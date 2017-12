Tudor Gheorghe își lansează jurnalul la Constanța

Toamna se culeg din plin roadele artistice, afirmație demonstrată și de Tudor Gheorghe, care la vârsta de 71 de ani, din care 51 i-a dedicat scenei, își lansează prima carte. Volumul cu titlul „Vă dau un an din viaţa mea” va fi lansat în cadrul turneului „Toamna simfonic”, care va avea loc în opt oraşe, între 3 octombrie şi 7 noiembrie. La Constanța, concertul și lansarea vor avea loc pe 7 octombrie, la Casa de Cultură a Sindicatelor.

INSPIRAȚIA VINE DE LA BABADAG Cartea „Vă dau un an din viaţa mea”, publicată la editura proprie, este un jurnal literar. „M-a inspirat un turneu pe care l-am făcut cu „Lecţia”, cu care am bătut toate oraşele mici. La Babadag nu mai cântase nimeni de 20 de ani! M-au emoţionat lucrurile astea, aşa că le-am trecut într-un jurnal care se va intitula „Vă dau un an din viaţa mea””, a spus trubadurul oltean. VOLUMUL A FOST PREFAȚAT DE D.R. POPESCU Prefața volumului este semnată de academicianul D.R. Popescu. „Tudor Gheorghe nu-şi pierde firea, cântă spre bucuria românilor şi merge mai departe, apărându-şi dreptul de a exista şi în această lume confiscată de către deţinătorii înţelepciunilor divine contemporane - francii şi politichia. Tudor Gheorghe are o memorie de elefant! Nu ţine minte doar tainele folclorului nostru, nu, el ştie pe de rost aproape întreaga mare poezie românească!... Paradisul scriptic! Laudă aduce el, în cântece, efortului ţăranilor, de pe tot cuprinsul României, de a-şi găsi rostul, chiar dacă mai au îndoieli că-l vor dibui măcar... Tudor Gheorghe e frate cu oştenii lui Tudor, cu haiducii - şi chiar, desigur, cu toţi romanticii realişti ce cântau romanţe prin mahalalele Micului Paris!”, spune D.R. Popescu. „În istoria României lui Tudor Gheorghe cântecul nu a luat niciodată măcar o mică pauză - fie iarnă, fie vară, fie pace, fie răzbel!... Acum, în „Tudoriada”, descopăr un scriitor talentat, Tudor Gheorghe, care povesteşte, în mai multe cuvinte, câte ceva despre drumurile parcurse prin ţară şi prin lume de magistrul cântecelor vrăjite, Tudor Gheorghe, înaintea cărora am spus şi eu un cuvânt foarte scurt”, a mai spus academicianul.

Referindu-se la „Toamna simfonic”, Tudor Gheorghe a spus: „Construcţia spectacolului este dificilă. Nu găseşti trei poeme, le pui pe muzică şi gata concertul! Eu, ca să fac un spectacol care cuprinde 20 de poeme, trebuie să găsesc minimum 50, din care încep să tai. Şi acesta este cel mai dureros lucru, dar aşa se construieşte...”.

La Constanța, spectacolul „Toamna simfonic” din 7 octombrie este programat de la ora 19.00 și se va desfășura cu participarea orchestrei și corului Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”. Biletele pentru acest eveniment se găsesc în vânzare la sediul CCS, la prețurile de 100 și 120 de lei.

