Taxe şi impozite locale. Află dacă sunt MAJORĂRI şi până când poţi plăti

Mai multe primării din Capitală sau din provincie au publicat programul Direcţiilor de Taxe şi Impozite, unde pot fi plătite taxele şi impozitele datorate de cetăţeni pentru 2018. Mai mult, în unele oraşe sunt anunţate majorări, în timp ce alţi edili au ales să menţină nemodificate aceste contribuţii. O veste bună totuşi: şi în 2018 se menţin bonificaţiile pentru cei care plătesc integral taxele şi impozitele până la 31 martie.

TAXE ŞI IMPOZITE ÎN CONSTANȚA

Consilul Local Municipal Constanţa a aprobat taxele şi impozitele locale pentru anul 2018. Una dintre cele mai importante modificări este creşterea taxei de salubritate de la trei lei la cinci lei de persoană pe lună. De asemenea, cota de impozitare pentru clădiri cu destinaţie nerezidenţială va fi de 0,5 la sută după ce iniţial fusese anunţată o creştere de impozitare de 1,3 la sută.

"Cea mai importantă modificare face referire la taxa de salubritate. Propusesem o creştere de la trei la şapte lei de persoană pe lună. Urmare a discuţiilor politice s-a ajuns la cinci lei de persoană pe lună. De asemenea, impozitul pentru clădiri cu destinaţie nerezidenţială, cele supuse activităţilor economice, dar care se află în proprietatea persoanelor fizice, fusese în proiectul iniţial tratat în mod egal ca şi cel pentru spaţii comerciale sau imobile cu destinaţie nerezidenţială aflate în proprietatea persoanelor juridice. Tocmai pentru că am înţeles că este o creştere mult prea mare şi sunt afectate multe categorii, am venit şi am redus la 0,5 la sută cota de impozitare pentru persoanele fizice pentru imobilele nerezidenţiale", a declarat primarul Decebal Făgădău.