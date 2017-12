Tecău, start cu dreptul la Roland Garros

Perechea formată din tenismanul constănțean Horia Tecău și olandezul Jean-Julien Rojer, cap de serie numărul 2, s-a calificat, joi, în turul secund al probei de dublu de la Roland Garros, turneu dotat cu premii în valoare totală de 12.032.000 de euro. Tecău și Rojer au învins, cu scorul de 6-4, 6-4, perechea argentiniană alcătuită din Guido Pella și Horacio Zeballos, asigurându-și un cec de 19.000 de euro 90 de puncte ATP. În turul al doilea, Tecău și Rojer vor înfrunta perechea alcătuită din Pablo Cuevas (Uruguay) şi Marcel Granollers (Spania). La ediția precedentă, Tecău și Rojer au ajuns până în semifinale, acesta fiind cel mai bun rezultat al constănțeanului la Openul Franței. La dublu feminin, Irina Begu s-a retras de pe tablou, unde ar fi trebuit să joace joi alături de Monica Niculescu, acuzând oboseala acumulată în timpul confruntării din turneul de simplu.

MECI-MARATON PENTRU BEGU

Miercuri seară, la Roland Garros, în turul al doilea al celui de-al doilea turneu de Grand Slam al anului, Irina Begu (locul 28 WTA) s-a impus la capătul unui duel care a durat trei ore și 41 de minute, scor 6-7 (4/7), 7-6 (7/4), 10-8 cu tenismena americană Coco Vandeweghe (43 WTA). Pentru calificarea în turul al treilea, Begu şi-a asigurat 130 de puncte în clasamentul WTA şi un cec în valoare de 102.000 de euro. Tot miercuri, în primul tur al probei de dublu masculin, Florin Mergea și indianul Rohan Bopanna, favoriţi nr. 6 la câştigarea trofeului la Paris, au eliminat perechea franceză Stephane Robert / Alexandre Sidorenko, cu scorul de 6-2, 6-2.

Vineri, Begu o va înfrunta pe germanca Annika Beck (39 WTA), iar Simona Halep, locul 6 WTA și cap de serie nr. 6, o va întâlni pe japoneza Naomi Osaka (101 WTA). Halep consideră că principalul atu al următoarei adversare este lipsa presiunii şi se aşteaptă la o confruntare echilibrată, chiar dacă le despart aproape 100 de locuri WTA. „Nu mă gândesc încă la finală. Mă gândesc la meciul din turul trei. Am făcut două meciuri bune aici şi de-abia îl aştept pe al treilea. Este o jucătoare tânără, nu are nimic de pierdut. Cred că va fi un meci greu. Sper că îl voi câştiga. Sunt aici să câştig”, a declarat Halep, care a vorbit şi despre schimbările făcute în jocul ei în ultimele sezoane şi a dezvăluit că a încercat să aplice în totalitate sfaturile primite de la Ion Ţiriac: „Cred că nu poţi să modifici mare lucru la lovituri. Doar să ajustezi. Eu, în ultima perioadă, am învăţat cum să lovesc cu mai mult topspin la dreapta, dar nu am schimbat nimic la tehnică. E greu să schimbi la vârsta asta. Cu un an şi jumătate în urmă am schimbat serviciul complet. Domnul Ţiriac a venit şi mi-a spus că trebuie să îl schimb, că nu mă avantajează. L-am schimbat într-o săptămână şi încă servesc aşa. Cred că sunt destul de completă pe joc, trebuie să ajustez la tactică, să mixez”.

Tot vineri, constănţeanca va lua startul şi în proba de dublu mixt, alături de Horia Tecău, adversară în primul tur fiind perechea Yung-Jan Chan (Taiwan) / Max Mîrnîi (Belarus). La dublu masculin, în turul secund, Florin Mergea și indianul Rohan Bopanna, favoriţi nr. 6, vor întâlni perechea franceză Gregoire Barrere / Quentin Halys.

