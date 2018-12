Am intrat deja in luna noiembrie, ceea ce inseamna ca au ramas mai putin de doua luni pana la Revelion. Daca si tu pui semnul egal intre Anul Nou si materiale pirotehnice, atunci acest articol este pentru tine. Anii trecuti, poate ti-ai impresionat prietenii, familia si apropiatii cu petarde si artificii, insa anul acesta este timpul sa treci la urmatorul nivel.

Esti familiarizat cu conceptul de "mystery box"? Ti-am pregatit o cutie misterioasa, de culoare rosie, cu o toarta de aceeasi culoare si un ambalaj pe care sunt desenate focuri de artificii. Aceasta adaposteste unul dintre cele mai spectaculoase materiale pirotehnice disponibile in acest moment pe piata din Romania.

Este vorba despre "Coada dragonului", un sir de petarde de peste 5 metri lungime. Printre pasionatii de pirotehnie, acest produs este considerat unul dintre cele mai spectaculoase care pot fi cumparate din magazinele autorizate. Efectele "dragonului" sunt cu adevarat coplesitoare: mii de mici explozii de culoare si de sunet, sub diverse forme si la inaltimi diferite, asemenea cozii unei creaturi mitologice care nu poate fi stapanita.

Daca ai curiozitatea sa vezi cum functioneaza aceste petarde, intra pe site-ul Ekopiro, magazin autorizat de materiale pirotehnice, si tasteaza in bara de cautari "Coada dragonului" sau "Draci ocas", denumirea originala in limba ceha. Vei fi martorul unui spectacol demn de marile festivaluri de pirotehnie din jurul lumii!

Daca doresti sa detonezi aceste petarde in noaptea dintre ani, nu este recomandat sa le achizitionezi de la vanzatori ambulanti. Acestia isi vand produsele pe tarabele dintr-o piata oarecare sau din portbagajul unei masini parcate in spatele blocurilor. Daca optezi pentru aceasta varianta, risti ca materialele pirotehnice sa nu functioneze corespunzator sau, mult mai grav, sa se detoneze accidental.

In schimb, este indicat sa apelezi la un furnizor autorizat de petarde si artificii, asa cum este Ekopiro, care dupa succesul din Ungaria, Cehia si Slovacia, a sosit si in Romania. Daca optezi pentru aceasta varianta, ai garantia ca produsele achizitionate vor functiona corespunzator si, mai important, vor fi insotite de instructiuni de utilizare si masuri de siguranta.

Atentie! "Coada dragonului" este unul dintre cele mai spectaculoase articole pirotehnice disponibile in tara noastra, insa in acelasi timp poate fi si periculos, daca nu este manevrat corespunzator. Astfel, din momentul achizitionarii si pana in seara zilei de 31 decembrie, acesta trebuie depozitat intr-un loc uscat, ferit de lumina si caldura.

Este lesne de inteles ca detonarea poate avea loc doar in aer liber, departe de produse inflamabile si vegetatie uscata. Avand in vedere ca vorbim despre un sir de petarde cu o raza relativ extinsa de actiune, trebuie pastrata o distanta de siguranta fata de locul detonarii. In plus, copiii si animalele de companie nu trebuie lasate nesupravegheate in jurul "dragonului". Nu in ultimul rand, persoanele foarte obosite sau aflate sub influenta bauturilor alcoolice sau a altor substante nu trebuie lasate in preajma materialelor pirotehnice.