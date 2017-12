Telegraf & TV Neptun va juca într-o grupă galactică

Sponsorii competiţiei: Conpress Holding, Restaurantul “Rustic”

Sponsorul echipei Telegraf & TV Neptun: Restaurantul La Pătrunjelu’

Aşteptată cu deosebit interes, tragerea la sorţi a celor patru grupe ale ediţiei a 16-a a Trofeului “Telegraf” la fotbal în sală, cea mai veche competiţie de acest gen din ţară rezervată veteranilor, a stabilit componenţa grupelor. Gazdă primitoare a fost Restaurantul “Rustic”, locul unde reprezentanţii celor 24 de formaţii participante la ediţia din acest an au extras din urnă numărul norocos sau ghinionist. În prezenţa organizatorilor, supervizaţi de Elena Frîncu şi Emil Ionescu, din partea Direcţiei pentru Sport a Judeţului, Voicu Săbău şi Costică Bodnar, din partea Asociaţiei Judeţene de Fotbal, totul a decurs conform planului, neexistînd contestaţii. “Trofeul Telegraf a devenit o competiţie de prestigiu, una pentru care ne invidiază foarte multe direcţii de sport şi pentru că mariajul dintre organizatori şi participanţi a rezistat în ani, ceea ce înseamnă că la Constanţa climatul sportiv european este de durată”, a declarat Elena Frîncu, directorul executiv al DSJ Constanţa.

Cea mai puternică grupă pare a fi, la prima vedere, Grupa A, în care Alpha, CS Eforie şi Voinţa anunţă partide aprige. În Grupa B, Telegraf & TV Neptun a nimerit într-o grupă... galactică, avînd ca adversare Real (din Constanţa, nu din Madrid!) şi Cosmos, dar şi celelalte echipe - Arca ANR, Portul şi FC Constanţa, vor lupta pentru clasarea pe unul din cele patru locuri care asigură calificarea în optimile de finală ale competiţiei. Deţinătoarea trofeului, Săgeata Stejaru, este favorită în Grupa C, iar Municipal porneşte cu prima şansă în Grupa D.

Programul partidelor de duminică, 7 ianuarie, de la Sala Sporturilor - ora 10.00: Portul - FC Constanţa (Grupa B); ora 10.45: Voinţa - CS Eforie (Grupa A); ora 11.30: Capitol ’84 - Tomis Millenium (Grupa D); ora 12.15: Arca ANR - Cosmos (Grupa B); ora 13.00: Jandarmii Dobrogea - Intersport (Grupa C); ora 13.45: Telegraf & TV Neptun - Real (Grupa B); ora 14.30: Elox - ITC (Grupa D); ora 15.15: Municipal - Recolta Cumpăna (Grupa D); ora 16.00: Alpha - Perla Murfatlar Basarabi (Grupa A); ora 16.45: Dinamo - SNC (Grupa C); ora 17.30: Julius - Frontiera Tomis (Grupa A); ora 18.15: Săgeata Stejaru - Steaua Mării Techem (Grupa C).

Reamintim reprezentanţilor echipelor participante că pînă la ora de start a primului meci trebuie să aducă organizatorilor lista cuprinzînd loturile de jucători.

Iată în continuare şi programul jocurilor din optimile de finală şi sferturile de finală ale competiţiei, pentru semifinale urmînd să aibă loc o nouă tragere la sorţi.

Optimi de finală - meciul 1: 1A - 4C; meciul 2: 2A - 3C; meciul 3: 3A - 2C; meciul 4: 4A - 1C; meciul 5: 1B - 4D; meciul 6: 2B - 3D; meciul 7: 3B - 2D; meciul 8: 4B - 1D; sferturi de finală: învingătoarea din meciul 1 - învingătoarea din meciul 7; învingătoare din meciul 2 - învingătoarea din meciul 8; învingătoarea din meciul 3 - învingătoarea din meciul 5; învingătoare din meciul 4 - învingătoarea din meciul 6.

GRUPA A

Alpha

Perla Murfatlar Basarabi

CS Eforie

Julius

Voinţa

Frontiera Tomis

GRUPA B

Telegraf & TV Neptun

FC Constanţa

Arca ANR

Portul

Real

Cosmos

GRUPA C

Săgeata Stejaru

Dinamo

Jandarmii Dobrogea

Intersport

SNC

Steaua Mării Techem

GRUPA D

Municipal

Elox

Capitol '84

ITC

Recolta Cumpăna

Tomis Millenium