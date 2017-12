Ștefan, un nume cu tradiție în familia constănțeanului Șerban Copoț

În familia constănțeanului Șerban Copoț, numele primului martir al Bisericii, pe care creștinii l-au prăznuit în cea de-a treia zi de Crăciun, este des întâlnit. Așa a mărturisit solistul trupei Animal X, pe pagina sa de Facebook, unde le-a urat tuturor sărbătoriților tradiționalul „La mulți ani!”. „La mulți ani dragilor, de Sfântul Ștefan! La mine în familie este un nume cu tradiție ce pleacă de la bunic și ajunge până la nepot. Așadar, „La multi ani!”, tată, frate și nepoate”.

Tot de Sfântul Ștefan, Șerban Copoț a scris pe blogul său, cum a petrecut seara de Ajun, care i-a amintit de anii copilăriei. „Cred că cea mai grozavă vârstă la care să sărbătorești Craciunul este la 4-5 sau 6 ani. Îl priveam pe cel mic (n.r. - fiul său, Tudor, alintat Tedi) cu cât entuziasm îl aștepta pe Moș Crăciun și nu îmi puteam stăpâni admirația față de ce înseamnă inocența vârstei, imaginația fără granițe și bunătatea copilărească. Înainte să meargă la nani, în seara de Ajun, Tedi s-a dus lângă brad și a spus toate poezioarele pe care le știa, cu așa patos și speranță în glas încât pe maica-sa a bufnit-o plânsul. Momentele astea o să le port în suflet cât oi trăi și sunt convins că în fiecare familie se întâmplă lucruri memorabile pe care le ținem cu noi până la adânci bătrâneți. Cu astea rămâi când se trage linia de final”, a scris Copoț.

„A FOST O AVENTURĂ PE CINSTE!” În aceeași notă, solistul a continuat: „Da, știu, poate sunt melancolic, dar îmi permit, pentru că este Crăciunul. Era să uit! Un alt moment inedit al acestui an a fost mersul la colindat! Cu o tamburină și un maracas, am plecat la colindat prin vecini. A fost așa de încântat de ideea asta de a ura și a primi ceva drept recompensă (i-am rugat pe vecini să nu dea bani, ci fructe sau dulciuri) încât la final, când l-am întrebat dacă i-a plăcut, mi-a răspuns cu o frază memorabilă (e la vârsta la care scoate perle): „A fost o aventură pe cinste!” Vă imaginați că am râs în sinea mea de m-am prăpădit și l-am pupat mai mai să-i iau „vopseaua”. Nu mai spun că am avut un noroc formidabil și am întâlnit un băiat deghizat în Moș Crăciun pe stradă și i-am cântat și acestuia. A fost un Crăciun absolut încântător”.