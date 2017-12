Trei săptămâni până la startul Evaluărilor!

Emoţii mari printre prichindeii din ciclul primar, dar şi pentru cei din gimnazial! Mai sunt doar trei săptămâni până când elevii de clasa a II-a, a IV-a şi a VI-a vor da primul examen important din viaţa lor. E drept, atât elevii, cât şi părinţii recunosc că sunt cu inima cât un purice pentru că vor fi în faţa unei etape importante, însă profesorii ţin să îi asigure că examenele nu sunt deloc dificile şi vor cuprinde materia pe care elevii au parcurs-o deja la clasă. Calendarul Ministerului Educaţiei Naţionale (MEN) arată că primii care vor intra în febra evaluărilor sunt şcolarii de clasa a IV-a, apoi cei de clasa a II-a şi apoi a VI-a. Vă prezentăm calendarul: în 28 mai - Evaluare clasa a IV-a la limba română, în 29 mai - Evaluare clasa a IV-a la matematică, în 30 mai - Evaluare clasa a IV-a la limba maternă, în 2 iunie - Evaluare clasa a II-a / scris-citit - limba română, în 3 iunie - Evaluare clasa a II-a / scris - citit la limba maternă, în 4 iunie - Evaluare clasa a II-a la matematică, în 5 iunie - Evaluare clasa a VI-a la limbă şi comunicare şi ultimul în 6 iunie - Evaluare clasa a VI-a - matematică şi ştiinţele naturii.

PROFESORII LINIŞTESC ELEVII ŞI PĂRINŢII Modelele de teste pentru Evaluări alcătuite tocmai pentru ca elevii să se familiarizeze cu ele au fost publicate de MEN încă de la finele lui martie. Inspectorul şcolar de specialitate pentru învăţământul primar din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Constanţa, prof. Mihaela Anghelescu, a declarat că modelele au fost deja rezolvate la clasă. „Sunt cadre didactice care au elaborat şi alte modele de teste în plus faţă de cele publicate de MEN pentru a veni în ajutorul copiilor. Acestea sunt după model internaţional, însă cuprind materia deja studiată la clasă. Nici părinţii şi nici elevii nu trebuie să aibă emoţii, pentru că notele nu se trec în catalog, ci au doar rol de diagnostic”, a declarat prof. Anghelescu. Timpul alocat pentru fiecare probă va fi diferit de la o clasă la alta: 25 de minute la clasa a II-a şi o oră la clasele a IV-a şi a VI-a. Probele se vor derula în timpul orelor de curs, în funcţie de programul fiecărei unităţi de învăţământ.