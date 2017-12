Echipa de Cupa Davis a României a retrogradat din Grupa Mondială

Echipa de Cupa Davis a României a pierdut disputa cu Suedia, scor 2-3, din barajul pentru menţinerea în Grupa Mondială, desfăşurat la finalul săptămînii trecute la Helsinborg, şi, după opt ani, va evolua din nou, pentru cel puţin un sezon, în a doua grupă valorică, în zona Euro-Africană. După ce prima zi s-a încheiat la egalitate, 1-1, căpitanul-nejucător al tricolorilor, Andrei Pavel, a surprins sîmbătă, trimiţîndu-l pe Victor Hănescu alături de Horia Tecău în meciul de dublu. Şi suedezii au mutat, vedeta Robin Soderling făcînd cuplu cu Robert Lindstedt, victoria revenind gazdelor, cu 6-1, 7-6, 7-6. În primul set, românii au avut mari probleme la serviciu şi nu au pus nicio problemă cuplului suedez. În setul secund, Tecău şi Hănescu au mers cap la cap cu suedezii, dar în tie-break şi-au irosit şansele de a egala. Ultimul set a fost asemenător cu precedentul, doar că Soderling şi Lindstedt s-au impus mai uşor în tie-break. Conduşi cu 2-1, tricolorii au mizat pe o surpriză în primul meci de duminică, dintre cei mai buni jucători ai celor două echipe, Hănescu şi Soderling, însă starul suedez nu a avut probleme, impunîndu-se cu 7-5, 6-1, 6-0. În ultimul meci al întîlnirii de baraj de la Helsingborg, Andreas Vinciguerra a abandonat în faţa lui Marius Copil. Vinciguerra a cîştigat, cu 6-4, primul set, după care a fost nevoit să abandoneze, din cauza unei accidentări.

Ultimul turneu din carieră pentru constănţeanul Andrei Pavel

Începînd de azi, la Arenele BNR din Bucureşti, se vor disputa primele partide ale celui mai important turneu de tenis găzduit de ţara noastră, BCR Open România, competiţie dotată cu premii în valoare totală de 450.000 de euro. Pe tabloul principal de simplu au acces direct cinci jucători români, principalul favorit al turneului fiind Victor Hănescu, care îl va întîlni în primul tur pe spaniolul Oscar Hernandez. La ultimul său turneu profesionist, constănţeanul Andrei Pavel, care a beneficiat de un wild-card, îl va întîlni pe Pablo Cuevas (Uruguay), cap de serie nr. 8. În duelul românesc din primul tur, Marius Copil va da piept cu Victor Crivoi, în timp ce Petru Lucanu îl va întîlni pe Marcel Granollers (Spania). În cadrul turneului, va fi organizat şi meciul de retragere al lui Andrei Pavel, în compania lui Goran Ivanisevic, partidă programată sîmbătă, 26 septembrie. Pe tabloul principal de dublu se vor afla trei cupluri româneşti: Andrei Pavel / Gabriel Trifu, Adrian Cruciat / Petru Luncanu şi Horia Tecău / Marius Copil. Perechea Cruciat / Luncanu va juca în primul tur cu Lukasz Kubot (Polonia) / Oliver Marach (Austria), cap de serie nr. 1, în timp ce cuplul Tecău / Copil va întîlni perechea iberică Oscar Hernandez / Albert Montanes. Pavel şi Trifu vor avea parte în manşa inaugurală tot de un cuplul iberic, Ruben Ramirez Hidalgo / Santiago Ventura.

Cristina-Mădălina Stancu s-a oprit în semifinale la Doboj

În proba de simplu din cadrul turneului de tenis de la Doboj (Bosnia), dotat cu premii în valoare totală de 10.000 de dolari, sportiva constănţeană Cristina-Mădălina Stancu, a doua favorită, a fost eliminată în semifinale de Tamara Curovici (Serbia), scor 6-4, 6-2. Reamintim că perechea Ionela-Andreea Iova / Cristina-Mădălina Stancu, cap de serie nr. 2, a cîştigat proba de dublu a turneului de la Doboj, învingînd în finală, 6-3, 6-4, perechea Martina Caciotti / Zuzana Zlochova (Italia / Slovacia), cap de serie nr. 1. În turneul challenger de la Sofia, dotat cu premii în valoare totală de 50.000 de dolari, Alexandra Dulgheru s-a impus, duminică, în finală, 6-7 (4/7), 7-5, 6-1 cu Tathiana Garbin, principala favorită a competiţiei. În schimb, Diana Enache a ratat cîştigarea turneului challenger de la Lleida (Spania), dotat cu premii în valoare totală de 10.000 de dolari. Enache a fost învinsă, în finală, cu 6-3, 5-7, 6-2, de Lara Arruabarrena-Vecino (Spania), cap de serie nr. 7. Adrian Ungur a ratat şi el cîştigarea turneului challenger de Todi (Italia), dotat cu premii în valoare totală de 42.500 de euro. Ungur a fost învins, în finală, cu 2-6, 6-1, 7-6 (8/6), de germanul Simon Greul, principalul favorit al competiţiei.

Handbaliştii tricolori au învins pentru... Marian Cozma

Reprezentativa masculină de handbal a României a obţinut o frumoasă victorie, scor 31-30 (16-16), împotriva puternicei reprezentative a Ungariei, într-un meci amical care s-a desfăşurat, sîmbătă, la Oradea, în memoria fostului internaţional Marian Cozma. Cu 28 de secunde înainte de final, Ungaria conducea cu un gol, 30-29, însă Ghionea pe contraatac, după o pasă a lui Csepreghi, şi acelaşi Csepreghi, cu o aruncare din poartă în poartă, au adus victoria României. “A fost un meci prietenesc, cum s-ar spune, dar ne bucurăm de victorie şi mai ales de faptul că a fost un meci-test bun, în care s-au rulat mai mulţi jucători tineri“, a declarat antrenorul directorul tehnic al naţionalei României, Gheorghe Goran. În acest meci, de la HCM Constanţa au evoluat şase jucători: cinci în naţionala României (portarii Stănescu - 4 intervenţii şi Popescu - 9 intervenţii, Csepreghi 4 goluri, Sabou 3g şi Mureşan) şi un jucător în naţionala Ungariei (Schuch). Meciurile echipei României în memoria handbalistului Marian Cozma vor continua chiar la Veszprem, în cadrul Cupei “Panonia” (29-31 octombrie). Următoarea reunire a naţionalei României va avea loc pe 20 octombrie, tot la Oradea.

Gimnasta Ana Porgras, campioană naţională a României la individual compus

Ana Porgras, de la LPS CSS Buzău, a cucerit, sîmbătă seară, titlul naţional la individual compus, cu un total de 57,525 de puncte, la Campionatele Naţionale de gimnastică de la Buzău. Porgras le-a devansat pe Diana Chelaru (LPS CSS Oneşti) - cu 56,700p şi Ana Maria Tămârjan (Petrolul Ploieşti) - 56.300p. În întrecerea speranţelor s-a impus Larisa Iordache (CSS 7 Dinamo Bucureşti). După concurs, preşedintele Federaţiei Române de Gimnastică, Adrian Stoica, s-a arătat îngrijorat de numărul mic de gimnaste din România şi a spus că trebuie îmbunătăţit sistemul de pregătire, precizînd că obiectivul României la Campionatele Mondiale de la Londra este cucerirea unei medalii, chiar dacă Sandra Izbaşa s-a accidentat şi nu va mai putea participa. Izbaşa a suferit, joi seară, o ruptură completă a tendonului lui Ahile şi o fractură la metatarsiene în timp ce efectua un exerciţiu la sol. Ea va fi operată luni după-amiază în Germania, deşi iniţial trebuia operată la Spitalul Universitar din Bucureşti. CM de la Londra sînt programate în perioada 13-18 octombrie.

CSU Medicina Tg. Mureş, locul 3 în Cupa Balcanică la volei feminin

Echipa de volei feminin CSU Medicina Tg. Mureş a cîştigat, duminică, la Tuzla (Bosnia & Herţegovina), medalia de bronz la Cupa Balcanică, după ce a învins, cu 3-0, în finala, mică echipa gazdă OK Tuzla. Echipa antrenată de Valerjan Luka a pierdut, sîmbătă, în semifinalele turneului Final Four, cu 1-3, în faţa echipei Beşiktaş Istanbul. “Sîntem bucuroşi pentru medalia de bronz, chiar dacă ne-am fi dorit mai mult. Vom mai rămîne în Serbia, pentru că vom participa la un turneu de pregătire”, a declarat Luka.

U. Cluj a ratat calificarea în Final Four-ul Cupei Balcanice la volei masculin

Echipa de volei masculin Universitatea Cluj a ratat, ieri, calificarea în turne Final Four al Cupei Balcanice, după ce a fost învinsă de liderul Grupei B, Partizan Belgrad, cu scorul de 3-0 (25-16, 25-16, 25-13). Cu trei victorii din tot atâtea meciuri disputate în Grupa B, desfăşurată la Cluj-Napoca, sîrbii de la Partizan Belgrad s-au calificat în Final Four de pe prima poziţie (6 puncte), locul secund fiind ocupat de turcii de la Fenerbahce Istanbul (5p), învinşi doar de lider. U. Cluj a încheiat pe locul 3, cu o singură victorie şi două înfrîngeri (4p), iar albanezii de la Teuta Durres au ocupat pe ultima poziţie (3p). Turneul Final Four va avea loc la Salonic, pe 26 şi 27 septembrie.

Angela Moroşanu, locul 2 la Shanghai

Atleta Angela Moroşanu a ocupat locul secund în proba de 400 m garduri, cu timpul de 55 de secunde şi 11 sutimi, în cadrul reuniunii de la Shanghai, cîştigînd astfel opt puncte în clasamentul realizat de Federaţia Internaţională. Moroşanu a fost devansată de Melaine Walker (Jamaica), cu 54,68 sec., în timp ce locul 3 a fost ocupat de poloneza Anna Jesien (55,29 sec.). Reuniunea de Shanghai face parte din World Athletic Tour, iar la aceste competiţii atleţii cîştigă puncte în funcţie de locul ocupat în probele la care participă, iar cu ajutorul acestor puncte se realizează un clasament la finalul fiecărui sezon. Fiecare sportiv cîştigă şi cîte o sumă de bani în funcţie de performanţele de la aceste competiţii.

Selecţie la handbal feminin la CSS 1

Clubul Sportiv Şcolar Nr. 1 Constanţa organizează selecţie pentru grupele de handbal fete, copii născuţi în anii 1996, 1997 şi 1999. Viitoarele sportive sînt aşteptate zilnic, la Sala “Tomis” (fosta Sală “Hidrotehnica” - zona CET), de luni pînă vineri, între orele 7.00-11.00 şi 13.00-16.00. Telefoane de contact: 0241.695757 şi 0722.126864.