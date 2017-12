Trei filme româneşti concurează la premiul John Schlesinger

Filmele "A fost sau n-a fost?", "Cum mi-am petrecut sfîrşitul lumii" şi "Legături bolnăvicioase" concurează pentru premiul John Schlesinger, acordat în cadrul Festivalului de la Palm Springs, la care a fost selecţionat şi "Hârtia va fi albastră", cel de-al doilea lungmetraj al lui Radu Muntean. Cea de-a 18-a ediţie a Festivalului, ce va avea loc între 4 şi 15 ianuarie, a anunţat un număr record de 254 de filme participante, provenind din 73 de ţări. În timp ce "A fost sau n-a fost?" de Corneliu Porumboiu, "Legături bolnăvicioase" - regia Cătălin Mitulescu şi "Hîrtia va fi albastră" - regia Radu Muntean au fost incluse în secţiunea World Cinema Now, filmul lui Cătălin Mitulescu, "Cum mi-am petrecut sfîrşitul lumii", figurează în programul "Awards Buzz - Best Foreign Language Film". Acesta include 55 din cele 61 de filme propuse spre nominalizare la premiile Oscar 2007, la categoria cel mai bun film străin.

Lungmetrajele de debut dintre cele patru filme româneşti amintite sînt în competiţie pentru premiul John Schlesinger, ce recompensează primul film de ficţiune sau documentar al unui regizor. Anul trecut, premiul a fost cîştigat de "Two Sons of Francisco", în regia lui Breno Silveira. Distincţia poartă numele regizorului John Schlesinger (1926-2003), autorul filmelor "Darling" (cu Julie Christie) şi "Marathon Man" (cu Dustin Hoffman şi Laurence Olivier).

Fondat în 1990 de primarul Sonny Bono, Festivalul Internaţional de Film de la Palm Springs este unul dintre cele mai mari din America de Nord şi este privit de distribuitorii americani ca una dintre cele mai bune ocazii de a-şi promova filmele în perspectiva nominalizărilor la Oscar, ce se anunţă în scurt timp. Ediţia 2007 se va deschide joi cu premiera filmului "Outsourced" (SUA), o comedie romantică regizată de John Jeffcoat. Alte proiecţii de gală vor fi: "The Boss of It All" de Lars von Trier, "Black Book" de Paul Verhoeven, "Désaccord parfait" (Franţa/Marea Britanie/România), cu Charlotte Rampling şi Jean Rochefort, şi "Nuovomondo" de Emanuele Crialese. La ediţia de anul trecut a Festivalului de la Palm Springs, Ion Fiscuteanu a primit premiul FIPRESCI pentru cel mai bun actor, cu rolul său din "Moartea domnului Lăzărescu" - regia Cristi Puiu.