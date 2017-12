Răzbunare cruntă pentru Europa la CM rugby

Sîmbătă neagră pentru emisfera sudică umilită în sferturile de finală ale celei de-a 6-a ediţii a Campionatului Mondial de rugby! Primele două favorite la titlu au fost eliminate fără drept de apel de două din deziluziile (pînă sîmbătă!) turneului. Mai întîi Anglia a întîlnit Australia într-o reeditare a finalei de acum patru ani. Ca şi atunci, Australia a pierdut din cauza lui Wilkinson. Deşi n-a fost în formă (a ratat 3 l.p. şi un drop), uvertura engleză a înscris toate punctele echipei sale aducînd o victorie meritată pentru campioana mondială. Care s-a apărat perfect, înaintarea engleză cîştigînd clar disputa. Australieni au greşit din punct de vedere tactic, angrenîndu-se în jocul pe înaintare al englezilor, în condiţiile în care dispuneau de una din cele mai puternice linii de treisferturi din lume! De altfel, imediat după partidă antrenorul John Conolly şi-a dat demisia, iar doi jucători exponenţiali ai australienilor - Gregan şi Larkham - şi-au anunţat retragerea de la naţională! Peste numai cîteva ore marea favorită la titlu a repetat greşeala vecinei din Oceania! Noua Zeelandă a jucat împotriva Franţei cu aceeaşi tactică falimentară, pe înaintare, ceea ce a convenit perfect europenilor! Care s-au apărat fenomenal (au avut 176 placaje, de 5 ori mai mult decît adversarii!) şi au înscris eseul cîştigător cu 11 minute înainte de final. Apoi s-au apărat eroic, fără a comite nicio greşeală, eliminînd Noua Zeelandă din sferturi - cea mai slabă performanţă din istorie pentru “All Blacks”. Antrenorul Graham Henry şi-a dat şi el demisia, deşi a pierdut doar 6 meciuri în 4 ani. Duminică, Africa de Sud a trecut de Fidji, dar a suferit destul de mult pînă să cîştige. Rezultatele din sferturi: Australia - Anglia 10-12; Noua Zeelandă - Franţa 18-20; Africa de Sud - Fidji 37-20. Aseară: Argentina - Scoţia.

Titlul din Formula 1 se va decide în Brazilia

Penultima cursă din actualul sezon al Formulei 1 la automobilism - Grand Prix-ul Chinei - a relansat disputa pentru titlul mondial al piloţilor. Marele favorit, englezul Hamilton, a început în forţă week-end-ul, cîştigînd o nouă pole. Apoi a condus în startul cursei din Shanghai, dar a gafat nepermis, întîrziind intrarea la boxe pentru schimbarea pneurilor. O întîrziere decisivă, englezul nereuşind să mai ajungă pe linia boxelor, fiind obligat să abandoneze cu cîţiva metri mai înainte! Cursa a fost cîştigată de Raikkonen, urmat de Alonso, spaniolul preferînd să nu forţeze pe final. Remarcabilă clasarea pe poziţia a patra a germanului Vettel, cu o maşină modestă - Toro Rosso! Titlul mondial se va decide în Brazilia, acolo unde Hamilton pleacă iarăşi din postura de favorit, un loc pe podium garantîndu-i titlul indiferent de ce vor face adversarii săi. Clasamentul din China: 1. K. Raikkonen (Ferrari) în 1h 37.58:395; 2. F. Alonso (McLaren-Mercedes) la 09:806; 3. F. Massa (Ferrari) la 12:891; 4. S. Vettel (Toro Rosso); 5. J. Button (Honda); 6. V. Liuzzi (Toror Rosso); 7. N. Heidfeld (BMW-Sauber); 8. D. Coulthard (Red Bull).

FC Argeş revine în lupta pentru promovare

După un început mai timid, FC Argeş a început să cîştige şi în deplasare, succesul de sîmbătă de la Oradea fiind al doilea extern în acest sezon. Piteştenii au ajuns pe podium, în ciuda punctului de penalizare cu care au retrogradat în această vară. În prima serie, FC Braşov pare să nu aibă rival în lupta pentru primul loc, avînd în opt etape şapte victorii şi un egal! Iată rezultatele etapei a opta - SERIA I: Prefab Modelu - FCM Bacău 0-0; Petrolul Ploieşti - Inter Gaz Bucureşti 1-0; FC Botoşani - Progresul Bucureşti 2-0; CS Otopeni - Delta Tulcea 1-0; Dunărea Galaţi - CSM Focşani 2-2; Dinamo II Bucureşti - Forex Braşov 2-2; Sportul Studenţesc - Dunărea Giurgiu 3-2; FC Braşov - Concordia Chiajna 4-0. Meciul FCM Cîmpina - FC Săcele se va disputa miercuri, 10 octombrie. Clasament: 1. FC Braşov 22p; 2. Botoşani 16p; 3. Chiajna 15p; 4. Giurgiu 15p. SERIA A II-A: FC Bihor - FC Argeş 1-3; Minerul Lupeni - Gaz Metan Mediaş 2-4; Poli II Timişoara - IS Cîmpia Turzii 0-2; Unirea Alba Iulia - FCM Reşiţa 0-0; Corvinul Hunedoara - CFR Timişoara 2-1; FC Caracal - Mureşul Deva 0-1; Arieşul Turda - Drobeta Tr. Severin 1-0; FC Tîrgovişte - Liberty Oradea 0-0; Jiul Petroşani - CSM Rm. Vîlcea 2-0. Clasament: 1. FC Argeş 17p; 2. Deva 17p; 3. Vîlcea 16 p.

Mutu a salvat Fiorentina de la înfrîngere

Adrian Mutu, atacantul echipei naţionale şi al Fiorentinei, confirmă forma foarte bună în care se află, el marcînd aseară golul egalizator pentru Fiorentina în confruntarea cu Juventus Torino, scor 1-1, din etapa a 7-a a campionatului italian. Mutu a înscris din penalty, în min. 89, după ce Juve a deschis scorul prin Iaquinta, în min. 23. Mutu a marcat al cincilea său gol pentru Fiorentina în acest sezon.

Chivu a ieşit la pauză în meciul Inter - Napoli

Cristian Chivu a fost înlocuit la pauza meciului pe care echipa sa, Internazionale Milano, l-a disputat sîmbătă, pe teren propriu, cu Napoli. Căpitanul echipei naţionale a acuzat în vestiar dureri la călcîiul piciorului stîng şi la umărul lovit în amicalul cu Germania de la Koln. Conducerea tehnică a milanezilor a hotărît să nu rişte şi Chivu nu a mai revenit pe teren. Meciul a fost cîştigat de Inter cu 2-1, prin golurile marcate de Cruz (min. 20 şi 36), respectiv Sosa (84).

Tamaş s-a accidentat şi ar putea rata meciul cu Olanda

Pe lîngă problemele cu Chivu şi Goian, Victor Piţurcă mai are un posibil titular în defensivă care acuză o accidentare! Gabriel Tamaş a fost titular la Auxerre, care a pierdut în deplasare cu Lens (0-2), dar a fost nevoit să iasă în min. 35. Dindane a scăpat spre poartă, iar internaţionalul român s-a întins încercînd să-l deposedeze. Tamaş, care a provocat şi penalty-ul din min. 22, din care Pieroni a deschis scorul, resimte dureri la genunchi, astfel că prezenţa sa în meciul cu Olanda stă sub semnul întrebării.

Beckham îi cumpără tatălui său o casă în Anglia şi un apartament în California

David Beckham, fotbalistul echipei Los Angeles Galaxy, îi va cumpăra tatălui său, Ted, care a suferit recent un atac de cord, o casă în Anglia şi un apartament în statul american California, informează News of the World. Potrivit sursei citate, Beckham s-a oferit şi să plătească pentru ca o asistentă să aibă grijă de tatăl său un an întreg. În plus, fotbalistul a promis că îl va vizita pe Ted Beckham în mod regulat, împreună cu cei trei fii ai săi, Brooklyn, Romeo şi Cruz. The People notează că, înainte de a pleca în SUA, după ce şi-a vizitat tatăl în spital, Beckham a depus în contul acestuia 100.000 de lire sterline. David Beckham i-a spus tatălui său că se va asigura că acesta nu va mai trebui să muncească niciodată. Ted Beckham locuieşte singur din 2002, cînd a divorţat de mama lui David, Sandra, după o căsnicie de 33 de ani.