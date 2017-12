Țeapa depozitului bancar - depui 1.000 de lei, scoți 950!

HA! Se lăudau cei de la Asociația Română a Băncilor (ARB) că milioane de români au încredere în instituțiile de credit și își depun banii la păstrare, pentru dobânda aferentă. Dar uite că și acel câștig infim devine o amintire frumoasă. Câștigul real obținut acum de un deponent, pentru 1.000 de lei la 12 luni, este pozitiv la cinci bănci din sistem și negativ la 18, potrivit unui studiu realizat de portalul Finzoom - „Ce nu se spune este că și la depozite avem dobândă anuală efectivă (DAE), care include, pe lângă bonficația propriu-zisă, impozit de 16% și diverse comisioane. Și totuși, la nivelul autorităților din domeniu (BNR etc.), se afirmă cu nonșalanță că nu există dobânzi negative la depozite“. După cum punctează însă directorul Finzoom, Irina Chițu, „în acest moment, cel mai mare câștig obținut de un deponent pentru 1.000 de lei la 12 luni este de... 16,08 lei. La polul opus, „câștigul“ este de minus 50,97 lei!“. Ea precizează că băncile care oferă cele mai mari dobânzi nominale nu au și cea mai bună DAE și nici cel mai mare câștig real - „Din contră, vedem că la TBI Bank și Idea Bank, care oferă cele mai mari bonificații nominal, de 2,15% pe an, câștigurile reale sunt negative, de -18,07 și, respectiv, -6 lei“. Și totuși, poți ieși pe plus cumva? Da, dar numai dacă depui la bancă minimum 7.000 de lei, 10.000 de euro și/sau 11.000 de dolari, pentru 12 luni.

TAXE, TAXE ȘI IARĂȘI TAXE Comisioanele care taie serios din câștigurile deponenților sunt cele de deschidere a contului, de administrare, de închidere și de retragere a numerarului (la scadență și numai la ghișeul băncii). Apoi vine impozitul de 16% pe dobânda nominală... Potrivit Finzoom, cele mai mari opt bănci din sistem percep comision de retragere a banilor, chiar dacă deponentul vine în ziua scadenței. Dacă vine mai devreme, taxa este și mai mare - „Cel mai mare comision este perceput de BCR, respectiv 1% (minimum 15 lei)“. Interesant este că bancherii impun și alte taxe, care nu sunt incluse în DAE. „Unul dintre ele este cel de retragere neprogramată de cash, care variază între 0,5% (cel puțin 3,5 lei) la CEC (indiferent de sumă) și 2% la OTP Bank și BCR (pentru sume mai mari de 50.000 de lei). Altul este cel de retragere a unor sume anunțate și neridicate. Vorbim fie despre o sumă fixă (15 - 20 lei), fie de un procent variabil - de la 0,1% (Intesa) la 2% (BCR)“, conchide Chițu. În aceste condiții, de ce-ai merge la bancă? Singurul avantaj este că economiile de până la 100.000 de euro sunt garantate. Și-n plus, dacă vine vreo criză a la Grecia & Cipru, e nevoie de oameni care să stea la coadă, căci altfel ies prost pozele. Și uite că uitam - în România, dobânda medie la depozitele în lei este 0,93% (în scădere de la 9,37% în 2009). La euro avem 0,26%, iar la dolari - 0,32%. Succes!