U. CRAIOVA REVINE PE STADIONUL “ION OBLEMENCO”

Formaţia Universitatea Craiova va reveni pe stadionul “Ion Oblemenco” începând cu etapa a patra a Ligii I, după ce în returul sezonului trecut a disputat meciurile la Drobeta Tr. Severin, a declarat, ieri, preşedintele Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), Dumitru Dragomir. „Universitatea va juca în următoarea etapă de pe teren propriu, de la ora 22.00, pe stadionul Ion Obemenco, cu FC Timişoara”, a spus Dragomir. La începutul anului, conducerea clubului Universitatea Craiova a fost somată de primărie să părăsească arena “Ion Oblemenco” începând cu 31 ianuarie, când expira contractul care are ca obiect concesionarea spaţiilor de antrenament şi competiţii din acest stadion. Universitatea revine astfel la Craiova după ce a jucat în returul sezonului trecut şi în prima etapă a actualei ediţii a Ligii I pe arena “Municipal” din Drobeta Tr. Severin.

CAZUL “DOREL STOICA”, AMÂNAT PENTRU 10 AUGUST

Comisia pentru Soluţionarea Litigiilor (CSL) din cadrul Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF) a decis, în şedinţa de ieri, să amâne pentru data de 10 august judecarea cazului U. Craiova - Dorel Stoica, în care gruparea olteană solicită despăgubiri de 999.000 de euro pentru că jucătorul a semnat cu Steaua Bucureşti. De asemenea, CSL a rămas în pronunţare, pentru 10 august, în cazul portarului echipei FC Braşov, Dănuţ Coman, care solicită să devină liber de contract. Dănuţ Coman şi-a depus memoriu la Comisia pentru Soluţionarea Litigiilor a LPF pentru a deveni liber de contract, din cauza restanţelor financiare pe care FC Braşov le are faţă de el. Solicitarea mijlocaşului Marius Măldăraşnu (FC Braşov) de a-şi primi drepturile financiare a fost amânată pentru 10 august.

PRESA ITALIANĂ SCRIE CĂ ADAILTON A SEMNAT PE DOI ANI CU FC VASLUI

Presa italiană a scris, ieri, că atacantul Adailton, ultima dată la Bologna, a încheiat un contract pe două sezoane cu formaţia FC Vaslui, după ce a oprit tratativele cu echipa Cesena, însă finanţatorul moldovenilor, Adrian Porumboiu, a afirmat că jucătorul brazilian nu a semnat cu gruparea sa. În vârstă de 33 de ani, Adailton a jucat în ultimele trei sezoane la echipa Bologna, pentru care a marcat 20 de goluri în 86 de meciuri. Atacantul brazilian cu paşaport italian a fost legitimat în ţara natală la Juventude şi Guarani, apoi, timp de 11 sezoane, în Italia, la Parma, Chievo, Genoa şi Bologna, iar un sezon a evoluat la Paris Saint-Germain. Adailton a încheiat în această vară contractul cu Bologna şi a negociat de curând un contract cu Cesena, echipă nou promovată în Serie A.

IRINA MÂRŢ VA OFICIA LA CM SUB 17 ANI

Preşedintele CCA, Vasile Avram, a declarat, ieri, într-o conferinţă de presă, că arbitrul asistent Irina Mârţ va oficia la meciurile de la Cupa Mondială sub 17 ani rezervată femeilor, competiţie care va avea loc în perioada 5-25 septembrie în Trinidad & Tobago. Arbitrii Ovidiu Haţegan şi Octavian Şovre au fost delegaţi la un turneu sub 19 ani care va avea loc în perioada 27 septembrie - 14 octombrie, în timp ce Augustus Constantin va conduce meciuri la un turneu sub 17 ani, care va avea loc în perioada 14-21 septembrie. Arbitrul Marius Avram va conduce, pe 4 septembrie, partida Macedonia - Grecia, rezervată reprezentativelor sub 21 de ani. Alexandru Diaconu va arbitra, mâine, la centru, meciul retur dintre Aris Salonic (Grecia) şi Jagiellonia Bialystok (Polonia), contând pentru manşa retur a turului 3 preliminar al UEFA Europa League. În tur, grecii s-au impus cu 2-1. De asemenea, Deaconu, împreună cu Alexandru Tudor şi Cristian Balaj, va participa la cursurile de pregătire ale arbitrilor pentru meciurile din grupele UEFA Europa League.

FC LIVERPOOL AŞTEAPTĂ UN CUMPĂRĂTOR PÂNĂ LA 31 AUGUST

Clubul englez FC Liverpool, care a primit mai multe oferte de a fi cumpărat, ultima de la un om de afaceri chinez, aşteaptă să îşi schimbe proprietarul până la 31 august, a anunţat, ieri, preşedintele grupării, Martin Broughton. Miliardarul chinez Kenny Huang, din Hong Kong, este ultimul pretendent declarat pentru cumpărarea clubului din Liverpool. Conform presei engleze, el a înaintat deja o ofertă concretă, în special pe lângă banca britanică RBS, creditoare a 300 de milioane de euro pentru datoriile acumulate de club. Broughton a mai spus că ia în considerare mai multe oferte, nu doar pe cea a chinezului, însă Huang ar putea pune imediat o sumă importantă de bani la dispoziţia managerului Roy Hodgson, pentru ca tehnicianul să efectueze mai multe transferuri. Americanii George Gillett şi Tom Hicks au cumpărat clubul FC Liverpool, cu mare fast, în anul 2007, dar gruparea engleză a intrat într-o criză profundă, atât din punct de vedere financiar, cât şi sportiv. Cei doi oameni de afaceri au scos clubul la vânzare în aprilie 2010.

ROBOŢI ANTI-BOMBĂ PENTRU CM DIN 2014 ŞI JO DIN 2016

Poliţia braziliană a prezentat elemente ale dispozitivelor sale de securitate pentru Cupa Mondială de fotbal din 2014 şi pentru Jocurile Olimpice din 2016 de la Rio de Janeiro, printre care se află şi mini-vehicule ghidate de la distanţă pentru dezamorsarea bombelor. În timpul prezentării de la Brasilia, unde au fost dezvăluite diferite aparate cu raze X, poliţia a efectuat o demonstraţie de utilizare a micilor vehicule. Dirijaţi de la distanţă, roboţii, care au în componenţă şi tunuri cu apă, pot dezactiva sau distruge diferiţi explozibili. „Fiecare dintre cele 12 oraşe-gazdă ale Cupei Mondiale va dispune de o unitate echipată cu cea mai modernă tehnologie în materie de neutralizare a bombelor”, a menţionat unul dintre responsabilii poliţiei, Adauto Zago. Securitatea reprezintă una dintre preocupările majore în Brazilia în vederea CM din 2014 şi JO din 2016, în special la Rio de Janeiro, unde violenţa este o problemă constantă.

ROBERTO BAGGIO, RESPONSABIL TEHNIC LA FEDERAŢIA ITALIANĂ

Fostul internaţional italian Roberto Baggio va fi noul responsabil tehnic în cadrul federaţiei de fotbal (FIGC), conform publicaţiei Gazzetta dello Sport. „Va fi greu, dar sper să mă simt bine în această funcţie”, a afirmat Baggio, în vârstă de 43 de ani, care va fi prezentat, oficial, astăzi. Fost jucător la Vicenza, Fiorentina, Juventus Torino, AC Milan, Bologna, Internazionale Milano şi Brescia, Baggio a evoluat cu naţionala Italiei la trei turnee finale ale Cupei Mondiale. Pe lângă Baggio, FIGC vrea să-şi asigure serviciile altor două “legende” ale fotbalului peninsular: fostul selecţioner Arrigo Sacchi şi Gianni Rivera, primul italian care a câştigat “Balonul de Aur”.

BIELSA RĂMÂNE SELECŢIONERUL STATULUI CHILE PÂNĂ ÎN 2015

Selecţionerul argentinian al echipei statului Chile, Marcelo Bielsa, în funcţie din august 2007, şi-a prelungit contractul până în 2015, a anunţat federaţia locală. Bielsa, venit în Chile în 2007, a condus echipa până în optimile Cupei Mondiale din Africa de Sud. Potrivit presei, Bielsa are o clauză care permite o reevaluare a contractului său în 2011.

RAFA MARQUEZ A SEMNAT CONTRACTUL CU NEW YORK RED BULLS

Fostul fundaş al echipei FC Barcelona, Rafael Marquez, a semnat un contract cu gruparea New York Red Bulls, la care va fi coleg cu fostul său coechipier de la echipa catalană, Thierry Henry, a anunţat clubul din SUA. Gruparea din New York nu a menţionat durata contractului lui Marquez, însă acordul este pe mai mulţi ani. „Sunt bucuros că am ajuns la Red Bulls. Chiar dacă aş fi putut să rămân la Barcelona, să vin să joc la New York era o oportunitate pe car nu o puteam refuza”, a declarat fotbalistul mexican. Rafa Marquez s-a despărţit, sâmbătă, de FC Barcelona, echipă la care evolua din 2003. În cei şapte ani petrecuţi la Barcelona, Marquez a câştigat de două ori Liga Campionilor, de patru ori campionatul Spaniei, o dată Cupa Spaniei, de trei ori Supercupa Spaniei, o dată Supercupa Europei şi tot o dată Campionatul Mondial al cluburilor.

CONTADOR A SEMNAT UN CONTRACT CU SAXO BANK

Triplul câştigător al Turului Franţei, Alberto Contador, a semnat un contract cu Sunguard - Saxo Bank, a precizat managerul echipei daneze, Bjarne Riis. „Sunt mândru şi onorat că am putut să-l aducem pe Alberto Contador în echipa noastră de la anul. A fost o oportunitate imposibilă care a apărut şi pe care am putut să o realizăm”, a spus Riis, într-o conferinţă de presă susţinută la Copenhaga. Ciclistul Alberto Contador a anunţat, săptămâna trecut, că nu îşi va prelungi contractul cu echipa Astana. Al treilea titlu cucerit în Turul Franţei de Alberto Contador, anul acesta, a fost după ce l-a învins în clasamentul general pe liderul formaţiei Saxo Bank, Andy Schleck. Diferenţa dintre cei doi ciclişti a fost de 39 de secunde. Cicliştii Andy şi Franck Schleck au anunţat, pe site-ul cyclingnews.com, că vor părăsi echipa Saxo Bank, condusă de danezul Bjarne Riis, şi vor concura începând cu anul viitor la o formaţie luxemburgheză.

VUVUZELELE, INTERZISE LA CM DE BASCHET DIN TURCIA

Federaţia Internaţională de Baschet (FIBA) a anunţat, într-un comunicat, că vuvuzelele vor fi interzise în sălile care vor găzdui meciurile de la Campionatul Mondial din Turcia, competiţie ce se va desfăşura în perioada 28 august - 12 septembrie. „Vrem ca fanii să se simtă bine şi să facă zgomot, dar nu în aşa măsură încât să le strice bucuria altora. O vuvuzelă este pur şi simplu nepotrivită pentru un spaţiu închis, cum este o sală de baschet. Este foarte zgomotoasă şi experţii medicali consideră că nivelul decibelilor poate fi periculos pentru auz. Este responsabilitatea noastră să îi protejăm pe jucători şi pe fani. Un zgomot prea mare poate duce la probleme de comunicare între arbitri, ceea ce ar putea avea efecte negative asupra meciurilor. Le cerem fanilor să nu aducă vuvuzele, deoarece vor fi confiscate de agenţii de securitate şi cine reuşeşte să introducă un astfel de obiect în sală riscă să nu vadă meciul”, a declarat secretarul general al FIBA, Patrick Baumann. Interdicţia privind vuvuzelele se va aplica la toate competiţiile indoor organizate de FIBA. Vuvuzelele au devenit celebre odată cu Cupa Mondială de fotbal din Africa de Sud.

FABRICILE ECHIPELOR DE FORMULA 1, ÎNCHISE DOUĂ SĂPTĂMÂNI

Echipele de Formula 1 au ajuns la un acord să-şi închidă fabricile timp de două săptămâni, în perioada de întrerupere a Campionatului Mondial, ca o măsură de reducere a costurilor, informează motorsport.com. McLaren, Mercedes, Williams şi Sauber şi-au închis unităţile de producţie la miezul nopţii de duminică spre luni, după Marele Premiu al Ungariei, care a avut loc la Budapesta. „Este neobişnuit pentru pentru mine să am o pauză, dar probabil este bine pentru ceilalţi angajaţi”, a declarat managerul echipei McLaren-Mercedes, Martin Whitmarsh. Fabricile echipelor Ferrari şi Toro Rosso îşi vor închide porţile duminică, iar uzina furnizorului de motoare Cosworth a fost oprită marţi. „Cred că întregul personal merită o pauză”, a spus Mark Gallagher, coordonatorul operaţiunilor Cosworth în Formula 1. Astăzi, fabrica HRT va începe perioada de pauză, fiind urmată sâmbătă de cea a echipei Virgin. La începutul săptămânii viitoare, şi fabricile Red Bull, Renault şi Force India vor fi închise. După Grand Prix-ul Ungariei, care a avut loc duminică, Campionatul Mondial Formula 1 va fi întrerupt până la sfârşitul lunii, când este programată cursa de la Spa-Francorchamps, Marele Premiu al Belgiei (27-29 august).