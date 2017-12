Stuart Bingham și-a adjudecat Openul Galez la snooker

Englezul Stuart Bingham a câștigat Openul Galez la snooker după victoria cu 9-8 în finala disputată împotriva compatriotului său Judd Trump. Este primul trofeu pe care Bingham îl câștigă în ultimele 21 de luni, de când devenea campion mondial, în mai 2015. Bingham a început perfect finala și a condus cu 4-0, dar Trump a revenit și la finalul primei sesiuni scorul era 5-3. Trump a egalat apoi la 6 și a condus prima dată în meci cu 8-7. Dar Bingham a profitat de erorile adversarului din finalul partidei și și-a adjudecat ultimele două jocuri.

„Este incredibil că am ajuns din nou cu un trofeu în mâini, după atâta timp! Din octombrie anul trecut am reușit să joc destul de bine, am fost aproape de a câștiga turnee, dar nu a fost să fie. Jos pălăria în fața lui Judd, care nu a dezarmat la 0-4, așa cum ar fi făcut mulți jucători cu mai mare experiență decât el”, a declarat al doilea jucător al lumii. „Am ratat prea multe ocazii, prea multe bile ușoare. Chiar și atunci când am reușit să revin în meci, am ratat din nou o bilă ușoară, iar asta mi-a adus pierderea finalei”, a spus Trump.

Pentru succesul obținut la Motorpoint Arena din Cardiff, Bingham a primit un cec în valoare de 70.000 de lire sterline. Pentru jucătorul englez, în vârstă de 40 de ani, este al patrulea turneu de puncte câștigat în carieră.

