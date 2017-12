Sîmbătă şi duminică, finalele Cupei “Mamaia IDU”

După şapte zile de întreceri, Cupa “Mamaia IDU” la tenis de cîmp îşi va desemna sîmbătă şi duminică laureaţii din 2008. Adresată junioarelor şi juniorilor, competiţia îşi va derula sîmbătă două finale din competiţia feminină (8-10 ani şi 15-16 ani). Celelalte finale sînt programate duminică. Atît sîmbătă, cît şi duminică, partidele vor începe de la ora 9.00.

Cîrstea şi Niculescu, în finală la New Haven

Tenismenele române Soran Cîrstea şi Monica Niculescu s-au calificat în finala probei de dublu a turneului de la New Haven, după ce au trecut de perechea formată din Vania King (SUA) şi Alla Kudriavţeva (Rusia), informează site-ul oficial al turneului dotat cu premii totale în valoare de 600.000 de dolari. Cîrstea şi Niculescu s-au impus în semifinale cu scorul de 6-7, 6-4, 10-5, iar în urma acestei performanţe vor încasa un cec în valoare de cîte 16.120 de dolari şi vor primi cîte 190 de puncte WTA. În finala turneului, tenismenele din România vor întîlni învingătoarele din meciul Anastasia Ridionova (Rusia) / Galina Voskoboeva (Rusia) - Kveta Peschke (Cehia) / Lisa Raymond (SUA). În turneul de simplu de la New Haven, Cîrstea a ratat calificarea în semifinale, fiind învinsă, în sferturi, scor 3-6, 3-6, de Anna Şakvetadze (Rusia), principala favorită a competiţiei. Pentru performanţa reuşită la New Haven, Cîrstea va primi 70 de puncte WTA şi un cec în valoare totală de 14.600 de dolari.

Românii şi-au aflat adversarii din primul tur la US Open

Tenismenul Victor Hănescu îl va întîlni pe spaniolul Albert Montanes, în primul tur la US Open, al patrulea turneu de Grand Slam al anului. Dacă trece de Montanes, Hănescu îl va întîlni în turul al II-lea pe învingătorul dintre Eduardo Schwank (Argentina) şi Dmitru Tursunov (Rusia, fav. nr. 26). La feminin, Monica Niculescu o va întîlni în primul tur pe Kaia Kanepi (Estonia), iar în cazul în care va accede în turul secund va juca în compania învingătoarei din meciul Nathalie Dechy (Franţa) - Amelie Mauresmo (Franţa, fav. nr. 32). Edina Gallovits va evolua împotriva unei jucătoare venită din calificări, iar apoi va întîlni învingătoarea dintre Jill Craybas (SUA) şi Dominika Cibulkova (Slovacia, fav. nr. 18). Sorana Cîrstea va juca în primul tur cu sportiva cehă Lucie Safarova, iar apoi cu învingătoarea din meciul dintre o jucătoare venită din calificări şi Svetlana Kuzneţova (Rusia, fav. nr. 3).

Raluca-Ioana Olaru, în ultimul tur al calificărilor la US Open

Jucătoarea de tenis Raluca-Ioana Olaru, cap de serie nr. 15, a acces în ultimul tur al calificărilor la US Open. Olaru a învins-o, în turul secund, cu scorul de 5-7, 7-5, 6-3, pe Marie-Eve Pelletier (Canada) şi va juca, în meciul decisiv pentru prezenţa pe tabloul principal, cu Michelle Larcher De Brito (Portugalia), care a trecut, cu scorul de 6-2, 7-5, de Abigail Spears (SUA).

Arbitrii meciurilor de tineret Bosnia - România şi România - Ţara Galilor

Echipa naţională de tineret a României va disputa ultimele două meciuri din Grupa a 10-a a preliminariilor CE Under-21 din 2009 pe 6 septembrie, în deplasare cu Bosnia-Herţegovina şi acasă cu Ţara Galilor, pe 9 septembrie. Conform site-ului oficial al FRF, partida Bosnia-Herţegovina - România, care se va disputa la Zenica, de la ora 18.00, va fi arbitrată de o brigadă din Cipru: Leontios Trattou (la centru), Kypros Nicolaou şi Christaki Christofi (asistenţi), Yiannakis Ioannou (rezervă). Pe 9 septembrie, echipa pregătită de Emil Săndoi va juca la Iaşi, pe Stadionul “Emil Alexandrescu”, de la ora 20.00, în compania Ţării Galilor. Arbitrii vor fi din Spania: Carlos Velasco Carballo (la centru), Roberto Diaz Perez Del Palomar şi Enrique Andres Samper (asistenţi), Jose Luis Paradas Romero (rezervă). Echipa de tineret a României este singura neînvinsă în această grupă, avînd cea mai bună apărare din toate grupele, alături de Anglia, Olanda şi Spania. Clasamentul Grupei a 10-a arată astfel: 1. Ţara Galilor 15 p (7 meciuri); 2. România 14 p (6 m); 3. Franţa 11 p (6 m); 4. Bosnia-Herţegovina 3 p (6 m); 5. Malta 3 p (7 m). La play-off se vor califica echipele clasate pe primul loc în cele zece grupe şi cele mai bune patru naţionale care vor încheia prima fază de calificare pe locul al doilea. Cele şapte jocuri din cadrul play-off-ului (eliminatorii) se vor disputa pe 11 sau 12 octombrie (turul) şi 14 sau 15 octombrie (returul). Aceste meciuri vor fi desemnate prin tragere la sorţi. Cele patru echipe clasate pe locul secund nu se vor putea întîlni în play-off.

Neşu a fost transferat la FC Utrecht

Fundaşul stînga stelist Mihăiţă Neşu a fost achiziţionat de gruparea olandeză FC Utrecht, jucătorul semnînd un contract pe patru sezoane, informează site-ul oficial al grupării batave. FC Steaua va primi un milion de euro în schimbul lui Neşu. Conform sursei citate, Neşu va merge în Olanda joia viitoare, după meciul pe care Steaua îl va susţine în compania echipei Galatasaray Istanbul, în manşa secundă a turului al treilea preliminar al Ligii Campionilor. După ce va juca miercuri pentru Steaua, joi va ajunge la Utrecht pentru o serie de teste medicale. Neşu, în vîrstă de 25 de ani, a venit la Steaua în 2001. Vineri, finanţatorul FC Steaua, Gigi Becali, a confirmat achiziţionarea atacantului bolivian Ricardo Suarez Pedriel pentru suma de 250.000 de euro. Becali a precizat că nu se gîndeşte la meciul de campionat cu Gloria Bistriţa, din etapa a 5-a, care se va disputa sîmbătă, de la ora 18.00: “Memoria şi gîndurile mele sînt numai la partida cu Galatasaray din Liga Campionilor. Pe mine mă interesează ce va fi cu turcii. Mă duc să cîştig la Bistriţa, dar nu are importanţă”. Patronul Stelei nu este impresionat de transferurile făcute de Dinamo, chiar dacă aceştia au reuşit să îi repatrieze pe Marius Niculae şi Gabriel Tamaş, şi a comentat ironic declaraţiile preşedinteleui executiv al “alb-roşilor”, Cristi Borcea, care a spus că Dinamo are cel mai bun lot: “După ce transferuri au făcut nu mai pot, am început să tremur de frică. Cu dinamoviştii nu se compară nimeni, ei sînt cei mai tari”. Finanţatorul echipei din Ghencea nu a vrut să vorbească nici despre derby-ul etapei a 5-a, dintre Rapid şi Dinamo, el preferînd să răspundă cu un proverb la întrebările despre acest meci. “Cîinele moare de drum lung şi prostul de grija altuia. Ce, e problema mea Rapid - Dinamo?”, a afirmat Becali.