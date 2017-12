Beckham, dorit pentru un rol de homosexual

Producătorul Marc Cherry vrea ca fotbalistul David Beckham şi c]ntăreţul Robbie Williams să apară în serialul de televiziune “Neveste disperate” în rolurile unui cuplu de homosexuali. Cherry consideră că cei doi s]nt perfecţi pentru rolurile celor mai buni prieteni ai unui alt cuplu de homosexuali ce se va muta în cartierul unde se desfăşoară acţiunea din serial şi ar face “o pereche superbă”. “David este atras de idee, dar, deşi el ar fi dorit să lucreze cu Tom Cruise, noi am dorit pe cineva care să fie la fel ca el la înălţime şi să fie britanic, astfel că Robbie este cel ales. Sînt amîndoi amuzanţi şi ridicol de macho, astfel că ar trebui să iasă o treabă foarte bună”, a declarat Cherry.

Ballack renunţă la 7,5 milioane de euro pentru a juca la Real Madrid

Cotidianul „Marca” a anunţat că Michael Ballack este dispus să renunţe la 7,5 milioane de euro pentru a semna un contract cu Real Madrid, unde ar urma să joace trei sezoane. Ballack primeşte la Chelsea un salariu anual de opt milioane de euro, dar a acceptat să primească la Madrid numai 5,5 milioane pe an. Real Madrid a propus clubului Chelsea suma de 40 de milioane de euro pentru achiziţionarea mijlocaşilor Michael Ballack şi Arjen Robben, iar presa iberică susţine că această operaţiune ar putea să se concretizeze în următoarele zile.

Zece cluburi din Premier League se bat pe un atacant argentinian de 18 ani

Atacantul argentinian Franco Di Santo, în vîrstă de 18 ani, este aşteptat săptămîna aceasta în Anglia, unde ar putea semna cu unul din cele zece cluburi din Premier League care îl doresc, printre acestea numărîndu-se şi Manchester United, Arsenal, Liverpool şi Chelsea. Potrivit publicaţiei „Sunday Mirror”, Manchester United, Arsenal, Liverpool şi Chelsea vor să obţină împrumutul jucătorului de la gruparea chiliană Audax Italiano pe o perioadă de un an, tranzacţie pentru care ar trebui să plătească în jur de 500.000 de lire sterline. În vara anului 2008, un transfer definitiv al fotbalistului argentinian va costa aproximativ 10 milioane de lire sterline. Di Santo, care are 1,93 m înălţime, este legitimat la clubul Audax Italiano din Chile şi a fost descris ca fiind cel mai mare talent apărut în America de Sud după Maradona. El face parte din reprezentativa under 20 a Argentinei.

Protagoniştii meciului Argentina - Anglia de la CM din 1986 se vor întîlni din nou pentru o revanşă

Protagoniştii meciului Argentina - Anglia, scor 2-1, din sferturile de finală ale Cupei Mondiale din 1986 şi în care Diego Maradona a înscris golul rămas în istorie ca “mîna lui Dumnezeu”, se vor întîlni din nou, pe 14 octombrie, probabil pe un stadion din nord-estul Angliei, a anunţat „The People”. La CM din Mexic, în meciul cu Anglia, Maradona a înscris golul cu mîna în min. 51, după care a mai marcat un gol legendar, în min. 54, driblînd patru jucători adverşi şi pe portar, iar apoi trimiţînd mingea în plasă. În meciul disputat pe 22 iunie 1986 au evoluat următoarele formaţii - Argentina (antrenor Carlos Bilardo): Pumpido - Batista, Brown, Burruchaga (75 Tapia), Cuciuffo, Maradona, Valdano, H. Enrique, Giusti, Olarticoechea, Rugger; Anglia (Bobby Robson): Shilton - Stevens, Samsom, Hoddle, Butcher, Lineker, Fenwick, Reid (64 Waddle), Stevens (74 Barnes), Hodge, Beardsley. Dintre protagoniştii din 1986, Jose Cuciuffo a decedat, pe 11 decembrie 2004, în urma unui accident fatal în timp ce se afla la vînătoare.