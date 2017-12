Statul va garanta contractul investitori - autorităţi locale

Legea investiţiilor va fi discutată de Guvern în noiembrie, iar cea mai importantă prevedere a proiectului de act normativ se referă la garantarea de către stat a contractului dintre autoritatea publică şi investitor, pentru a exclude posibilitatea unor interpretări greşite. Şeful Departamentului pentru Afaceri Europene, Adrian Ciocănea, a afirmat că actul normativ va conţine prevederi privind semnarea unui contract între investitor şi autoritatea publică locală unde va fi realizată investiţia, actul fiind garantat de către stat. “Legea descrie un contract clar între investitor şi autoritatea publică locală în cazul investiţiilor mai mari de un milion de euro. Contractul va fi garantat de stat, astfel că un corp tehnic va asista cele două părţi. Corpul este componentă a unui grup interministerial, care va hotărî acordarea unei facilităţi pentru investitor în limitele legii ajutorului de stat, astfel că investitorul are garanţia că nu există în contract elemente care vor fi greşit interpretate\", a spus Ciocănea. El a apreciat că prevederile legii oferă un plus de credibilitate. Proiectul Legii investiţiilor a fost iniţiat de Guvern încă din 2005. Singura formă a legii a fost prezentată la jumătatea anului trecut, dar, ulterior, Executivul a decis modificarea proiectului. În luna martie a acestui an, Guvernul a aprobat un memorandum privind înfiinţarea unei comisii interministeriale care să aibă ca atribuţie elaborarea proiectului în termen de 30 de zile. La conducerea comisiei a fost numit Iuliu Winkler, fost secretar de stat pentru Comerţ şi IMM-uri din cadrul Ministerului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale, actual ministru al Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei. La sfîrşitul lunii aprilie, Winkler declara că proiectul legii va fi prezentat Camerei Deputaţilor şi Senatului în toamna acestui an, în a doua sesiune parlamentară, întrucît elaborarea actului legislativ a fost blocată de restructurarea Guvernului, la începutul lunii aprilie. Printre facilităţile care vor fi putea fi acordate investitorilor, potrivit proiectului, se numără scutirea de taxe şi impozite pe o perioadă de cinci ani, asigurarea utilităţilor şi acordarea unor terenuri pentru realizarea de investiţii.