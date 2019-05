SSC Farul vrea puncte din confruntarea cu Luceafărul

SSC Farul Constanţa va evolua sâmbătă, 18 mai, de la ora 13.00 (în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look Sport), la Oradea, cu Luceafărul, în etapa a 36-a a Ligii a 2-a la fotbal. O partidă în care fotbaliştii constănţeni vor întâlni echipa pe care au învins-o cu un categoric 5-0 în turul campionatului. Acum, diferenţa din clasament dintre cele două formaţii este de trei puncte, fariştii putând egala adversara de sâmbătă în cazul unei victorii.

„Urmează meciul de la Oradea. Sperăm să ne refacem şi să încercăm să câştigăm, pentru că am avut evoluţii bune în ultima perioadă în deplasare”, a spus Petre Grigoraș, antrenorul principal al Farului.

Joi seară, în ultimele două meciuri din etapa a 35-a a Ligii a doua la fotbal s-au înregistrat următoarele rezultate: Academica Clinceni - Universitatea Cluj 0-0 şi Ripensia Timişoara - Petrolul Ploieşti 0-2.

Programul celorlalte partide din etapa a 36-a - sâmbătă, 18 mai, ora 11.00: FC Argeş - UTA Arad, ASU Politehnica Timişoara - CS Baloteşti, ora 14.00: Daco-Getica Bucureşti - Dacia Unirea Brăila; duminică, 19 mai, ora 11.00: CS Mioveni - Ripensia Timişoara, Aerostar Bacău - Academica Clinceni, ACS Energeticianul - Pandurii Tg. Jiu, ora 12.00 (în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look Sport): Chindia Târgovişte - Metaloglobus Bucureşti; luni, 20 mai, ora 20.00 (în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look Sport): Petrolul Ploieşti - ACS Politehnica Timişoara; marţi, 21 mai, ora 20.30 (în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look Sport): Universitatea Cluj - Sportul Snagov.

Clasament: 1. Chindia 79p (golaveraj: 71-31), 2. Clinceni 78p (69-21), 3. U. Cluj 73p (80-26), 4. Petrolul 71p (70-33), 5. Snagov 67p (53-33), 6. FC Argeş 62p (48-28), 7. Mioveni 52p (52-39), 8. UTA 47p (52-55), 9. Luceafărul 46p (45-55), 10. Metaloglobus 46p (39-52), 11. Ripensia 45p (41-48), 12. SSC FARUL 43p (43-54), 13. ASU Poli 42p (33-34), 14. Daco-Getica 40p (45-51), 15. Energeticianul 39p (45-48), 16. Pandurii 38p (54-62), 17. Aerostar 35p (53-62), 18. ACS Poli 29p (29-59), 19. Baloteşti 24p (26-75), 20. Dacia Unirea 19p (28-110).