!

19:09:27 / 06 Aprilie 2017

constanteni

Ce cauti ma vagabondule(mihailescu) in poze si la aceasta echipa?? Pai nu va laudati voi acum ceva timp in urma ca vin sponsori linga echipa, ca va ajuta X.Y.Z,, institutiile orasului??Pai cine sa va dea voua bani, cand boi sunteti acolo numai infractori si hoti lica marcel,mihailescu draica,,siscu,farcas,boata,mina,.care stati doar ptr bani,si ptr nimic altceva?Nu va ajuta NIMENI in orasul asta cu nimic pina nu dispareti unii dintre voi. Aveti salarii neplatite de 4-5 luni la jucatori( din cauza asta a plecat si D.POPA),nu aveti bani de deplasari, de nimic.Jimmy numai poate sa fure de la confort urban si sa aduca la echipa..,ca este dna-ul pe el. Umblati cu cutia milei ca CERSETORII.RUSINE sa va fie,adunaturilor de infractori. Vreti academie de fotbal,fara taxe,fara,nimic, iar voi aveti 3 lei in cont..Pai cum sustii acedemia asta mai OSPATAR SISCU COSMIN? Aduci tu bani de acasa, si sustii academia, dai salarii,?Nu-ti este rusine sa face asemenea afirmatii ,mai betivule ordinar,sa duci lumea in eroare? Avea dreptate DANIEL POPA,ca a fost dezamagit de conducere, si a plecat de la echipa.Pai ce vroiati sa joace pe stomacul gol?sa manance gazon?si cati mai sunt ca el,care o sa plece curand,si o sa jucati ..in liga 5 nu 3... Asa ca doar VIITORUL CONSTANTA,exista,si va exista in fotbalul constantean...voi ssc farul sunteti necunoscuti,vai de voi