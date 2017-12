Tom Cruise, din nou pe marile ecrane! Vezi în ce film!

Tom Cruise revine pe ecrane în acest weekend, în încercarea de a prelua conducerea box-office-ului, cu o continuare a filmului “Jack Reacher”, alături de alte premiere precum filmul horror “Ouija: Origin of Evil”, comedia “Boo! A Madea Halloween” și drama „Moonlight”, relatează EFE. “Jack Reacher: Never Go Back”, în regia lui Edward Zwick, arată cum fostul militar care este interpretat de Cruise trebuie să descopere adevărul din spatele unei conspirații guvernamentale pentru a-și recăpăta astfel reputația. În timp ce este considerat de justiție un fugar, Reacher descoperă un secret din trecutul său care i-ar putea schimba viața pentru totdeauna. Cobie Smulders, Aldis Hodge și Robert Knepper completează distribuția filmului.

În filmul horror „Ouija: Origin of Evil“, al lui Mile Flanagan, o văduvă și cei doi copii ai săi, care gestionează o afacere cu ședințe de spiritism, invocă fără să-și dea seama un spectru care preia controlul corpului fetiței familiei. Elizabeth Reaser, Lulu Wilson, Annalise Basso și Henry Thomas sunt protagoniștii filmului.

“Boo! A Madea Halloween”, un nou capitol al francizei orchestrate de umoristul afro-american Tyler Perry, care este protagonist, scenarist și realizator, mizează de data aceasta pe comedia cu accente tenebroase, în care Madea (Perry în rol de femeie) luptă în noaptea de Halloween cu asasini, fantome și zombi. Alături de Tyler Perry joacă de asemenea Cassi Davis, Patrice Lovely și Yousef Erakat.

O altă premieră este “Moonlight”, în regia lui Barry Jenkis, care este o poveste despre cunoașterea umană și autodescoperire și dificultățile cu care se confruntă un tânăr de culoare pentru a-și găsi locul în lume. Filmul, care este inclus în pronosticurile pentru Oscar, îi are în distribuție pe Mahershala Ali, Shariff Earp, Duan Sanderson și Alex R. Hibbert.