SUA: Stella = stare de urgență în New York, New Jersey, Pennsylvania și Virginia

Zăpada a început să se aștearnă în nord-estul Statelor Unite, marți, în timp ce autoritățile au declarat stare de urgență din cauza furtunii de zăpadă Stella, prognozată a fi cea mai puternică din acest sezon. Numeroase zboruri au fost anulate, școlile din mai multe regiuni au fost închise, iar autoritățile au îndemnat populația să stea în case, informează Reuters. Serviciul Național de Meteorologie a emis avertismente de furtună pentru zone din opt state, printre care se numără New York, Pennsylvania, New Jersey și Connecticut, fiind prognozate o acumulare de 60 cm de zăpadă până miercuri dimineață și temperaturi cu 15 - 30 de grade sub cele normale pentru această perioadă a anului. Guvernatorii din New York, New Jersey, Pennsylvania și Virginia au declarat stare de urgență. Școlile din New York au fost închise marți, aceeași măsură fiind luată și în Boston, Fairfax County, Virginia și Philadelphia. Circa 50 de milioane de persoane aflate de-a lungul coastei de est au fost sfătuite să nu iasă din case. "Dacă trebuie să ieșiți, faceți acest lucru pentru cât mai puțin timp posibil... dar cel mai bine e să stați înăuntru", a spus luni primarul orașului New York, Bill de Blasio. Guvernatorul statului New York, Andrew Cuomo, a declarat la CBS Radio, că "va fi o situație foarte, foarte periculoasă" și a sfătuit la rândul său populația să nu iasă din locuințe. Autoritățile din New York și New Jersey au pregătit sute de utilaje de deszăpezire, iar mii de tone de sare și nisip au fost mobilizate pentru piste, parcări, poduri și tunele.

Companiile aeriene au anulat peste 4.000 de zboruri, conform FlightAware.com, majoritatea pe aeroporturile Newark International Airport din New Jersey și Boston Logan International Airport. American Airlines a anulat toate zborurile de pe trei aeroporturi din New York, Newark, LaGuardia Airport și John F. Kennedy International Airport. JetBlue Airways a raportat de asemenea anulări masive de zboruri, mai arată sursa citată, iar Delta Air Lines a anulat marți 800 de zboruri pentru New York, Boston și alte aeroporturi din nord-estul țării.