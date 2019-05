Triunghiul crizei: opțiunile Dragnea, Dăncilă, Iohannis

02:27:48 / 08 Mai 2019

adevarata putere

sta in mainile vechii securitati,tradatoare de de tara si de neam.Toti politicienii romani au avut usile deschise de securitate.Cei ce au umilit si injosit poporul roman in anii dictaturii desi rolul lor era altul,dupa revolutie au preluat puterea economica si politica dar nu direct,....fiind compromisi au acceptat pactul cu occidentul ,si au devenit slugile lor.Occidentul face afaceri cu ei dar nu mai tipa ca romanii sunt condusi de vechii securisti,,,nu comunisti pt ca ei erau totusi patrioti,....astfel securitatea romana a devenit unealta serviciilor secrete straine .Cu ajutorul luptei anticoruptie ei pot aresta prim ministri,ministri,senatori,oameni de afaceri,..pe oricine,...important e ca acestia sa nu fie straini si sa nu fie din tabara lor.Astfel am ajuns ca tot felul de ticalosi,ce au vandut Romania pt o suta de ani de aici incolo ,sa predice contra coruptiei,pt Uniunea Europeana,.... Sunt politicieni romani care vorbesc mai mult de UE decat de Romania,interesele Romaniei sunt pe planul doi,De ce acesti derbedei nu vorbesc de incompatibilitatea acestei mega afaceri numita Uniunea Europena,Tb sa vedem exemplul unificarii Germaniei de vest cu cea de est,...pretul a fost imens pt cei din germania de est,...dubla masura o simt romanii peste tot in UE,..SALARII,DISCRIMINARE... Oricum ce nu putem uita este devalzarea economiei romanesti si incurajarea sa plecam sa muncim afara.. La o emisiune tv,dupa vanzarea flotei(mii de someri),ditrugerea industriei metalurgice(zeci de mii de someri).cercetarea,chimia,(zeci de mii de specialisti someri)...Basescu ne indemna sa mergem afara sa lucram,...ca el toata viata lui asta a facut...presedintele Romaniei spunea asta la tv si nu-mi venea sa cred... Apoi am constatat cat de prost sunt, a avut dreptate,..AM EMIGRAT(fost olimpic la matematica,absolvent al fac de automatica)