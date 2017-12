Turismul, direct în subordinea premierului?

Investitorii şi patronatele din turism pun la cale o strategie pentru dezvoltarea turismului la malul mării şi creşterea adresabilităţii turismului balnear. Prezent, ieri, la Constanţa, preşedintele Federaţiei Patronatelor din Turism şi Servicii (FPTS), Dan-Matei Agathon (fost ministru de resort), a anunţat principalele puncte fierbinţi ce trebuie analizate şi soluţionate. El a declarat că România ar putea deveni o destinaţie preferată de turiştii străini în contextul atentatului ce a avut loc recent, în Bulgaria. „România poate deveni o destinaţie favorită inclusiv pentru cetăţenii israelieni, pentru că ţara noastră nu s-a confruntat cu atentate şi este în continuare cea mai sigură zonă de litoral din sud-estul Europei”, a subliniat acesta. Preşedintele FPTS a avansat propunerea privind înfiinţarea Poliţiei Plajelor, care să acţioneze pentru eliminarea micii infracţiuni, precum şi a Poliţiei Turistice, după model european, care ar urma să aplice penalizări proprietarilor de hoteluri care îşi lasă unităţile de cazare în paragină. Contactat telefonic, secretarul de stat în Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, Cristian Bărhălescu, a susţinut ideea înfiinţării celor două Poliţii. „Aceste iniţiative sunt destul de bune şi necesare. Voi discuta cu patronatele din turism, asociaţiile de promovare şi administraţiile locale pentru a vedea dacă cele două propuneri sunt oportune acum şi vom lua o decizie. Înfiinţarea lor trebuie să fie cuprinsă şi reglementată într-o lege sau o hotărâre de Guvern”, a subliniat secretarul de stat.

OFICIU NAŢIONAL AL TURISMULUI Potrivit lui Agathon, Turismul ar trebui scos de sub „papucul” Ministerului Dezvoltării Regionale şi transformat într-un Oficiu Naţional care să se afle sub directa coordonare a premierului. „Acum, el este plasat într-un minister gigant care are la dispoziţie miliarde de euro. Cu toate acestea, Turismul se află într-un departament fără a avea posibilitatea de a interveni direct, fără a fi ordonator principal de credite. După alegeri, voi înainta această propunere Guvernului”, a subliniat fostul ministru. Ideea Oficiului Naţional al Turismului este agreată şi la nivel ministerial. „În Europa, industria turistică a creat 10 milioane de locuri de muncă, în timp ce industria automobilelor a creat doar trei milioane. România are un potenţial turistic neexploatat la adevărata valoare, iar această propunere, alături de multe altele, va face obiectul unei hotărâri de Guvern sau a unei ordonanţe. Oficiul Naţional al Turismului este de bun augur şi cred că vom avea sprijinul Guvernului în acest sens”, a declarat Cristian Bărhălescu.

VICEPREŞEDINTE AL FPTS - NICOLAE BUCOVALĂ Ieri, Dan-Matei Agathon a anunţat că Asociaţia Patronală Mamaia, ce are în componenţă 60 de hoteluri din Mamaia şi Eforie Nord, a devenit membru al FPTS. Nicolae Bucovală, şeful Asociaţiei, a fost numit, tot ieri, în funcţia de vicepreşedinte al FPTS. Potrivit lui, scopul acestei afilieri este promovarea litoralului românesc şi identificarea şi soluţionarea problemelor cu care se confruntă turismul de litoral. Cele două reprezentante ale Turismului de la malul mării susţin, printre altele, că fiecare staţiune ar trebui condusă de un Consiliu de Administraţie în care să fie reprezentanţi ai Consiliului Local, Primăriei, agenţilor economici şi ai tuturor factorilor implicaţi în turism.