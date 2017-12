Trandafiri la mormântul lui Michael Jackson

Fanii lui Michael Jackson din întreaga lume s-au mobilizat, luni, la trei ani de la moartea megastarului, şi au depus peste 10.000 de trandafiri pe mormântul acestuia. Trandafirii au fost cumpăraţi din donaţii strânse pe reţelele de socializare. Suma totală s-a ridicat la 30.000 de dolari. O mare parte din flori va fi împărţită persoanelor defavorizate din azile. Cimitirul Forest Lawn Memorial Park din Glendale a devenit un loc de pelerinaj pentru fanii lui Michael Jackson. Imaginea cântăreţului Michael Jackson, decedat pe 25 iunie 2009, la vârsta de 50 de ani, continuă să genereze foarte mulţi bani, graţie executorilor testamentului Regelui muzicii pop, care au încheiat contracte noi cu Pepsi, Sony, Cirque du Soleil, Ubisoft şi producători de la Hollywood. La un sfert de secol de la parteneriatul încheiat cu starul american, grupul Pepsi a semnat de curând un contract cu John Branca şi John McClain, administratorii averii starului, pentru dreptul de a folosi imagini cu silueta cântăreţului pe o linie de cutii de Pepsi Cola. Un miliard de cutii Pepsi vor fi lansate în vara acestui an, în lumea întreagă, sub sloganul: „Live for Now”. Clauzele financiare ale acestui nou contract nu au fost date publicităţii. Potrivit publicaţiei „The Wall Street Journal”, primul contract semnat cu Pepsi, în anul 1984, i-a adus cântăreţului Michael Jackson cinci milioane de dolari. Contractul însă nu a fost deloc de bun augur şi l-a „costat” pe artist şi câteva şuviţe de păr, din cauza incendiului produs pe platoul unde se filma spotul televizat. Potrivit fondului care administrează averea starului, contractul cu Pepsi este primul contract de publicitate semnat după moartea cântăreţului, fiind încheiat pentru a profita cât mai mult de isteria generală aşteptată pentru 18 septembrie, când grupul Sony va sărbători, cu mare pompă, împlinirea a 25 de ani de la lansarea celebrului album „Bad”.

Fondul a pus deja în vânzare, inclusiv pe site-ul oficial al lui Michael Jackson, pe care îl administrează (www.michaeljackson.com), o întreagă gamă de produse cu preţuri între cinci şi 300 de euro. Printre acestea se regăsesc un single pe vinil şi un geamantan şi un tricou inspirat din videoclipul „Bad”, trei CD-uri, casete demo inedite şi DVD-ul legendarului concert pe care starul american l-a susţinut pe stadionul Wembley din Londra în 1988. În aceste zile, la Hollywood, studiourile Westlake propun un „Thriller Tour”, pentru 99 de dolari, pe parcursul căruia turiştii au posibilitatea de a petrece trei ore în studioul în care Michael Jackson a înregistrat mai multe albume, inclusiv „Thriller”, „Bad” şi „Dangerous”. În paralel, compania Cirque du Soleil pleacă în turneu în SUA cu „Immortal”, spectacolul-tribut în memoria celebrului cântăreţ. Preţurile pentru un loc la acest spectacol variază între 64 şi 193 de dolari, iar spectatorii pot să cumpere şi o carte despre viaţa şi cariera starului, comercializată de editura Opus, în culisele show-ului pus în scenă de compania canadiană. La Hong Kong, muzeul Madame Tussauds a inaugurat recent o nouă statuie din ceară a starului.

Pentru fondul Michael Jackson, care alocă 40% din profituri celor trei copii ai starului, 40% mamei acestuia Katherine şi 20% unor programe de caritate, toate aceste contracte sunt de o importanţă strategică. În urmă cu 18 luni, fondul a anunţat că a încasat 130 de milioane de dolari graţie vânzărilor de albume, acţiunilor de merchandising şi catalogului muzical deţinut de artist, care includea piese celebre lansate de trupa The Beatles, Elvis Presley şi Michael Jackson. Însă greutăţile abia de acum vor începe. În lunile imediat după moartea unui artist de legendă, fanii acestuia sunt dispuşi să cumpere aproape orice are legătură cu acesta. Această tendinţă explică, cel puţin parţial, triumful filmului muzical şi succesul comercial de care s-a bucurat DVD-ul filmului „This Is It”, lungmetrajul despre culisele şi repetiţiile starului pentru seria de 50 de concerte pe care megastarul urma să le susţină la Londra începând din iulie 2009. John Branca şi John McClain trebuie de acum să demonstreze că sunt capabili să îl transforme pe Michael Jackson într-un mort la fel de rentabil ca Elvis Presley. Până acum, gestiunea lor este mai degrabă aplaudată de comunitatea financiară americană. Aceştia şi-au început munca prin reducerea datoriilor lăsate de cântăreţ, estimate între 300 şi 500 de milioane de dolari. Pentru acest lucru, cei doi au renegociat datoria de 300 de milioane de dolari pe care starul o avea faţă de grupul Sony, în schimbul a 50% din catalogul muzical al acestuia. Au achitat şi ipoteca de patru milioane de dolari pusă pe casa familiei sale din Encino, în California, şi au plătit 35 de milioane de dolari companiei AEG care urma să organizeze ultimul turneu al lui Michael Jackson. În noiembrie 2011, Branca şi McClain au decis să facă parte din grupul care a răscumpărat casa de discuri EMI pentru 2,2 miliarde de dolari, fapt care, pe termen lung, se va dovedi mai mult ca sigur o nouă sursă de profituri.

În prezent, obiectivul celor doi administratori este acela de a reînnoi segmentul de fani ai cântăreţului prin atragerea celor mai tineri. Totul a fost avut în vedere pentru atingerea acestui obiectiv: pe lângă un film biografic ce va fi produs la Hollywood, după ce vor fi aleşi regizorul şi scenaristul cei mai potriviţi, fondul a semnat un contract şi cu compania Ubisoft pentru lansarea unui joc video. Fondul a investit 30 de milioane de dolari şi în organizarea turneului mondial al spectacolului „Michael Jackson: The Immortal World Tour” pus în scenă de compania canadiană Cirque du Soleil. În schimb, moştenitorii cântăreţului vor primi jumătate din încasările obţinute din vânzarea de bilete şi de alte activităţi de merchandising asociate acestui turneu. După încheierea secţiunii nord-americane a turneului, acesta va pleca apoi în Europa şi în Asia. Spectacolul se va instala apoi definitiv la Las Vegas, în 2013, odată cu vernisarea unui muzeu interactiv, unde vizitatorii vor putea să danseze cu „morţii vii” din videoclipul „Thriller”. Fondul are în vedere şi un show pe Broadway şi un turneu mondial cu un concert-tribut în memoria starului.