Subvenția pentru chirie ne ajută pe noi sau umflă imobiliarele?

20:06:18 / 15 Ianuarie 2017

intwrventionism din pix

plus ca exista mari diferente de salarii unul care castiga 300 de euro plateste mai greu o chirie unul care ia 1500 subv. chiriei e de fapt o pleasca pt propietar si o descurajare a construirii de loc noi pe urma se nasc situatii aberante: cetateanulx are un ap. pe care il inchiriaza in constanta el se muta cu serviciul in buciresti va mai primi el subventia evident ca viata naste tot felul de situatii xoncrete si probabil legea va limita la un anumit venit asta insa va incuraja tot munca la negru si nedwcl. intregului salar pt a nu pierde subventia.. am inteles ca se ofera max. 75la suta din chirie si cheltuieli?! dar nu mai mult de 900 roni cum ai obs tu samsarul va fiscaliza xonntractul de chirie pe o suma in crestere, si astfel statul ii plateste ..impozitul??