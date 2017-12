Ucigaşii lui Marian Cozma, condamnaţi la închisoare pe viaţă

Judecătoria din Veszprem a anunţat verdictul în procesul ucigaşilor lui Marian Cozma, handbalistul român al echipei ungare MKB Veszprem, care a fost înjunghiat mortal, pe 8 februarie 2009, la clubul Patriota, din oraşul Veszprem, în altercaţie fiind implicaţi alţi doi coechipieri, Zarko Sesum şi Ivan Pesic, grav răniţi şi ei. Astfel, instanţa a decis ca Raffael Sandor şi Nemeth Gyozo să primească pedeapsa cu închisoare pe viaţă, în timp ce Sztojka Ivan a fost condamnat la 20 de ani închisoare, fără drept de eliberare mai devreme de 15 ani. Totodată, judecătorul Nemeth Balazs a anunţat că Gyozo şi Sandor nu vor putea fi eliberaţi înainte de a ispăşi 30 de ani din pedeapsă. Pal Gabor a fost condamnat la 5 ani de închisoare, în timp ce Bihari Csaba la 4 ani, ambii pentru complicitate la omor. Pentru aceeaşi încadrare, Antalik Laszlo a fost condamnat la 2 ani şi 8 luni de închisoare, în timp ce fosta concubină a lui Sandor, cea care conducea maşina, în momentul arestării la Graz, a primit 4 ani de închisoare. „Acum doi ani şi patru luni am spus ca am încredere în justiţia maghiară. Se pare că am avut dreptate. Nu-mi pare rău de ce am spus. O să fie recurs probabil, dar până la urmă aşa va rămâne. Este o sentinţă corectă pentru ei. Pentru mine nu mai contează. Eu nu-mi mai văd copilul”, a spus Petre Cozma, tatăl handbalistului.