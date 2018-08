Terifiant! Accident grav în Mamaia! Tineri loviți pe trecerea de pietoni

11:33:18 / 28 August 2018

Un criminal la volan si doi tineri kamikaze pe trecere...

Asta am vazut eu din filmare , pentru siguranta ta inainte de a traversa te opresti si te asiguri , iar cand deja traversezi nu pui capul in pamant sau privirea in telefon...continui sa privesti stanga dreapta pentru ca este posibil sa apara un criminal din asta , sunt tot mai multi criminali cu permis ! O traversare corecta se poate vedea tot in acest clip , tot 2 tineri ...la sec 30 .