Trei tenismeni s-au retras de la Rio din cauza virusului Zika

07:57:55 / 18 Iulie 2016

vrajeala

E vrajeala lor asta cu virusul zika! sunt in cele mai sigure conditii sportivii acolo nu in favele si cartiere neingrijite! singurul aspect pt care nu vor sa mearga acolo este cel financiar deoarece inafara de medalia de aur mai castigi maxim 80 de mii de dolari ceea ce ei castiga foarte lejer din alte locuri! zika este scuza perfecta! bine nu ii judeca nimeni dar daca nu ai mandrie sa iti reprezinti tara la Jocurile Olimpice, atunci degeaba te numesti roman canadian etc!