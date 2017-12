U. Craiova - CFR Cluj, în sferturile de finală ale Cupei României la fotbal

Deţinătoarea Cupei României “Timişoreana” la fotbal, CFR Cluj, va întâlni formaţia Universitatea Craiova, în sferturile de finală ale competiţiei, conform tragerii la sorţi desfăşurate ieri, la Casa Fotbalului din Bucureşti. Programul complet al meciurilor din sferturile de finală: Astra Ploieşti - Dinamo Bucureşti, U. Craiova - CFR Cluj, FC Vaslui - Internaţional Curtea de Argeş şi FC Braşov - Gloria Bistriţa. Meciurile din sferturi se vor disputa în sistem eliminatoriu, într-o singură manşă, pe terenul primei echipe. În cazul în care un joc este programat în nocturnă, iar clubul organizator nu dispune de un stadion dotat cu instalaţie de iluminat, meciul se va disputa pe stadionul celeilalte echipe, dacă aceasta dispune de un stadion dotat cu instalaţie de nocturnă. În caz contrar, FRF va programa jocul pe un alt stadion dotat cu nocturnă, pe cât posibil în apropierea sediului clubului care a fost desemnat ca organizator prin tragere la sorţi. În caz de egalitate după 90 de minute de joc, vor fi prelungiri, şi dacă egalitatea va persista, la lovituri de departajare. Jocurile din sferturi vor avea loc pe 17 şi 18 noiembrie.

Returul Ligii I la fotbal va începe pe 20 februarie 2010

Comitetul Executiv al Federaţiei Române de Fotbal (FRF) a hotărât, ieri, să amâne returul Ligii I cu o săptămână, deoarece echipa naţionala ar putea efectua în perioada 17-24 decembrie un turneu în Asia şi ar putea da peste cap programul jucătorilor din campionatul intern. FRF intenţionează să organizeze în perioada 17-24 decembrie un turneu amical pentru echipa naţională în Asia sau într-o ţară din peninsula Arabică. Astfel, oficialii vor ca jucătorii să beneficieze de o vacanţă, iar mai apoi să fie pregătiţi pentru partea a doua a campionatului. Etapa a 18-a se va disputa pe 20 februarie, deşi iniţial era programată pe 13 februarie, iar restul rundelor vor fi programate ulterior, ca urmare a acestei decizii. Comitetul Executiv a acceptat solicitarea selecţionerului Răzvan Lucescu pentru ca în lunile aprilie şi mai să fie organizat câte un cantonament centralizat de câte două zile pentru jucătorii care sunt susceptibili de a fi selecţionaţi pentru meciuri. Tot ieri, Comitetul Executiv a decis să nu mai fie aduşi arbitri străini din returul campionatului.

Andone, demis de Al-Ahli Dubai

Ioan Andone a fost demis din funcţia de antrenor principal al campioanei din Emiratele Arabe Unite, Al-Ahli Dubai, şi a fost înlocuit cu Mehdi Ali, selecţionerul echipei naţionale U-20, a anunţat Al Jazeera Sport. Conducerea clubului a anunţat că singurul motiv pentru care s-a renunţat la serviciile lui Andone este faptul că rezultatele au întârziat să apară, iar obiectivul echipei este câştigarea titlului. Andone, care mai avea contract până în vară cu Al-Ahli şi câştiga aproximativ un milion de dolari anual, a ajuns la un acord şi în ceea ce priveşte rezilierea înţelegerii pe cale amiabilă. După cinci etape, Al-Ahli se află pe locul 10 din 12 echipe, cu doar 4 puncte acumulate, la nouă distanţă de liderul Al-Ain.

Spectatorii vor primi măşti de protecţie la meciul Dinamo Kiev - Inter Milano

Spectatorii care vor asista, azi, la meciul Dinamo Kiev - Internazionale Milano, programat în capitala Ucrainei, în Grupa F a Ligii Campionilor, vor primi câte o mască de protecţie pentru a se evita propagarea virusului gripal A H1N1. Luni, primarul oraşului Kiev, Leonid Cernoveţki, declarase că meciul de miercuri ar trebui jucat cu porţile închise. În schimb, Surkis a spus că speră ca stadionul să fie plin. Niciun jucător şi niciun angajat al clubului Dinamo Kiev nu este bolnav, dar toţi aceştia au fost deja vaccinaţi, ca în fiecare an, împotriva gripei sezoniere. Confruntată cu o epidemie de infecţie respiratorie şi cu cel puţin un caz mortal de gripă A H1N1, Ucraina anunţase, vineri, adoptarea unor măsuri drastice, unice în Europa: închiderea şcolilor timp de trei săptămâni şi anularea manifestărilor publice.

Beckham va reveni la AC Milan

Fotbalistul englez al formaţiei Los Angeles Galaxy, David Beckham, va reveni sub formă de împrumut la AC Milan, în perioada ianuarie-iunie 2010, aşa cum s-a întâmplat şi în 2009. În vârstă de 34 de ani, Beckham vrea să evolueze la un mare club european pentru a-şi consolida şansele de a juca la Campionatul Mondial din Africa de Sud, din 2010, cu naţionala Angliei. În perioada ianuarie-iunie 2009, fostul star de la Manchester United şi Real Madrid a participat la 20 de meciuri cu AC Milan, 18 în campionat (două goluri) şi două în Cupa UEFA. Profesionalismul, angajamentul şi atitudinea sa în teren au fost unanim lăudate de oficialii şi tifosi milanezi.

Tommy Haas a anunţat că a contactat virusul AH1N1

Jucătorul german de tenis Tommy Haas, nr. 17 mondial, a anunţat, ieri, că a contactat virusul AH1N1 şi că speră să-şi poată relua antrenamentele, informează cotidianul Bild. „A început săptămâna trecută, la turneul de la Stockholm. Am avut dureri în gât, frisoane noaptea şi febră. Timp de trei zile nu am putut să ies din camera de hotel. Am fost la medic şi testul a fost pozitiv. A fost un şoc pentru mine. Când eşti în formă fizică bună, aşa cum este cazul meu, poţi învinge uşor această gripă”, a declarat jucătorul care speră să poată reveni „uşor” la anatrenamente. Conform institutului Robert Koch, şase persoane au murit în Germania din cauza virusului H1N1 iar alte 30.000 sunt infectate.

Antrenorul Gunnar Prokop a demisionat de la Hypo Viena

Antrenorul campioanei Austriei la handbal feminin, Hypo Viena, Gunnar Prokop, şi-a anunţat, ieri, demisia din funcţia deţinută. „Am demisionat din funcţia de antrenor. Voi încerca să abordez această situaţie cu un psiholog”, a declarat Prokop, într-un comunicat publicat pe site-ul grupării austriece. Prokop a fost suspendat, ieri, din structurile EHF, după ce a intrat pe teren la meciul echipei sale, cu Metz Handball, din grupa B a Ligii Campionilor. În finalul acelei partide, Prokop a intrat pe teren, când mai erau patru secunde, şi a împiedicat un contraatac al campioanei Franţei, la scorul 27-27, care a fost şi cel final. Prokop a primit cartonaş roşu direct, dar arbitrii nu au acordat şi lovitură de la 7 m cum cerea regulamentul, astfel că echipa franceză a fost privată de o posibilă victorie. El a încercat să-şi explice gestul “nescuzabil” printr-o “reacţie emoţională” după mai multe decizii nefavorabile ale arbitrului şi a cerut scuze “echipei, jucătoarei şi lumii sportului”.

Primul caz de dopaj în circuitul nord-american de golf

Circuitul nord-american de golf PGA a anunţat primul său caz de dopaj, după ce Doug Barron a fost suspendat un an pentru un control pozitiv cu un produs ce nu a fost precizat. PGA, care în conformitate cu regulamentul său nu dezvăluie substanţa incriminată, a instaurat controale antidoping în luna iulie. „Aş dori să-mi cer scuze pentru imaginea negativă pe care o dau circuitului şi colegilor mei”, a declarat Barron, care susţine că nu a dorit să-şi îmbunătăţească performanţele sportive. Barron nu a participat decât la un singur turneu PGA în trei ani.