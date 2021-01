Trei greseli de evitat in stabilirea unui parteneriat cu o firma

Traim intr-o lume in care depindem de conexiuni mai mult ca niciodata, in special daca vorbim despre domeniul afacerilor. Oricat de mult ne-am dori sa avem succes pe cont propriu, uneori, singura solutie care ne ramane este aceea de a stabili un parteneriat cu o terta forma, si in urma caruia sa avem posibilitatea de a propulsa afacerea pe culmile mult ravnitului succes. Indiferent ca vorbim despre mediul fizic sau cel online, stabilirea de parteneriate nu este o practica deloc noua, pentru ca anumite business-uri nu ar putea functiona altminteri. Acest proces insa, de stabilire al unui parteneriat de lunga durata este un aspect care trebuie privit abordat cu maxima seriozitate din pricina faptului ca o alegere neinspirata se poate dovedi a fi una cu adevarat paguboasa in timp. Colaborarea cu un partener de afaceri presupune incredere si responsabilitate mai mult decat orice, motiv pentru care o astfel de colaborare trebuie intens studiata inainte de face orice pas.

Informatiile de care avem nevoie, se afla astazi la un click distanta de noi, astfel ca putin studiu asupra viitorului partener de afaceri nu ar trebui sa reprezinte o provocare prea mare, mai ales ca exista platforme care ne permit astazi sa verificam cu mare usurinta trecutul unor companii, venituri, sau alte lucruri care ne pot ajuta sa ne facem o idee despre seriozitatea unui potential partener. O astfel de platforma este risco.ro. In cele ce urmeaza, vom consemna 3 greseli pe care este recomandat sa le eviti in stabilirea unui parteneriat.



Aranjamentele verbale.

Responsabilitatile fiecarui partener si toate celelalte aspecte legate de afacere trebuie in mod obligatoriu trecute intr-un contract legal. De-a lungul timpului au existat tot soiul de situatii in care diferiti parteneri de afaceri s-au bazat pe incredere si au stabilit toate asepectele doar la nivel verbal, urmand ca mai apoi sa apara tot soiul de divergente intre acestia. Fara un suport legal (in situatia de fata semnarea unui contract) este destul de greu de demonstrat vinovatia cuiva, astfel ca te poti alege cu pagube uriase. Asadar, este recomandat sa eviti cu orice pret aranjamentele verbale si sa faci lucruile in mod corespunzator, indiferent de relatia dintre tine si potentialul partener de afaceri.



Neverificarea informatiilor care tin de performantele si seriozitatea partenerului de afaceri.

Un parteneriat este de cele mai multe ori unul stabilit pe un termen lung, fapt pentru care este mai mult decat esential sa te asiguri ca stii cu cine bati palma. Asa cum spuneam si in incipitul articolului, este destul de simplu astazi sa gasesti informatii vitale despre performantele unei companii, despre trecutul ei, despre datoriile pe care le are, etc.

Toate acestea iti pot fi de un real folos in conturarea profilului unei companii si chiar identificarea unor neregularitati, care fac incompatibila stabilirea unui parteneriat.



Trecerea in contract a unor aspecte ambigue.

Daca ai ajuns pana in punctul in care urmeaza sa semnati un contract, este foarte important ca acesta sa fie conceput in asa fel incat in interiorul sau sa nu existe niciun fel de ambiguitati. Comunicarea cu partenerul de afaceri este foarte importanta si cu atat mai important este ca detaliile sa fie stabilite inainte de incheierea unui contract. Orice detaliu ambigu, poate fi ulterior interpretat in diferite moduri in situatia in care se ajunge in instanta, astfel ca s-ar putea ca in lispa unor clarificari, sa fii tu cel care iese in pierdere.