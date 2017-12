Tehnologie din viitor, descoperită la... Maritimo

WOW? E tabletă? Sau e laptop? E, de fapt, table-top. Dacă vrei, e tabletă cu touchscreen, dar, cu o simplă întoarcere, devine un laptop în toată regula. E noul Asus Transformer Book Flip și i-a încântat, în weekend, pe vizitatorii Târgului IT & Gadget din Maritimo Shopping Center. Costă 2.699 de lei și are ecran tactil de 13,3 inci, procesor Intel I3 de 2,1 Ghz, memorie de 4 Gb și un hard disk de 500 Gb. Cei de la Asus au mai prezentat și ultrabook-ul ZenBook UX305 - grosime de 12,3 mm, greutate de 1,2 kg, design în formă de pană, corp din aluminiu solid și un ecran IPS anti-reflex cu o rezoluție de 3.200 x 1.800 pixeli. Cine l-a cumpărat a primit gratuit și cel mai nou sistem de operare al Microsoft, Windows 10. Nici cei de la Samsung nu s-au lăsat mai prejos, expunând... viitorul, respectiv ceva ce, în spatele unui munte de tehnologie modernă, părea să fie un televizor. Este vorba despre SUHD 4K, un smart TV de 20.000 de lei, cu design curbat și tendința de-a vorbi despre el doar cu termeni la superlativ. Are nanocristale, care reproduc perfect culorile, își ajustează singur luminozitatea și contrastul, scalează chiar și posturile SD și le duce aproape de 2K, se conectează la internet, ba chiar se zvonește că ar găti (neconfirmat - n.r.). Cel mai important aspect este că, odată cumpărat, nu trebuie aruncat sau pus pe Okazii când apare ceva mai bun. Modelul vine și cu o cutie, la fel de „smart“, care poate fi upgradată la un preț mult mai mic, pentru a rămâne în pas cu tehnologia.

ROBOȚI ȘI IMPRIMANTE DEȘTEPTE Printre acești monștri IT & C și-au făcut loc, însă, și roboți. Da, ați citit bine. Și nu roboți de import, ci „localnici“, aduși la mall de către creatorii lor, elevii Liceului Internațional de Informatică din Constanța. E lesne de intuit că micii vizitatorii ai târgului (și nu numai, ca să fim sinceri) i-au „forjat“ cu seriozitate. Aceeași soartă au avut-o și sistemele de gaming expuse de Maguay, care au lucrat ore suplimentare pentru a le arăta vizitatorilor ce înseamnă gaming modern. Tocmai de aceea am fost un pic surprinși să vedem și un stand al celor de la Xerox, unde erau prezentate, evident, imprimante. Ce șanse mai are, în era digitală, o simplă imprimantă? Ei bine, șanse mari, mai ales dacă jucătorii înțeleg că trebuie să vină cu produse moderne. „Hârtia nu pleacă nicăieri. Este nevoie de flyere, de afișe, de broșuri și cataloage. Iar noile imprimante au funcții extrem de utile - pot printa direct de pe smartphone, spre exemplu, se conectează la rețeaua wireless și nu mai au două, trei, patru cartușe, ci unul singur (all-in-one), care este ușor de înlocuit“, spune reprezentantul Xerox. Cu alte cuvinte, viitorul sună bine sau, mai bine zis, viitorul este deja aici.

