Temperaturi de până la 9 grade C în Dobrogea

Cu toate că înaintăm în anotimpul rece, vremea nu pare să bage de seamă. Dovadă stau temperaturile, care vor ajunge până la 9 grade Celsius în Dobrogea în următoarele zile, potrivit specialiștilor de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Cu toate acestea, vor fi și minime de până la -3 grade C. Luni, 14 decembrie, va fi cer variabil, mai mult înnorat. Vom avea maxime între 6 și 9 grade Celsius, iar minime între -3 și 2 grade C. Marți, 15 decembrie, vom avea parte atât de vreme cu soare, cât și cu nori. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 4 și 7 grade C, iar cele minime între -1 și 3 grade C. Miercuri, 16 decembrie, maximele se vor încadra între 2 și 5 grade C, iar minimele între -3 și 0 grade C.