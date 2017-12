Transfer bancar fără comisioane

“Constanţa este portul principal al României, cel mai mare la Marea Neagră şi al patrulea din Europa, este cea mai importantă zonă turistică din România şi este a treia zonă agricolă a ţării. De asemenea, oraşul Constanţa ocupă o poziţie strategică, chiar la încrucişarea drumurilor comerciale care leagă Europa Occidentală de cea Centrală, pe ruta celor două coridoare de transport paneuropean. Prezenţa noastră în acest oraş este un fapt natural, Constanţa fiind o etapă foarte importantă a planului nostru de dezvoltare, şi sunt sigur că această agenţie ne va da mari satisfacţii”, a declarat, ieri, la Constanţa, preşedintele Băncii Italo Romena, Franco Antiga, cu ocazia inaugurării primei agenţii din oraşul de la malul mării. Conducerea băncii spune că scopul prezenţei instituţiei de credit la Constanţa, nu este doar pentru a oferi servicii bancare şi financiare, ci şi pentru a fi alături de familii. Antiga a mai precizat că intenţionează să aplice şi la Constanţa modelul utilizat în toată ţara privind “implicarea băncii în acţiuni culturale, sociale, de susţinere a tinerilor care reprezintă viitorul”. Astfel preşedintele băncii consideră că o parte din venituri trebuie să se întoarcă în teritoriul în care au fost obţinute.

La rîndul său, directorul general al băncii, Athos Varusio, a explicat că instituţia pe care o conduce îi va sprijini pe cei aprox. 300.000 de români care lucrează în Italia, întrucît s-a realizat o analiză asupra acestui segment de potenţiali clienţi, şi au fost identificate două mari necesităţi. “În primul rînd românii care lucrează în Italia vor să trimită banii acasă în condiţii de siguranţă şi cu costuri foarte mici. În acest sens, împreună cu băncile care formează grupul Veneto Banca, al cărui membru sîntem şi noi, am constituit ”, a declarat Varusio. Astfel, dacă un român deschide un cont la una din băncile grupului Veneto Banca în Italia, poate trimite banii în România printr-un transfer bancar ce este lipsit de comisioane, adică zero lei costuri. În aceleaşi condiţii pot fi transferaţi bani şi din România în Italia. Totodată, românii care lucrează în Italia şi au un contract de muncă, vor putea obţine credite de la Banca Italo Romena - “Creditul fără frontiere”, pentru a-şi cumpăra o locuinţă în România, cu ipotecarea imobilului achiziţionat. Creditul are o dobîndă de 4,5% pe an şi poate fi de maximum 75% din valoarea imobilului, acordîndu-se pe o perioadă de cel mult 15 ani. Valoarea maximă a creditului este de 50.000 de euro, iar ipoteca pe viitoarea locuinţă este înregistrată în România de către Italo Romena, însă clientul este înregistrat în portofoliul de credite al Veneto Banca, din Italia. Datorită acestei soluţii, debitorul nu mai trebuie să se încadreze în normele BNR, ci se supune regulilor italiene. Banca Italo Romena face parte din Grupul Veneto Banca, un grup italian care îşi desfăşoară activitatea în mod integrat în sectoarele de produse şi servicii bancare, financiare şi de asigurări. Constituită în 1980 ca un prim exemplu de joint venture între Italia şi România în sectorul bancar, a fost achiziţionată de Veneto Banca în 2000, grup care deţine 92,3% din capitalul social, în timp ce restul de 7,7% aparţine Băncii Comerciale Române. Printre serviciile cele mai solicitate se află creditele ipotecare, pentru nevoi personale şi cardurile. Banca deţine 10 filiale, din care 9 în România şi una în Treviso, Italia. Potrivit planului de dezvoltare stabilit de Veneto Banca, instituţia de credit va deshide, pînă în 2008, filiale în 20 din marile oraşe ale ţării. Banca a obţinut, în 2005 un profit cu 81% mai mare decît în 2004.