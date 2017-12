Steaua a învins câştigătoarea Ligii Campionilor

Arena Naţională din Bucureşti a fost luat cu asalt, aseară, de iubitorii fotbalului, care au aplaudat la final o victorie răsunătoarea a Stelei. Câştigătoarea Ligii Campionilor în sezonul trecut, Chelsea Londra, a părăsit terenul învinsă, golul marcat de Raul Rusescu, în min. 34, dintr-un penalty obţinut tot de el, fiind unicul al partidei. Tătăruşanu a avut trei intervenţii salvatoare, la şuturile lui Benayoun (min. 39), Fernando Torres (min. 42) şi Marin (min. 83), astfel că Steaua aşteaptă cu încredere returul de pe “Stamford Bridge”, din optimile de finală ale UEFA Europa League.

Rezultat final: Steaua - Chelsea 1-0 (Rusescu 34-pen.). Au evoluat - Steaua (antrenor Laurenţiu Reghecampf): Tătăruşanu - Râpă, Szukala, Chiricheş, Latovlevici - Bourceanu (cpt.), Pintilii (58 Prepeliţă) - Adi Popa, Chipciu, Cr. Tănase (82 Tatu) - Rusescu (90+2 Gardoş); Chelsea (antrenor Rafa Benitez): Cech - B. Ivanovic, D. Luiz, Terry (cpt.), Bertrand - Lampard, Obi Mikel - Benayoun (64 Juan Mata), Oscar, Hazard (75 Marin) - F. Torres. Cartonaşe galbene: Pintilii / Bertrand, Obi Mikel. A arbitrat: Serghei Karasev (Rusia). Întâlnirea retur este programată pe 14 martie, de la ora 22.05, la Londra.

„Cred că a fost un meci dificil. O atmosferă foarte bună pentru Steaua. Penalty-ul a fost acordat uşor. Trebuie să facem tot posibilul să revenim pe Stamford Bridge. Steaua a avut un portar în formă foarte bună. După gol, Steaua a jucat pe contraatac şi am fost norocoşi că nu am mai primit gol”, a spus Rafa Benitez.. „În seara asta am câştigat meritat. Probabil ne-am dorit mai mult. Acest rezultat este important până la urmă doar pentru statistică. Calificarea se va juca la Londra. Ne aşteaptă un meci foarte greu acolo”, a declarat Laurenţiu Reghecampf. „Ne-au demonstrat încă odată că sunt într-un moment de fericire. Au jucat bine. În prima repriză au forţat şi au marcat, iar în a doua au arătat că ştiu şi să muncească. Au alergat mult, au stat bine în apărare, era normal aveau 1-0. Se califică... Mai trebuie să joace bine acolo o repriză şi de ce nu? De Chelsea nu ştiu, mi s-a părut Steaua foarte bună”, a spus Hagi.

LAZIO, TOTTENHAM ŞI FC BASEL, CU UN PAS ÎN SFERTURI. Celelalte rezultate înregistrate aseară: Anji Makhachkala - Newcastle United 0-0; VfB Stuttgart - Lazio Roma 0-2 (Ederson 21, Onazi 56) - Alexandru Maxim (VfB) şi Ştefan Radu (Lazio) au fost titulari, ultimul purtând banderola de căpitan. Accidentat, Maxim a fost înlocuit în min. 41; Viktoria Plzen - Fenerbahce Istanbul 0-1 (Webo 81); Benfica Lisabona - Girondins Bordeaux 1-0 (Carrasso 21-autogol); Tottenham Hotspur - Internazionale Milano 3-0 (Bale 6, G. Sigurdsson 18, Vertonghen 53) - Cristi Chivu a fost titular la Inter; Levante - Rubin Kazan 0-0; FC Basel - Zenit St. Petersburg 2-0 (Diaz 83, A. Frei 90+4-pen.). Meciurile retur vor avea loc pe 14 martie.