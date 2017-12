The Jacks Band, proiect muzical de succes și unic în România, la Constanța

The Jacks Band este un proiect muzical de succes și unic în România, format în anul 2011, caracterizându-se printr-un stil curajos și personal – atât prin mesajele pieselor, cât și prin liniile melodice care îmbină creativ stiluri muzicale variate. Membrii trupei The Jacks se afirmă atât în domeniul muzicii ușoare, cât și în domeniul muzicii clasice, având o experiență muzicală de peste 20 de ani, concertând în numeroase țări din Europa, cât și în multe orașe din România, iar mai mult de atât – solistul trupei, Robert Cristian Nicolae, este unul dintre concurenții care au mers până în fazele finale ale binecunoscutului show de televiziune Vocea României, în sezonul al II-lea. The Jacks Band colaborează de-alungul timpului cu interpreți că Matteo, Alessia, Nadine, Annes, Laurențiu Duță, acestea fiind doar câteva din numele alături de care trupa a concertat. Unicitatea trupei The Jacks se reflectă în multitudinea stilurilor muzicale abordate: muzică românească ușoară, muzică clasică, pop, pop-rock, soul, R&B, disco, funk, new-age, dance hall, raggae și multe altele. Diversitatea ritmurilor muzicale, repertoriul variat și unicitatea sound-ului trupei The Jacks vor transforma evenimentul dumneavoastră într-unul unic plin de energie și cu siguranță de neuitat !

Vineri, 24 martie, ești așteptat la concertul trupei The Jacks, la Club Doors. Intrare liberă. Info și rezervări la tel.: 0763 66 16 22. Nu rata o seară în care ai toate șansele să te simți bine!