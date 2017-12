TSD Constanţa, Moș Crăciun pentru copiii instituționalizați

Niciunui copil nu ar trebui să-i lipsească zâmbetul de pe chip, cu atât mai puţin de Crăciun, atunci când toţi îşi doresc, mai mult ca oricând, să fie alături de cei dragi. Din păcate, însă, copiii instituționalizați la Centrul de Plasament ”Antonio” din Constanța nu se bucură de dragostea și căldura unei familii. În pragul sfintei sărbători a Naşterii Domnului, copiii de la Centrul „Antonio” au primit în dar, din partea tinerilor social democraţi constănţeni, o zi cu totul de neuitat. Nici de această dată „Moşul” nu i-a uitat. A venit la cei mici încărcat cu dulciuri, iar aceștia i-au mulțumit prin colinde și poezii. „Crăciunul este sărbătoarea bucuriei, a iubirii şi a speranţei. Prin gestul nostru, aceşti copii, de care ne leagă o frumoasă prietenie, au putut simţi, din nou, căldura unei familii. Astfel de prilejuri ne readuc laolaltă și ne bucură faptul că le putem fi alături și îi putem vedea cum cresc an de an”, a declarat preşedintele TSD Constanţa, viceprimarul Costin Răsăuţeanu. Repetată în fiecare an de către tinerii social democraţi constănţeni, „Moş Crăciun iubeşte toţi copiii” este acţiunea de suflet a organizaţiei TSD Constanţa și face parte din programul „TSD, pentru responsabilitate socială”, care îşi propune să aducă zâmbetul pe chipurile unor copii pentru care cuvântul „familie” nu are nicio semnificaţie.