SUA au trimis în România militari şi avioane F-16, pentru descurajarea Rusiei

00:43:44 / 14 Mai 2019

america»numai si numai minciuni impachetate frumos

mergeti in SUA sa vedeti mizerie si saracie lucie,..extreme dude la maximum,...,tot softul pt marina canadiana e cumparat din Rusia pt ca este cel mai bun si mai ieftin, Circul asta mediadic platit ,nu pt informare ci pt crearea de opinii si manipulare,...este doar in interesul serviciilor americane,...nu romanesti Rusia poate sa stearga Romania de pe harta lejer cu toata flotila americana de mana a doua. Romania are nevoie de relatii bune cu vecinii,de schimburi comerciale,...are nevoie de pace si liniste,...nu de circul creat fictiv de servicii . Romania e tratata ca o tara de caca de americani,...pt cateva jjoburi oferita catorva securisti tradatori,...o tara intraga a devenit presul lor,..pt ce E o regula in tot peste tot...e bine sa te ai bine cu vecinul