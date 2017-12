Etapa a treia în Cupa UEFA

Programul partidelor din această seară, contînd pentru etapa a treia a grupelor Cupei UEFA - Grupa A: PSG - Racing Santander, Schalke ’04 - Manchester City, FC Twente stă. Grupa B: Olympiakos Pireu - Benfica, Galatasaray - Metalist Harkov, Hertha Berlin stă. Grupa C: Sampdoria – VfB Stuttgart, Partizan Belgrad – Standard Liege, FC Sevilla stă. Grupa D: NEC Nijmegen - Tottenham, Dinamo Zagreb – Spartak Moscova, Udinese stă. Grupa E: Portsmouth - AC Milan, Sporting Braga – VfL Wolfsburg, Heerenveen stă. Grupa F: Hamburger SV – Ajax Amsterdam, Zilina – Slavia Praga, Aston Villa stă. Grupa G: FC Bruges – St.Etienne, Rosenborg - Valencia, FC Copenhaga stă. Grupa H: Deportivo La Coruna - Feyenoord, ŢSKA Moscova - Lech Poznan, Nancy stă.

Presa din Turcia scrie că Lucescu a semnat un precontract cu Galata!

Antrenorul echipei ucrainiene Şahtior Doneţk, Mircea Lucescu, a semnat un precontract cu Galatasaray Istanbul, formaţia la care ar urma să aibă un salariu anual de 1,5 milioane de euro. Cotidianul turc Fotomac scrie că Lucescu va prelua Galata în luna ianuarie, cînd va semna un contract pe trei ani. Fotomac menţionează că Mircea Lucescu va încasa la Galatasaray o primă de 500.000 de euro dacă echipa din Istanbul va cîştiga Cupa UEFA, iar în cazul cîştigării Ligii Campionilor va fi recompensat cu 750.000 de euro. Lucescu a mai antrenat echipa turcă în perioada 2000-2002, cîştigând atunci Supercupa Europei (2000) şi campionatul Turciei (2002). La ora actuală, Galata este antrenată de germanul Michael Skibbe.

Oficialii Fiorentinei infirmă că Adrian Mutu se va transfera la AC Milan

Administratorul delegat al grupării italiene Fiorentina, Sandro Mencucci, a afirmat, ieri, că nu se pune problema ca atacantul român Adrian Mutu să fie tranferat la AC Milan, aşa cum a scris marţi presa italiană. “Nu l-am cedat pe Mutu cînd eram în tratative avansate cu AS Roma, nu văd de ce trebuie să o facem acum, mai ales că sezonul este în plină desfăşurare. Şi apoi, cum ne putem lipsi de un jucător precum Adrian, care a demonstrat pe teren cît este de important”, a explicat administratorul delegat al Fiorentinei, Sandro Mencucci. Presa italiană a scris că agentul lui Adrian Mutu, Alessandro Moggi, a avut o întîlnire cu oficialii lui AC Milan chiar la sediul clubului, iar aceştia ar fi discutat despre un eventual transfer al jucătorului la echipa pregătită de Carlo Ancelotti. Mutu a fost în vară aproape de un transfer la AS Roma, dar înţelegerea a căzut în ultimul moment, iar atacantul român şi-a prelungit înţelegerea cu formaţia din Florenţa.

Drogba ar putea ajunge la Inter la schimb cu Adriano, plus 30 de milioane de lire sterline

Clubul Chelsea Londra ar fi dispus să-l cedeze pe atacantul ivorian Didier Drogba la gruparea Internazionale Milano, pentru 30 de milioane de lire sterline, plus brazilianul Adriano. Chelsea ar accepta cedarea lui Drogba în perioada de mercato de iarnă, doar dacă gruparea italiană va respecta cele două cerinţe ale grupării de pe Stamford Bridge. Cotidianul englez precizează că despărţirea, în acestă iarnă, a atacantului african de clubul din Premier League este din ce în ce mai probabilă, după ce Drogba s-a întîlnit la începutul săptămânii, la un restaurant din Londra, cu reprezentanţi ai grupării Inter. Internaţionalul din Coasta de Fildeş se află din 2004 la gruparea Chelsea, iar pînă în prezent a evoluat în 115 partide pentru echipa londoneză şi a marcat 50 de goluri. De-a lungul carierei sale de fotbalist, Drogba a mai evoluat la Le Mans, Guingamp şi Olympique Marseille.

Pele, antrenor pentru prima oară în viaţă

Legenda fotbalului brazilian, cel mai bun fotbalist al tuturor timpurilor - Pele, Edson Arantes do Nascimento, va antrena Dream Team-ul Copei Libertadores, într-un meci amical cu Spania, Real Madrid sau AC Milan. “Unsprezecele” ideal sud-american cuprinde doi argentinieni (Roberto Abbondanzieri şi Martin Palermo), trei brazilieni (Luis Fabiano, Washington şi Thiago), doi mexicani (Jared Borgetti şi Pavel Pardo), doi chilieni (Alexis Sanchez şi Gary Mendel) şi cîte un jucator din Uruguay (Sebastian Abreu), Columbia (Radamel Falcao Garcia) şi Ecuador (Joffre Guerron). Chiar dacă a fost ales un antrenor, Dream Team-ul sud-american nu ştie încă numele adversarului cu care se va testa în acest amical. Printre variantele posibile sînt Spania, Real Madrid sau AC Milan, iar meciul se va desfasura în Spania sau Italia, în functie de echipa cu care vor juca elevii lui Pele. Meciul se va juca în decembrie 2008 sau în ianuarie 2009. Pele, care a refuzat numeroase oferte de a antrena cluburi şi echipe naţionale în trecut, şi-a exprimat acum satisfacţia că i s-a dat ocazia să antreneze această selecţionată sud-americană. “Ştiţi că am fost invitat de nenumărate ori să antrenez, dar am refuzat întotdeauna. Acum însă ne vom întîlni într-un meci deosebit”, a spus Pele.

Dainelli s-a accidentat şi ratează meciul cu Steaua

Căpitanul Fiorentinei, Dario Dainelli, care a suferit o leziune de gradul I la muşchii flexori de la coapsă, va fi indisponibil timp de două săptămîni, urmînd să rateze meciul cu Steaua din 10 decembrie, în ultima etapă a grupei F din Liga Campionilor, decisiv pentru calificarea în 16-imile Cupei UEFA. Dainelli s-a accidentat în meciul de marţi cu Olympique Lyon, scor 1-2, şi va lipsi de la meciurile cu AS Roma şi AC Torino din campionat şi cu Steaua în Liga Campionilor, informează cotidianul La Nazione. De asemenea, în meciul de la Bucureşti va lipsi şi danezul Martin Jorgensen, medicul Fiorentinei declarînd că jucătorul va fi apt abia anul viitor. Şi Steaua va avea un absent sigur la meciul din 10 decembrie, fundaşul Dorin Goian fiind suspendat.

Schimbări de regulament în Formula 1?

Şeful Formulei 1, Bernie Ecclestone, a afirmat că este determinat să introducă un nou sistem de punctaj al piloţilor, dar a fost criticat de oficialii echipelor, care nu sînt de acord cu acordarea de medalii în loc de puncte. Ecclestone vrea ca titlul să fie cîştigat de pilotul care termină de cele mai multe ori pe primul loc, iar dacă sistemul se aplica şi în sezonul trecut, Lewis Hamilton nu ar mai fi fost campion mondial. „O să se aplice, toate echipele sînt mulţumite. Motivul este că m-am plictisit ca lumea să spună că nu mai au loc depăşiri”, a afirmat Ecclestone. El vrea ca primii trei piloţi care termină cursa să primească medalii de aur, argint şi bronz, dar sistemul propus de el are nevoie de aprobarea Federaţiei Internaţionale de Automobilism (FIA). Reprezentanţii echipelor au anunţat că vor o îmbunătăţire în Formula 1, fiind necesară şi o modificare a sistemului de punctaj, dar majoritatea nu sînt de acord cu acordarea de medalii, mai ales pentru că este posibil ca pilotul cîştigător al titlului mondial să fie cunoscut mai devreme decît în prezent. Actualul sistem a fost introdus în 2003 şi prevede acordarea de puncte primilor 8 clasaţi. Locul 1 primeşte 10 puncte, iar următorii cîte 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. În acel an, titlul mondial a fost adjudecat în ultima etapă de Michael Schumacher, chiar dacă finlandezul Kimi Raikkonen cîştigase mai multe curse, şase. Organizatorii curselor de Formula 1 vor ca din sezonul 2009 să introducă mai multe modificări pentru ca întrecerile să fie mai atractive pentru public, printre care schimbări în aerodinamica monoposturilor şi motorizare.