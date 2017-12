NAPOLI ARE NEVOIE DE UN JUCĂTOR CA MUTU

Agentul italian de jucători Enrico Fedele a declarat că gruparea SSC Napoli are nevoie de un jucător ofensiv de calitate, iar românul Adrian Mutu ar putea fi o variantă în acest sens, informează pianetazzurro.it. „Unul dintre jucătorii importanţi ai Fiorentinei ar putea ajunge la Napoli, iar acesta nu este Montolivo. Napoli are nevoie de un jucător de calitate pentru faza ofensivă, iar Mutu poate fi o variantă”, a spus Fedele, în cadrul unei emisiuni difuzate de postul Telecapri Sport. În urmă cu zece zile, Mutu declarase, într-un interviu acordat publicaţiei La Nazione, că Fiorentina i-a propus o prelungire de cinci ani a contractului, dar că el ar vrea să mai joace doar încă trei. „Vreau să rămân şi să-mi închei cariera aici. Sper acest lucru. Să mă gândesc la altceva acum nu are sens, dar nu cred că viitorul meu are legătură cu câte goluri voi marca în partea a doua a sezonului. Fiorentina ştie cât valorez când sunt bine, iar acum sunt pregătit să fac meciuri mari”, a spus Mutu. Directorul sportiv al clubului Fiorentina, Pantaleo Corvino, a negat, însă, că gruparea “viola” i-ar fi propus lui Mutu o prelungire a contractului pentru cinci ani: „Nu i-am propus niciodată lui Mutu o prelungire cu cinci ani a contractului şi nici nu se gândim la asta”. În acest timp, antrenorul echipei Queen’s Park Rangers, Neil Warnock, a negat, ieri, într-o declaraţie acordată postului Sky Sports, interesul pentru atacantul formaţiei AC Fiorentina, Adrian Mutu, informează site-ul violanews.com. „Nu cred că este un transfer viabil. În fotbal e bine să nu spui nu. Clubul nostru este mereu în căutare de fotbalişti valororşi, dar Mutu nu se află în planurile noastre”, a spus Warnock. Queen’s Park Rangers, grupare la care acţionar este Flavio Briatore, ocupă primul loc în clasamentul ligii a doua din Anglia.

A MURIT ENZO BEARZOT

Fostul antrenor al reprezentativei de fotbal a Italiei, Vincenzo “Enzo” Bearzot, a decedat, ieri dimineaţă, la vârstă de 83 de ani. Antrenorul care a condus “squadra azzurra” la cîştigarea titlului mondial în 1982 s-a aflat pe banca tehnică a Italiei în 104 meciuri, record pentru fotbalul din peninsulă. Bearzot rămîne şi în memoria suporterilor români, fiind pe bancă la victoria României, scor 1-0 (gol marcat de Boloni), contra Italiei, din 1983, în preliminariile EURO ‘84. În 1982, Italia a început turneul final desfăşurat în Spania cu trei remize consecutive, atrăgînd criticile presei. Bearzot a dorit să nu mai discute cu presa pînă la finalul competiţiei pe care a cîştigat-o, după 3-1 în finală, contra Germaniei. Bearzot a inventat o echipă care a devenit apoi de legendă pentru italieni: Dino Zoff, Bergomi, Gentile, Collovati, Scirea, Oriali, Tardelli, Conti, Graziani, Altobelli şi Paolo Rossi. Bearzot a jucat fotbal pe postul de fundaş la formaţiile Pro Gorizia (1946-1948), Internazionale Milano (1948-1951, 1956-1957), Catania (1951-1954) şi AC Torino (1954-1956, 1957-1964). Ca antrenor, Bearzot a activat la Prato (1968-1969), la reprezentativa Under 23 a Italiei (1969-1975) şi la echipa naţională a Italiei (1975-1986). Bearzot s-a născut la 26 septembrie 1927, la Aiello del Friuli. Deviza tehnicianului era “Fotbalul este, înainte de toate, un joc”. „Enzo Bearzot a fost unul dintre cei mai mari italieni ai scolului XX. A fost ca un tată pentru mine, lui îi datorez totul”, a declarat, plângând, fostul atacant Paolo Rossi, conform agenţiei Ansa. Rossi, declarat cel mai bun jucător al CM 1982, a fost convocat de Bearzot pentru turneul final la doar două luni după ce şi-a ispăşit o suspendare de doi ani de pentru implicarea într-un scandal cu meciuri trucate.

MARADONA VISEAZĂ LA REVENIREA ÎN FUNCŢIA DE SELECŢIONER AL ARGENTINEI

Fostul selecţioner al Argentinei, Diego Maradona, a declarat că visează mereu la revenirea în funcţia antrenor al naţionalei, dar nu atât timp cât Julio Grondona este preşedintele Federaţiei de Fotbal. „Îmi lipseşte echipa naţională. Dar aş reveni atunci când unele persoane, care nu îmi lipsesc deloc, vor pleca de acolo”, a spus Maradona, în cotidianul Clarin, cu trimitere la preşedintele federaţiei, Julio Grondona, şi la managerul echipelor naţionale, Carlos Bilardo. Maradona, al cărui contract de selecţioner nu a fost prelungit după Cupa Mondială din 2010 (unde echipa sa a fost eliminată de Germania, scor 0-4, în sferturile de finală), i-a atacat, din nou, pe Grondona şi pe Bilardo: „Bilardo este o statuie, el nu contribuie cu nimic. Nu îl cunoaşte nimeni, nu este reprezentativ. Tinerii jucători nu îl înţeleg, iar antrenorii nici atât. Trebuie să plece. Grondona mi-a spus că mă sprijină, că porţile Federaţiei îmi vor fi mereu deschise, iar la prima ocazie m-a dat afară”. Echipa naţională a Argentinei este condusă de Sergio Batista, criticat şi el de Maradona în ultimele luni.

BERBATOV, JUCĂTORUL BULGAR AL ANULUI...

Atacantul echipei Manchester United, Dimităr Berbatov, a fost ales, pentru a şaptea oară, cel mai bun fotbalist bulgar al anului, a anunţat federaţia de la Sofia. Berbatov a mai primit acest premiu în 2002, 2004, 2005, 2007, 2008 şi 2009. Fost căpitan al naţionalei, bulgarul de 29 de ani a anunţat în luna mai că se retrage din prima reprezentativă. În prezent, el este în fruntea clasamentului golgheterilor din campionatul Angliei, cu 11 goluri.

... IAR ETO’O, JUCĂTORUL AFRICAN AL ANULUI 2010

Atacantul camerunez al echipei Internazionale Milano, Samuel Eto’o, a fost desemnat pentru a patra oară în carieră jucătorul african al anului, de către Confederaţia Africană de Fotbal (CAF), în cadrul unei ceremonii care a avut loc, luni seară, la Cairo, informează AFP. Fotbalistul în vârstă de 29 de ani a mai obţinut acest titlu în 2003, 2004 şi 2005. Eto’o, care a câştigat cu Inter Milano, la sfârşitul săptămânii trecute, Campionatul Mondial al cluburilor, îi succede în privinţa titlului de cel mai bun jucător african al anului ivorianului Didier Drogba. Atacantul din Coasta de Fildeş s-a aflat şi în acest an printre nominalizaţi, alături de Eto’o şi de ghanezul Asamoah Gyan. De-a lungul carierei, Eto’o, care la CM al cluburilor a fost ales cel mai bun jucător al competiţiei, a câştigat de trei ori Liga Campionilor, de două ori Cupa Africii pe Naţiuni, de trei ori campionatul Spaniei (cu FC Barcelona), o dată campionatul Italiei şi un titlu olimpic în 2000. În sezonul 2009-2010, camerunezul a câştigat cu Internazionale Milano campionatul Italiei, Liga Campionilor, Cupa şi Supercupa Italiei. Singurul aspect negativ al carierei lui Eto’o în acest an a fost eliminarea naţionalei Camerunului în primul tur al Cupei Mondiale din Africa de Sud.

BELGIANUL JEROME D’AMBROSIO, PILOT LA MARUSSIA VIRGIN ÎN 2011

Pilotul belgian Jerome D’Ambrosio, în vârstă de 25 de ani, a semnat un contract cu echipa de Formula 1 Marussia Virgin, pentru care va concura în sezonul 2011. D’Ambrosio, pilot de încercare la Virgin în ultima parte a campionatului recent încheiat, îl va înlocui pe brazilianul Lucas Di Grassi şi va fi coechipier cu germanul Timo Glock. El va fi primul belgian care va pilota în Formula 1 în ultimii 17 ani, după Philippe Adams (Lotus). Jerome D’Ambrosio şi-a început cariera în karting şi a mai evoluat în Formula Renault, Formula 3000 şi în campionatul FIA GT. Din 2008, el a participat în GP2, terminând sezonul 2010 pe locul 12.