Suntem și noi în Europa! ...În topul scumpirii energiei electrice

Capitala României a consemnat a doua cea mai mare creştere anuală de preţ a energiei electrice pentru consumatorii casnici din toate capitalele statelor Uniunii Europene, la jumătatea anului, potrivit ultimelor date ale Directoratului pentru Energie, organism al Comisiei Europene.

"Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, cea mai mare creştere de preţ a fost observată în capitala Estoniei (+20%) şi a României (+19%). În Tallin, creşterea de preţ a fost determinată de creşterea tarifelor de reţea, în timp ce în Bucureşti a crescut preţul mărfii energie electrică", se arată în raportul DG Energy cu datele despre preţurile aferente celui de-al doilea trimestru al acestui an.

Comparaţia este valabilă pentru preţurile plătite de consumatorii casnic, DG Energy folosind indicele HEPI-Household Energy Price Index. Au fost comparate preţurile din iunie 2018 şi cele din iunie 2017.

Factura la energia electrică are trei mari componente: costul propriu zis al energiei electrice, tarifele de reţea (transport, distribuţie, furnizare) şi contribuţiile şi taxele, la noi acestea fiind patru: contribuţia pentru cogenerare, certificatele verzi pentru susţinerea regenerabilelor, accizele şi TVA. În România, creşterea facturilor din ultimul an şi jumătate este generată de creşterea preţurilor la marfa-energie electrică. Mai mult, în perioada luată în calcul, am avut parte de o mică scădere a tarifului perceput de operatorul naţional al reţelei de înaltă tensiune, Transelectrica, care, dacă nu apărea, făcea din Bucureşti oraşul cu cea mai mare creştere a preţurilor la energie pentru casnici.

De altfel, în Bucureşti, preţul mărfii-energie a crescut cel mai mult comparativ cu toate celelalte capitale europene.