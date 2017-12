“Tricolorii” plîng după Italia

Reuniţi duminică la Bucureşti, cîţiva din componenţii naţionalei de fotbal a României au efectuat un prim antrenament în cursul serii la Centrul Naţional al Academiei de Fotbal Mogoşoaia. Fără stelişti, dar şi fără “spaniolii” Tamaş, Contra şi Roşu, care urmau să ajungă sub comanda lui Victor Piţurcă abia aseară, “tricolorii” l-au avut coleg de antrenament pe Ionuţ Lupescu, directorul general al FRF. Cu toţii s-au declarat dezamăgiţi că nu vor da piept cu actuala campioană mondială, Italia, dar au mărturisit că vor trata cu seriozitate partida de verificare cu Moldova, programată miercuri, de la ora 17.00, pe stadionul “Lia Manoliu”. Mai ales pentru că reprezintă ultima verificare înaintea derbyului cu Olanda, din preliminariile Campionatului European din 2008. “Eu mi-aş fi dorit să jucăm cu Italia pentru că niciodată nu se vor putea compara campioana mondială cu Moldova. Ne dorim totuşi să începem acest an cu dreptul pentru că vom avea foarte multe partide dificile”, a spus ex-dinamovistul Florentin Petre. “Chiar dacă nu jucăm cu Italia, important este că ne vom putea întîlni şi că vom sta cîteva zile împreună”, a completat Răzvan Raţ. “Trebuie să tratăm cu respect adversarul de miercuri şi să cîştigăm aceasta partidă, pentru că este foarte importantă în perspectiva următoarelor întilniri”, a adăugat portarul Dănuţ Coman. Cel mai afectat a părut selecţionerul Victor Piţurcă, convins că o întîlnire cu Italia l-ar fi ajutat enorm înaintea marelui meci cu Olanda. “Am avut ghinion la prima acţiune, ţinînd cont că Italia nu a putut juca cu noi. Este totuşi o diferenţă uriaşă între adversari, însă noi vom încerca să tratăm meciul ca şi pe cel cu Italia şi sperăm să rămînem cu ceva după această partidă în perspectiva întîlnirii cu Olanda. Iniţial, era vorba doar de 20 de jucători pentru meciul cu Italia, însă, ţinînd cont că jucăm cu Moldova, am mai chemat încă doi fotbalişti şi cred că voi avea posibilitatea să-i folosesc pe toţi”, a explicat selecţionerul. „Sîntem la fel de motivaţi şi este bine că s-a găsit un adversar. Indiferent cu cine joci, trebuie să te gîndeşti că nu există un lucru mai măreţ decît acela de a-ţi reprezenta tara”, a declarat căpitanul Cristian Chivu, care este incert din cauza unei contracturi musculare.

Frunză, convocat la naţionala Moldovei

Selecţionerul echipei naţionale a Republicii Moldova, rusul Igor Dobrovolski, a anunţat lotul de 18 jucători convocaţi. Printre cei care vor face deplasarea la Bucureşti se regăseşte şi unul din golgeterii Ligii I, atacantul Viorel Frunză, care evoluează pentru CFR Cluj. Iată componenţa lotului: portari - Nicolai Calancea (Zimbru Chişinău) şi Serghei Paşcenco (Şerif Tiraspol); fundaşi - Victor Golovatenco (FC Tiraspol), Sergiu Lascencov (Ilişiveţ Mariupol), Ghenadie Olexic (Amkar Perm), Alexandru Epureanu (Şerif Tiraspol), Simion Bulgaru (fără echipă după încheierea contractului cu Zimbru Chişinău); Mijlocaşi: Victor Berco (FC Alma Ata), Victor Comlionoc (Obolon Kiev), Serghei Covalciuc (Spartak Moscova), Alexandru Gâţcan (Rubin Kazan), Stanislav Ivanov (FC Moscova), Radu Rebeja (FC Moscova) şi Igor Ţâgârlaş (Metalurg Zaporoje); atacanţi: Serghei Alexeev (Şerif Tiraspol), Igor Bugaiov (Cernomoreţ Odesa), Viorel Frunză (CFR Cluj) şi Serghei Rogaciov (Aktobe Lento). Prezenţa la Bucureşti a fundaşului Ghenadie Olexic, accidentat, se află sub semnul întrebării, selecţionerul Igor Dobrovolski, care va debuta, mîine, pe banca reprezentativei Moldovei, urmînd să ia o decizie în ceea ce priveşte posibila sa înlocuire în această dimineaţă.

Partida va fi arbitrată de o brigadă din România, cu Alexandru Deaconu la centru, ajutat de arbitrii asistenţi Nicolae Marodin şi Adrian Vidan.