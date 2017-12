Dinamo Bucureşti a devenit prima semifinalistă din Cupa României la volei masculin

La mijlocul acestei săptămâni, miercuri, erau programate jocurile retur din cadrul sferturilor de finală ale Cupei României la volei masculin, însă doar două partide se vor disputa în această zi! Întâlnirea Arcada Galați - CVM Tomis a fost amânată pentru data de 4 martie, constănțenii având de jucat chiar miercurea aceasta manşa retur cu Lokomotiv Novosibirsk, din faza play-off 12 a Ligii Campionilor. Returul dintre Unirea Dej și Dinamo Bucureşti (în tur 1:3) s-a jucat ieri și s-a încheiat cu rezultatul de 3:2 (23:25, 25:17, 25:20, 21:25, 15:9) în favoarea gazdelor. Un succes insuficient pentru calificarea mai departe, astfel că Dinamo merge în Final Four cu scorul general de 5-4. Câştigătoarele din sferturi se califică pentru Final Four, programat în zilele de 4 şi 5 aprilie 2015, pe teren neutru.

Pandurii Tg. Jiu joacă azi cu Dinamo, în Cupa Ligii

În această seară, de la ora 19.00 (în direct la LOOK TV, Dolce Sport și Digi Sport 1), are loc primul meci oficial din fotbalul românesc din acest an. Astfel, Pandurii Tg. Jiu primește vizita celor de la Dinamo București, în prima manșă din semifinalele Cupei Ligii. Partida se anunță extrem de interesantă, mai ales că ambele formații au schimbat antrenorii în această iarnă și au făcut numeroase achiziții. Gorjenii au ajuns în semifinale după ce au eliminat Gaz Metan în optimi, scor 1-0, iar în sferturi au trecut de Oţelul, scor 2-0. Dinamo a trecut cu 3-1 de Concordia Chiajna în optimi și cu 3-2, după executarea loviturilor de departajare, de U. Cluj în sferturi.

Academia Hagi 2005, locul 7 la „Brașov Indoor Cup“

Rezultate înregistrate de grupa de juniori 2005 a Academiei de Fotbal Hagi, pregătită de Florin Burcea, la turneul “Brașov Indoor Cup“, disputat la finele săptămânii trecute - grupe: 4-0 cu Forex Brașov (Vlad Sandu 2, Alin Ștefănescu, Teodor Nistor), 3-1 cu Magico Maestrelli Iași (Alin Ștefănescu, Adrian Mazilu, Cristian Toma), 5-1 cu ASA Tg. Mureș (Adrian Mazilu 2, Alin Ștefănescu, Cristian Toma, Alexandru Câniparu); optimi de finală: 4-1 cu Prosport Focșani 4-1 (Luca Banu 2, Adrian Mazilu, Andrei Călin); sferturi de finală: 1-2 cu Dinamo București (Dimitris Cocot); locurile 5-8: 2-2 și 3-4 după 7m cu AFC Odorheiu Secuiesc (Vlad Sandu, Dimitris Cocot); locurile 7-8: 4-1 cu CSS Mediaș 4-1 (Vlad Sandu 3, Dimitris Cocot).

Situație încurcată la FRAMC

La Sala de Conferinte “Gheorghe Hagi“ a Ministerului Tineretului şi Sportului a avut loc, duminică, Adunarea Generală a Federaţiei Române de Arte Marţiale de Contact, la care au participat și reprezentnații cluburilor constănțene afiliate. Au fost discutate problemele legate de situația juridică a federației și a conducătorului acesteia, proiectul de buget pentru anul în curs, proiectul de activități, dar și alte lucruri care să ajute la o bună desfășurare a activităților. Din cauza situației existente în acest moment în cadrul FRAMC, care are doi președinți, Dorel Bulearcă (n.r. - ales la 31 mai 2014 și recunoscut de Ministerul Tineretului și Sportului) și Dumitru Mocănașu (nerecunoscut de MTS, dar ales de 27 de cluburi care au părăsit FRAMC), nu pot fi alocați banii necesari desfășurării activităților din acest an competițional. La ședința de duminică, alături de reprezentanții cluburilor au fost prezenți și Adrian Ștefănescu (responsabil delegat din partea ministerului) și Octavian Moș-Budică (consilier al ministrului). „Dorel Bulearcă, președintele federației, a prezentat situația și a apreciat că, de fapt, se urmărește desființarea acestei federații. Există o cerere înregistrată la minister și alta la tribunal, depusă de reprezentanții cluburilor de Kendo, care în anul 2013 au părăsit legal federația, dar ministerul nu le-a acceptat cererea de înființare a Federației Române de Kendo. De asemenea, gruparea celor din Kick-Boxing dorește să înfiinţeze Federaţia Română de Kick-Boxing şi Muai-Thai, care însă nu are avizul ministerului, pentru că mai există o cerere de înfiinţare a Federaţiei Române de Free-style Kick-Boxing. Reprezentanții ministerului nu înțeleg de ce instanța a acceptat documentele fără avizul ministerului, așa cum prevede Legea 69/2000. Referindu-se la faptul că sunt mai multe procese pe rol, reprezentaţii ministerului așteaptă ca justiția să facă dreptate și în scurt timp să se pună ordine în federație. Noi, cluburile din județul Constanța, ne vom desfășura activitățile planificate și vom aștepta decizia instanței“, a declarat președintele CS Marea Neagră, Florin Iordănoaia.

Sportivii de la CSȘ Phoenix, convocați la lotul național U15

În localitatea Gheorgheni din județul Harghita a avut loc trialul pentru selecția la lotul național Under 15 feminin și masculin la baschet. Au participat și cele mai bune opt jucătoare ale grupării sportive CSȘ Phoenix Constanța (fuziune din septembrie 2014 între Clubul Sportiv Școlar nr. 1 Constanța și Club Sportiv Phoenix Constanța), alături de antrenorul Cristian Mănăstireanu (CS Phoenix Constanța), acesta fiind și unul dintre tehnicienii responsabili pentru perioada de antrenamente și selecție a lotului Under 15 feminin. Patru sportive de la CSȘ Phoenix - Bianca Ivanov, Ioana Marin, Anca Crăciun, Andreea Mititelu - au reușit să-i convingă pe antrenorii lotului național că merită să rămână în pregătire cu restul de 16 jucătoare.

Corona Brașov, Dunărea Brăila și HCM Roman, eliminate din Cupele Europene

În Cupele Europene la handbal feminin, România mai este reprezentată doar de HCM Baia Mare (n.r. - în Liga Campionilor), după ce Dunărea Brăila, Corona Brașov și HCM Roman au fost eliminate din Cupa Cupelor și Cupa EHF. Iată rezultatele înregistrate - Cupa Cupelor, manșa retur, optimi de finală: FC Midtjylland - HCM Roman 29-21 (24-20 în manșa tur); Cupa EHF, manșa retur, optimi de finală: Corona Brașov - Astrakhanochka 26-22 (25-36 în manșa tur), Issy Paris Handball - Dunărea Brăila 30-26 și 24-25 (ambele meciuri au avut loc la Paris).

Cupa EHF la handbal masculin

Rezultate înregistrate în prima etapă din grupele Cupei EHF la handbal masculin - Grupa A: HSV Hamburg - Gorenje Verenje 33-28, Haslum Handballklubb - Pfadi Winterthur 23-27; Grupa B: HCM Constanța - Sankt Petersburg 25-25, Fraikin BM. Granollers - Team Tvis Holstebro 28-28; Grupa C: Futebol Clube do Porto - Fuchse Berlin 20-26, HC Vojvodina - Skjern Handbold 23-25; Grupa D: MT Melsungen - Eskilstuna Guif 31-27, Balatonfüredi KSE - RK Nexe 19-31.

Liga Campionilor la handbal feminin

Rezultate înregistrate în grupele principale ale Ligii Campionilor la handbal feminin - Grupa Principală 1: RK Krim Mercator - Buducnost 20-23 (n.r. - Cristina Neagu a marcat 5 goluri), HC Leipzig - Thuringer HC 25-34, Dinamo Sinara - WHC Vardar SCBT 33-25. Clasament: 1. Buducnost 13p, 2. Dinamo-Sinara 10p, 3. Thuringer 6p (golaveraj: 168-177), 4. HC Leipzig 6p (183-197), 5. Vardar 5p, 6. Mercator 2p; Grupa Principală 2: IK Savehof - Larvik 20-25 și Gyor Audi Eto KC - Metz Handball 31-27. Clasament. 1. Larvik 14p, 2. Gyor 12p, 3. Viborg 5p, 4. Metz 4p (178-181), 5. HCM Baia Mare 4p (173-195), 6. IK Savehof 3p.

Liga Campionilor la handbal masculin

Rezultate înregistrate în penultima etapă din faza grupelor Ligii Campionilor la handbal masculin - Grupa A: HC Prvo Zagreb - Naturhouse La Rioja 31-30, PSG Handball - HC Meshkov Brest 36-25, THW Kiel - HC Metalurg 35-16. Clasament: 1. Kiel 16p, 2. PSG 12p, 3. Zagreb 10p, 4. La Rioja 7p, 5. Brest 6p, 6. Metalurg 3p; Grupa B: SG Flenmsburg Handewitt - Besiktas Istanbul 31-27, Alingsas HC - Orlen Wisla Plock 22-23, FC Barcelona - Kolding Copenhaga 33-27. Clasament: 1. Barcelona 15p, 2. Copenhaga 12p (golaveraj: 258-240), 3. Flensburg 12p (259-246), 4. Wisla Plock 11p, 5. Alingsas 2p (219-264), 6. Besiktas 2p (228-274); Grupa C: Vardar Skopje - Montpellier Agglomeration HB 30-26, Chekhovskie Medvedi - Rhein-Neckar Lowen 26-32, MKB Veszprem - RK Celje Pivovarna Lasko 29-26. Clasament: 1. Veszprem 16p, 2. Vardar 13p, 3. Rhein-Neckar Lowen 12p, 4. Montpellier 8p, 5. Celje 4p, 6. Medvedi 1p; Grupa D: Kadetten Schaffhausen - MOL-Pick Szeged 32-29, KS Vive Tauron Kielce - Dunkerque HB Grand Hotel 36-32, Aalborg Handball - HC Motor Zaporozhye 30-36. Clasament: 1. Kielce 18p, 2. Szeged 12p, 3. Zaporozhye 6p (golaveraj: 256-256), 4. Dunkerque 6p (228-238), 5. Aalborg 6p (233-246), 6. Kadetten Schaffhausen 6p (239-268).

Turneul celor 6 Naţiuni la rugby

Doar Anglia și Irlanda au rămas neînvinse după cea de-a doua etapă a Turneului celor 6 Națiuni la rugby, anunțându-se drept principale favorite la câștigarea trofeului în acest an. Dacă Anglia a avut un meci lejer cu Italia, Irlanda s-a impus greu în derby-ul cu Franța, după o primă repriză foarte bună - avea 12-6 la pauză. Și galezii au tremurat pentru victorie, scoțienii făcând un meci foarte bun pe propriul teren, insuficient însă ca să răstoarne pronosticurile. Rezultate din etapa a doua: Anglia - Italia 47-17; Irlanda - Franța 18-11; Scoția - Țara Galilor 23-26; clasament: 1. Anglia 4p; 2. Irlanda 4p; 3. Franța 2p; 4. Țara Galilor 2p; 5. Scoția 0p; 6. Italia 0p.

România, locul 2 în etapa de Cupă Mondială la spadă feminin de la Buenos Aires

Echipa României, formată din Ana Maria Brînză, Simona Gherman, Simona Pop şi Anca Măroiu, s-a clasat pe locul 2 în etapa de Cupă Mondială la spadă seniori feminin de la Buenos Aires. Sportivele române au pierdut finala de duminică în fața Italiei, cu scorul de 30-26. Scrimerele noastre au învins în optimi Venezuela cu scorul de 42-25, în sferturi au trecut de Estonia cu 35-31, iar în semifinale au învins Rusia (Tatiana Gudkova, Violetta Kocineva, Violetta Kolobova și Tatiana Logunova) cu 45-24, pentru ca în ultimul act să cedeze în fața italiencelor Bianca Del Carretto, Rossella Fiamingo, Mara Navarria și Francesca Quondamcarlo. Germania a ocupat locul al treilea, după 31-29 cu Rusia în finala mică.

Două clasări pe podium pentru cadeții români la Cupa Europeană de judo de la Zagreb

Sportivii români au reușit două clasări pe podium la Cupa Europeană de judo pentru cadeți de la Zagreb, concurs desfășurat în weekend. Eduard Șerban a ocupat locul al doilea la categoria 81 kg, după ce a pierdut finala cu francezul Sofiane Ait Mohamed Amer, iar Vlad Luncan s-a clasat pe locul al treilea la categoria 50 kg, după ce l-a învins pe israelianul Itay Klein în meciul decisiv. Mihai Grigorescu (66 kg), Florin Selea (60 kg) și Georgiana Ioniță (44 kg) s-au clasat pe locul 5, Andrei Grigorescu (55 kg) și Anca Filipișan (57 kg) au ocupat locul 7, iar Răzvan Bodea (66 kg), Paul Ponta (50 kg) și Lorena Necula (70 kg) au încheiat pe poziția a 9-a. România a participat cu un lot de 32 de sportivi, 21 la masculin și 11 la feminin. În total au concurat 552 de judoka, 355 la masculin și 197 la feminin.

Irina-Camelia Begu s-a calificat în turul doi la Rio de Janeiro

Tenismena Irina-Camelia Begu, cap de serie nr. 2 şi locul 34 WTA, s-a calificat, ieri, în turul secund al turneului de la Rio de Janeiro (Brazilia), dotat cu premii în valoare totală de 250.000 de dolari. Românca a învins-o în runda inaugurală, cu scorul de 6-1, 6-3, după o oră şi şapte minute, pe Olivia Rogowska (Australia), poziţia 195 în ierarhia mondială. În turul doi, Begu o va întâlni pe învingătoarea partidei dintre Bethanie Mattek-Sands (SUA), locul 214 WTA, şi Danka Kovinici (Muntenegru), poziţia 118 în clasamentul mondial. Pentru calificarea în turul doi la Rio de Janeiro, Begu va primi 30 de puncte WTA şi un cec în valoare de 3.400 de dolari.

Sorana Cîrstea s-a accidentat din nou la umăr

Tenismena Sorana Cîrstea, locul 116 WTA, a anunţat că accidentarea la umăr a recidivat, astfel că nu va putea participa la turneele de la Rio de Janeiro şi Acapulco, ce se vor disputa în următoarele două săptămâni. „Din păcate, umărul meu este accidentat şi nu voi putea juca la Rio şi Acapulco, dar lucrez din greu să mă refac şi voi reveni în curând în competiţii. M-am antrenat bine în Las Vegas”, a scris Cîrstea, pe contul său de Facebook. Românca a suferit o accidentare la umăr în a doua parte a sezonului trecut, fiind indisponibilă aproape două luni şi jumătate, iar recuperarea a efectuat-o în SUA. În acest an, ea a jucat în primul tur la Australian Open şi în aceeaşi fază la competiţia ITF de la Midland (SUA), fiind eliminată de fiecare dată.

Hănescu a acces în ultimul tur al calificărilor la Delray Beach

Tenismanul Victor Hănescu, locul 142 ATP și al doilea favorit, a acces, duminică, în ultimul tur al calificărilor la turneul de la Delray Beach, dotat cu premii în valoare totală de 549.230 de dolari. Românul l-a învins în turul doi, cu scorul de 6-2, 6-3, într-o oră şi patru minute, pe canadianul Pavel Krainik, locul 910 ATP, după ce trecuse în primul tur de James McGee, locul 208 ATP, cu scorul de 6-3, 4-6, 6-4. Hănescu îl va întâlni în ultima rundă a calificărilor pe americanul Eric Quigley, locul 463 ATP.

Ungur a ratat prezența pe tabloul principal, la Rio de Janeiro

Tenismanul Adrian Ungur, locul 151 ATP, a ratat, duminică, accederea pe tabloul principal la turneul de la Rio de Janeiro, dotat cu premii în valoare totală de 1.548.755 de dolari. Românul, al cincilea favorit, a fost învins în turul secund al calificărilor, cu scorul de 6-3, 6-4, într-o oră şi 14 minute, de olandezul Thiemo de Bakker, cap de serie nr. 3 și 136 ATP. În runda inaugurală, Ungur trecuse de brazilianul Antonioni Fasano, fără clasare ATP, cu scorul de 6-3, 6-2.

Stan Wawrinka a câştigat turneul de la Rotterdam

Tenismanul Stan Wawrinka, locul 7 ATP și cap de serie nr. 4, a câştigat, duminică, turneul de la Rotterdam, dotat cu premii în valoare totală de 1.600.855 de euro. Elvețianul l-a învins în finală, cu scorul de 4-6, 6-3, 6-4, pe cehul Tomas Berdych, locul 8 ATP și al treilea favorit. Acesta este al nouălea titlu la simplu din cariera lui Stan Wawrinka și al doilea din acest an, după cel de la Chennai. Pentru această performanță, elvețianul va primi 500 de puncte și un cec în valoare de 358.540 de dolari, în timp ce învinsul său va fi răsplătit cu 300 de puncte și 161.650 de dolari.

Kei Nishikori a câştigat pentru a treia oară consecutiv la Memphis

Tenismanul japonez Kei Nishikori, locul 5 ATP, a câştigat, duminică, pentru a treia oară consecutiv, un record, turneul ATP de la Memphis, dotat cu premii în valoare totală de 585.870 de dolari. Asiaticul este primul jucător care se impune la Memphis în trei ani consecutivi. În finală, Nishikori, principalul favorit, l-a învins pe sud-africanul Kevin Anderson, locul 15 ATP și cap de serie nr. 2, cu scorul de 6-4, 6-4. Titlul de la Memphis este primul pentru Nishikori din acest an şi al optulea din carieră. Pentru această performanță, japonezul va primi 250 de puncte și un cec în valoare de 106.565 de dolari, în timp ce învinsul său va fi răsplătit cu 150 de puncte și 56.125 de dolari. Nishikori a fost recompensat cu o chitară Gibson personalizată în locul tradiţionalului trofeu. „O ador! Nu am cântat niciodată la chitară, dar cred că trebuie să încep să iau nişte lecţii”, a declarat Nishikori. Au primit chitare Gibson şi câştigătorii probei de dublu, Mariusz Fyrstenberg şi Santiago Gonzalez. „Este cel mai tare trofeu pe care l-am primit vreodată! Am cumpărat o chitară în urmă cu un an şi era destul de scumpă, dar nu se compara cu aceasta. Este un trofeu minunat şi sunt foarte bucuros”, a spus Gonzalez.

Pablo Cuevas s-a impus la turneul ATP de la Sao Paulo

Tenismanul uruguayan Pablo Cuevas, locul 23 ATP și cap de serie nr. 5, a câştigat, duminică, turneul ATP de la Sao Paulo, dotat cu premii în valoare totală de 505.655 de dolari. Sud-americanul l-a învins în finală pe italianul Luca Vanni, locul 108 ATP, cu scorul de 6-4, 3-6, 7-6. Acesta este al treilea titlu la simplu din cariera lui Pablo Cuevas, după cele câştigate în 2014 la Umag şi Bastad. Pentru această performanță, uruguayanul va primi 250 de puncte și un cec în valoare de 80.850 de dolari, în timp ce învinsul său va fi răsplătit cu 150 de puncte și 42.600 de dolari.

Rafael Nadal a participat la Carnavalul de la Rio!

Tenismanul spaniol Rafael Nadal, numărul 3 mondial, a participat la primul său carnaval de la Rio, alături de școala de samba Unidos do Viradouro. Conform cotidianului „AS“, Rafael Nadal, David Ferrer și fostul campion brazilian Gustavo Kuerten au defilat duminică seară, în pofida averselor de ploaie, pe sambadromul din Rio. Nadal și Ferrer au parcurs distanța de 700 m la pas și nu dansând, în ritmul sambei, preferând să salute publicul și să facă fotografii alături de fani. „Am văzut o energie incredibilă, niciodată nu am mai văzut așa ceva și am fost emoționat”, a declarat Nadal după prima sa experiență la Rio. Nadal și Ferrer vor lua parte la turneul ATP 500 de la Rio de Janeiro, programat între 17 și 22 februarie.

Hocheistul Steve Montador a încetat din viaţă la vârsta de 35 de ani

Jucătorul de hochei pe gheaţă Steve Montador, în vârstă de 35 de ani, a încetat din viaţă în noaptea de sâmbătă spre duminică, în locuinţa sa din Mississauga, Ontario. Fundașul canadian a fost găsit inconştient în locuinţa sa, în jurul orei 2.00, iar după scurt timp medicii i-au pronunţat decesul. Cauza morții încă nu este cunoscută, însă poliţiştii nu cred că a fost vorba de omor sau de sinucidere. Steve Montador, supranumit „The Matador”, a jucat în NHL în perioada 2001-2012, pentru echipele Calgary Flames, Florida Panthers, Anaheim Ducks, Boston Bruins, Buffalo Sables şi Chicago Blackhawks. Ultima dată, Montador a evoluat la echipa croată KHL Medveščak Zagreb.