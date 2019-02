„Stejarii” au cedat în faţa Georgiei, în Rugby Europe Championship

10:32:26 / 10 Februarie 2019

Rugby

Foarte bine ca ne tineti la curent cu ce se intampla in rugby dar....dati mai multe stiri din rugbyul constantean(seniori si juniori) din sportul constantean local...ce se intampla cu pregatirile echipei Tomitanii,CS Navodari...stiti ca CS Constructorul Cleopatra are convocati4 jucatori la Nationala ROMANIEI U18 in vederea Campionatului European din Rusia din 12-22 Aprilie???Stim noi publicul,parintii de pe site-ul FRR....promovati acest sport frumos,sa vina tinerii la rugby,avem o istorie noi,Constanta in rugby...numai fotbal,fotbal si iar fotbal...la TV local ce vedem pe posturile nationale vedem si aici...sa se dea mai multe stiri di stotn tot sportul DOBROGEAN....asa ar fi normal.