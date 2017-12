Tobe de milioane

Un set de tobe pe care Ringo Starr l-a folosit pentru unele înregistrări ale trupei The Beatles a fost vândut vineri, într-o licitaţie organizată la Los Angeles, pentru 2,2 milioane de dolari, lui Jim Irsay, patronul echipei de fotbal american Indianapolis Colts, informează dailymail.co.uk. Setul Ludwig Oyster Black Pearl, folosit de Starr în peste 200 de show-uri, în perioada mai 1963 - februarie 1964, şi format din trei piese, a făcut parte din lotul unei licitaţii organizate de casa Julien's Auctions, care a cuprins 800 de obiecte ce i-au aparţinut toboşarului britanic şi soţiei acestuia, Barbara Bach.

Ringo Starr, în vârstă de 75 de ani, a folosit acest set de tobe la înregistrarea unor piese precum ”She Loves You”, ”Can't Buy Me Love”, ”All My Loving” şi ”I Want to Hold Your Hand”. O parte din banii adunaţi din această licitaţie vor ajunge la Fundaţia Lotus Children. Luna trecută, casa Julien's Auctions a vândut setul de tobe la care Ringo Starr a cântat în celebra emisiune TV „Ed Sullivan Show“, de pe postul CBS, în 1964, pentru 2,1 milioane de dolari.

John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr şi George Harrison au format trupa The Beatles, în 1960, unul dintre cele mai faimoase şi de succes grupuri din istoria muzicii rock, având la activ peste 1,1 miliarde de discuri vândute în lumea întreagă.