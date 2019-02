Talibanii solicită ca trupele americane să fie retrase din Afganistan

08:52:12 / 07 Februarie 2019

timp pierdut

Cea mai mare putere din lume nu a fost in stare dupa18 ani de lupte,mii de pierderi,mii de miliarde cheltuite (sau intrate in buzunarul cui trebuie ) sa rada niste nespalati barbari si turbati (asta daca nu se lupta defaft cu altcineva care e in spate).Se vor muta in alta parte,focare sint destule iar bugetui pentagonului se mareste mereu iar ISIS e si el pe duca sau se muta clandestin in Europa.