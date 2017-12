FRANŢA

Om de ştiinţă de la CERN, terorist?

Un tribunal francez a condamnat un om de ştiinţă de la prestigiosul laborator CERN la cinci ani de detenţie, pentru că a planificat atacuri teroriste. Adlene Hicheur a fost arestat în 2009, după ce poliţia a interceptat e-mail-uri pe care le-ar fi trimis unui membru al-Qaida. Mesajele sugerau că Hicheur, de origine algeriană, voia să facă parte dintr-o unitate teroristă activă, care să vizeze obiective din Franţa. Avocaţii săi au spus că el nu a făcut parte din niciun complot. La începutul procesului, el a admis că a trecut printr-o perioadă dificilă când a scris e-mail-urile dar a dat asigurări că nu intenţiona să comită niciun atac. Hicheur, fizician, a lucrat ca cercetător la CERN, centru care studiază originile Universului.

GERMANIA

Grevă în sectorul bancar

Sindicatul german Ver.di a anunţat, vineri, o grevă în sectorul bancar, în vederea obţinerii unei măriri a salariilor, după ce şi angajaţii din sectorul industrial german au început o amplă mişcare de protest, în această săptămână. Sindicatul Ver.di, care negociază o mărire a salariilor pentru cei 220.000 de angajaţi ai băncilor publice şi private din Germania, nu a reuşit să ajungă la un acord cu angajatorii, în noaptea de joi spre vineri. Ver.di a respins o ofertă care propunea o mărire a salariilor în trei etape (2%, apoi 1,1% în două rânduri) în următorii doi ani, motivând că acest lucru ar însemna o creştere de doar 1,3% pe an, inferioară celei a preţurilor. Mişcarea de protest din sectorul bancar se adaugă celei din sectorul industrial, la care au participat de la începutul săptămânii 160.000 de salariaţi. Uniunea revendică o creştere a salariilor de 6,5% în imensul sector metalurgic german, ce angajează peste 3,5 milioane de persoane. Situaţia economică a Germaniei continuă să fie mai bună decât cea a vecinilor săi, şomajul menţinându-se la un nivel scăzut (7% în luna aprilie), ceea ce alimentează revendicările salariale, după sacrificiile făcute de angajaţi în timpul crizei. La începutul lunii aprilie, cele două milioane de funcţionari publici din Germania au obţinut o mărire a salariilor de 6,3% în următorii doi ani, după ce au recurs la greve.

UCRAINA

Timoşenko are dureri

Directorul clinicii Charite din Berlin a revenit, vineri, în Ucraina, pentru a o vizita pe Iulia Timoşenko, potrivit agenţiei germane de presă Dpa. Karl Max Einhaeupl a fost însoţit de o delegaţie de diplomaţi germani. O echipă a clinicii sale a examinat-o deja pe Timoşenko, declarând că aceasta nu este capabilă să asiste la următorul termen din procesul său, din cauza unei hernii de disc în stadiu avansat, care îi provoacă suferinţe enorme.

DAGHESTAN

Atentat sângeros

Cel puţin 13 persoane au fost ucise şi peste 100 rănite în două explozii care s-au produs în noaptea de joi spre vineri, în Daghestan, republică cu popula?ie majoritar musulmană din Caucazul rusesc. Un kamikaze a activat un dispozitiv explozibil în momentul în care ma?ina sa a fost oprită la un control de rutină al poli?iei, la periferita ora?ului Mahacikala. O altă explozie s-a produs 20 de minute mai târziu, la bordul unei ma?ini parcate în apropiere de punctul de control al poli?iei. Ambulan?ele se aflau deja în zonă în momentul producerii celei de-a doua explozii, astfel că trei cadre medicale ?i-au pierdut via?a.Printre victime se află ?i ?ase poli?i?ti. Autorită?ile au avansat ideea unui atentat terorist. Liderul republicii, Magomedsalam Magomedov, ?i-a întrerupt vizita la Moscova ?i s-a întors de urgen?ă în Daghestan. Atacurile asupra for?elor de securitate ?i a civililor sunt frecvente în Daghestan, la mai bine de 10 ani de la sfâr?itul războiului dintre Moscova ?i separati?tii din republica vecină, Cecenia.

MEXIC

Reporteri omorâţi

Procuratura statului mexican Veracruz a confirmat, ieri, moartea jurnaliştilor Gabriel Huge şi Guillermo Luna Varela şi a fotografului Esteban Rodriguez. Cadavrele celor trei au fost găsite joi, în canalul Zamorana, la nord de portul Veracruz, alături de un al patrulea cadavru. Acesta a fost identificat ca aparţinând soţiei lui Guillermo Luna Varela, Irasema Becerra. Toate cadavrele aveau semne evidente de tortură, fuseseră tranşate în mai multe părţi şi băgate în saci de plastic. Se crede că este vorba despre o răzbunare a traficanţilor de droguri dar anchetatorii iau în calcul şi alte variante.

PAKISTAN

Atentat sinucigaş

Cel puţin 15 persoane au fost ucise de un atentator sinucigaş, vineri, în districtul Bajaur din nord-vestul Pakistanului. Potrivit agenţiei italiene de ştiri Ansa, citându-l pe guvernatorul Islam Zeb, un terorist sinucigaş a detonat vehiculul în care se afla, lângă o patrulă de poliţie aflată într-o piaţă aglomerată. Atentatul s-a soldat şi cu rănirea altor 42 de persoane, majoritatea în stare gravă.

CANADA

Protest nud

Mii de studenţi au defilat dezbrăcaţi pe străzile Montrealului, vineri, protestând împotriva creşterii taxelor de facultate şi cerând trasparenţă totată din partea Guvernului regional, confruntat cu cele mai ample proteste din istorie. În ciuda unei ploi torenţiale şi a temperaturilor scăzute, studenţii au mărşăluit pe străzile Montrealului, în cea de-a 12-a săptămână de proteste. Guvernul a stabilit o creştere a taxei totale de facultate, pe cinci ani de cursuri, cu 1.625 de dolari.

SUA

A scăzut şomajul

Rata şomajului în SUA s-a redus, în aprilie, până la cel mai scăzut nivel din ultimii trei ani, chiar dacă angajatorii americani au creat un număr sub aşteptări de noi locuri de muncă, arată cifrele oficiale publicate vineri de Guvernul american. Departamentul american al Muncii a anunţat că economia americană a creat 115.000 de noi locuri de muncă în aprilie, mult mai puţine decât cele 200.000 aşteptate de analişti. Cu toate acestea, rata şomajului a scăzut în aprilie la 8,1% din populaţia activă, cel mai scăzut nivel dupăianaurie 2009, când se situa la 7,8%. Rata şomajului în SUA a intrat pe o pantă descendentă începând din vara anului trecut, când se situa la 9,1%. Sectorul privat a creat 130.000 de noi locuri de muncă în aprilie, în timp ce sectorul manufacturier a generat 16.000 de locuri de muncă. Ritmul de creştere a economiei americane a încetinit în primul trimestru al acestui an, potrivit unei prime estimări oficiale privind evoluţia PIB-ului, publicată săptămâna trecută, de Departamentul american al Comerţului. În perioada ianuarie - martie 2012 PIB-ul american a crescut cu 2,2% în ritm anual, după o creştere anuală de 3% în ultimele trei luni ale anului trecut. Aceste estimări preliminare, care vor fi revizuite de două ori de Departamentul american al Comerţului, sunt inferioare estimărilor analiştilor, care mizau pe o creştere de 2,5%. În pofida încetinirii ritmului de creştere, economia americană a crescut timp de 11 trimestre consecutive, după ce recesiunea din 2007-2009 s-a încheiat în iunie 2009. Mulţi economişti prognozează că creşterea se va consolida în a doua jumătate a acestui an, deoarece situaţia de pe piaţa muncii va continua să se îmbunătăţească.

IRAN

Turul doi al legislativelor

Vineri s-a desfăşurat turul doi al alegerilor legislative din Iran, ale cărui rezultate sunt aşteptate abia în sâmbătă seară. Primul tur de scrutin a avut loc pe data de 2 martie, marcând afirmarea în preferinţele electoratului a formaţiunii politice apropiate ghidului suprem iranian, ayatollah-ul Ali Khamenei. De altfel, primul tur a însemnat şi trecerea în opoziţie a susţinătorilor politici ai preşedintelui iranian, Mahmoud Ahmadinejad.

EGIPT

Violenţe

Cel puţin 59 de persoane au fost rănite în confruntările dintre manifestanţi ostili puterii militare şi soldaţi ai forţelor de ordine, ce s-au extins, vineri, în jurul Ministerului Apărării, unde s-au auzit focuri de armă. Iniţial concentrate pe o mare arteră din cartierul Abbassiya, violenţele s-au extins pe străzile vecine, făcând zeci de răniţi, potrivit serviciilor de urgenţă. Sursele de securitate au indicat că armata a tras focuri de avertisment, pentru a încerca să-i disperseze pe manifestanţi. Soldaţii au utilizat gaze lacrimogene şi tunuri cu apă. Aceste confruntări survin cu trei săptămâni înainte de primele alegeri prezidenţiale de la căderea regimului Hosni Mubarak, în februarie 2011, primul tur fiind prevăzut pe 23 şi 24 mai.