Taxa pe lăcomie, ascunsă bine-n bugetul pe 2019

Austriecii de la Erste, proprietarii BCR, spun că-n bugetul pentru 2019 nu a fost inclus impactul „taxei pe lăcomie“, nefiind clar dacă Guvernul se așteaptă ca Robor să coboare sub 2% sau dacă are de gând să modifice legea (din nou). Între timp, războiul dintre Finanțe și bănci continuă - după ce a dat dispoziție ca Ministerul Finanțelor să nu se mai împrumute de la bănci, statul lansează o emisiune de titluri de stat pentru populație. De undeva tot tre' să iasă niște bani.

​ Erste Group, proprietarul BCR, menționează într-un raport cu privire la proiectul bugetului de stat pe 2019 că, deși nu este inclus un impact al taxei pe activele bancare, în mod oficial, este posibil ca el să fie trecut, totuși, în dreptul veniturilor fiscale estimate - „Nu a fost inclus un impact al taxei în buget. Nu este clar dacă Guvernul consideră că mediile Robor la trei și șase luni vor scădea sub 2% sau dacă va fi modificată ordonanța. Suntem sceptici față de previziunile bugetului de stat cu privire la taxa bancară și la cea aplicată sectorului pensiilor private; este vorba despre o prognoză de un optimism excesiv (se prevede creșterea veniturilor fiscale la 7,5 miliarde lei în 2019). Este posibil ca prognoza să ascundă venituri din taxa bancară (cel puțin în trimestrul I) și o schimbare adâncă în industria pensiilor private. Din perspectiva noastră, cifrele din acest an ale bugetului par optimiste și credem că guvernul va urmări atingerea unui deficit bugetar de 3%. Strategia datoriei publice sugerează că Ministerul Finanțelor nu va folosi agresiv rezerva și că va rămâne o prezență constantă în piața titlurilor de stat, deși într-un mod oportunist“. De altfel, chiar luni se dă startul unei noi emisiuni de obligațiuni Tezaur, după ce MFP a tot încercat să se împrumute (ca de obiciei) de la bănci, dar ofertele nu au convenit. De la începutul anului și până acum au avut loc 13 licitații; la o singură ofertă, în 17 ianuarie, băncile au fost interesate de titlutile de stat cu maturitate la zece ani. După cel mai recent eșec, din 28 ianuarie, ministrul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, dat dispoziţie ca MFP să nu se împrumute în piaţă, el subliniind că are toate sumele necesare în Trezorerie pentru finanţare timp de minimum şase luni (s-a referit la buffer, adică la fondul pentru criză). Ulterior, el a spus că noua emisiune de titluri de stat vine în sprijinul populației, oferind o alternativă mai profitabilă și mai sigură la clasicul depozit bancar.