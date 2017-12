Theresa May îşi face vara sanie în Arabia Saudită pentru perioada post-Brexit

Premierul britanic, Theresa May, a început marți o vizită în Arabia Saudită, o țară căreia i-a subliniat „imensul potențial de investiții pentru stimularea economiei” Marii Britanii în contextul Brexitului, transmite AFP. Theresa May a sosit la Riad venind din Iordania, unde discuțiile au fost dominate de cooperarea militară în lupta împotriva Statului Islamic. În capitala Arabiei Saudite, chiar dacă vor fi discutate teme privind securitatea și contraterorismul, subiectul principal îl vor constitui „relațiile de afaceri între cele două țări”, după cum a indicat un purtător de cuvânt al premierului. Chestiunea intervenției militare controversate a Arabiei Saudite în Yemen „nu este pe ordinea de zi”, a menționat aceeași sursă, însă, potrivit unei intervenții a Theresei May la BBC, „vom ridica problema umanitară din Yemen”. Conform purtătorului de cuvânt britanic, Theresa May va fi primită de regele Salman și de prinții moștenitori ai regatului. Theresa May se va întâlni cu președinta Bursei din Riad și cu responsabila sportului feminin în Arabia Saudită, un regat ultraconservator care încearcă să se reformeze, dar unde, de pildă, femeile nu au dreptul de a șofa.

Arabia Saudită este cel mai important partener comercial al Marii Britanii în Orientul Mijlociu, exporturile britanice cifrându-se în 2015 la 7,70 miliarde de euro. În ultimii doi ani, exporturile britanice de armament către regatul saudit au totalizat 3,86 miliarde de euro. Regiunea Golfului a ocupat o bună parte din agenda diplomatică a guvernului britanic în ultimele luni, în contextul Brexitului și al incertitudinilor economice legate de ieșirea Regatului Unit din UE.

În luna decembrie, Theresa May a fost prima femeie care participat la summitul anual al conducătorilor monarhiilor petroliere din Golf, în Bahrein. Ea a declarat că, în contextul „acțiunilor destabilizatoare” ale Iranului, Londra este dispusă să contribuie la întărirea securității țărilor din regiune, care s-au angajat, în contrapartidă, să stabilească „cele mai strânse relații comerciale și economice posibile” cu Marea Britanie după Brexit.

Printre rezultatele obținute deja de Londra se numără anunțul din 27 martie al premierului Qatarului privind investiții suplimentare de 5,8 miliarde de euro în Marea Britanie în următorii 3 - 5 ani, mai ales în infrastructură și servicii. În condițiile în care țările din Golf se află ele însele sub presiune, cu bugete în deficit din cauza scăderii veniturilor petroliere, investițiile lor ar putea să nu se ridice însă la înălțimea așteptărilor britanicilor, consideră unii experți.