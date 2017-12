LIGA 1 LA FOTBAL

Primul meci din etapa a 9-a a Ligii 1 la fotbal s-a disputat vineri seară, după închiderea ediției, la Iași, între echipa locală CSMS și Concordia Chiajna. Programul partidelor - sâmbătă, ora 16.00: Gaz Metan Mediaş - Ceahlăul Piatra Neamț (Look Plus și Dolce Sport 1), ora 18.30: FC Botoşani - FC Brașov (Look Plus și Dolce Sport 1), ora 21.00: Rapid Bucureşti - Dinamo Bucureşti (Look TV); duminică, ora 16.00: CS U. Craiova - ASA Tg. Mureş (Look TV), ora 19.00: FC Viitorul - Petrolul Ploieşti (Look Plus și Dolce Sport 1), ora 21.00: Steaua București - Astra Giurgiu (Look TV); luni, ora 18.30: Pandurii Tg. Jiu - Oţelul Galaţi (Look TV), ora 21.00: CFR Cluj - U. Cluj (Look TV). Clasament: 1. Steaua 21p (golaveraj: 20-6), 2. CFR 19p (17-4), 3. Astra 18p (19-7), 4. Dinamo 15p (14-8), 5. ASA 15p (13-7), 6. Petrolul 14p (16-8), 7. FC Botoșani 13p (11-14), 8. Gaz Metan 11p (10-11), 9. Ceahlăul 11p (8-13), 10. FC Brașov 9p (11-14), 11. U. Cluj 8p (8-9), 12. Rapid 8p (6-11), 13. CS U. Craiova 8p (7-14), 14. Pandurii 7p (6-12), 15. FC Viitorul 6p (7-11), 16. Oțelul 5p (4-10), 17. Concordia 5p (6-16), 18. CSMS Iași 4p (4-12).

TRAGEREA LA SORŢI PENTRU OPTIMILE CUPEI ROMÂNIEI, LA 2 OCTOMBRIE

Tragerea la sorţi pentru optimile de finală ale Cupei României-Timişoreana la fotbal va avea loc joi, 2 octombrie, de la ora 12.00, la Casa Fotbalului din București, a anunţat, vineri, site-ul oficial al FRF. Cele 16 echipe calificate în optimi vor fi împărţite la tragerea la sorţi în trei urne - URNA A: Steaua Bucureşti, Petrolul Ploieşti, Dinamo Bucureşti, CFR Cluj și Pandurii Tg. Jiu; URNA B: Oţelul Galaţi, CSMS Iaşi, ASA Tg. Mureş, Rapid Bucureşti, Ceahlăul Piatra Neamţ, FC Braşov, Viitorul, CS U. Craiova și U. Cluj; URNA C: Rapid CFR Suceava și CS Mioveni. Meciurile din optimi sunt programate la 28, 29 și 30 octombrie.

FRF VA LANSA, LUNI, IMNUL ECHIPEI NAŢIONALE

Federaţia Română de Fotbal va lansa luni, de la ora 12.00, noul imn al echipei naţionale, în cadrul unei conferinţe de presă la care vor fi prezenți preşedintele Răzvan Burleanu şi membrii trupei Iris, cantautorii piesei. În paralel cu întâlnirea cu reprezentanţii presei de la sala „Ioan Chirilă“, tot de la ora 12.00, imnul va fi lansat şi pe canalul de YouTube al FRF, pe site-ul instituţiei şi pe pagina de Facebook a echipei naţionale. Primul meci la care noul imn va fi difuzat pe stadion este România - Ungaria, programat la 11 octombrie.

LIGA A II-A LA FOTBAL

Programul partidelor din etapa a 5-a a Seriei a 2-a din Liga a II-a la fotbal - sâmbătă, ora 11.00: Metalul Reșița - Poli Timișoara, Șoimii Pâncota - FC Olt Slatina, Fortuna Poiana Câmpina - Unirea Târlungeni; duminică, ora 11.00: CS Mioveni - Olimpia Satu Mare, CSM Rm. Vâlcea - FC Bihor Oradea. Clasament: Clasament: 1. Metalul Reșița 10p, 2. Poli Timișoara 9p, 3. AFC Fortuna 7p, 4. Caransebeș 5p (golaveraj: 3-3), 5. Rm. Vâlcea 5p (2-3), 6. Mioveni 5p (1-2), 7. Tărlungeni 4p, 8. Satu Mare 3p, 9. Slatina 2p (3-4), 10. Pâncota 2p (3-7), 11. Oradea 1p (2-5).

MUTU ȘI-A REZILIAT CONTRACTUL CU PETROLUL

Atacantul Adrian Mutu şi-a reziliat contractul cu Petrolul Ploieşti, a declarat, vineri, finanţatorul clubului ploieştean, Dan Capră. „Rezilierea s-a semnat joi seară între Petrolul şi Mutu. Asta înseamnă ca Adrian Mutu nu va mai reveni din iarnă. Petrolul nu a primit niciun leu. Mutu mai trebuie să îşi încaseze o parte din banii pentru care a jucat aici. E o afacere paguboasă, dar asta este”, a declarat Capră. Mutu juca la Petrolul din iarnă. El urmează să evolueze în campionatul Indiei, cel mai probabil la echipa FC Pune City. Adrian Mutu a jucat ultima dată în Liga 1 în perioada 1999-2000, la Dinamo. Ulterior, el a evoluat la Internazionale Milano (2000), Verona (2000-2002), Parma (2002-2003), Chelsea Londra (2003-2004), Juventus Torino (2005-2006), Fiorentina (2006-2011) şi Ajaccio (2012-2013).

ASTRA ŞI CFR CLUJ AU PRIMELE DE LA UEFA BLOCATE

Corpul de Control Financiar al Cluburilor din cadrul UEFA (CFCB) a decis ca primele de participare în Cupele Europene să fie blocate în cazul a cinci grupări, între care se numără şi Astra Giurgiu şi CFR Cluj, informează site-ul oficial al forului european. Alături de Astra şi CFR Cluj, mai sunt vizate de această măsură grupările Bursaspor, Buducnost Podgorica şi FK Ekranas. UEFA a precizat că primele au fost blocate deoarece s-a constatat că, la data de 30 iunie 2014, cluburile aveau „restanţe financiare importante faţă de alte grupări, faţă de angajaţi şi/sau autorităţi”. Măsura de blocare a primelor este provizorie, în aşteptarea unor investigaţii suplimentare. Decizia va rămâne în vigoare până în luna decembrie, când camera de investigaţii a CFCB îşi va completa evaluarea în privinţa restanţelor cluburilor în cauză, cu situaţia financiară până la 30 septembrie 2014. Echipa Astra Giurgiu participă în grupele UEFA Europa League, după ce a jucat şi în turul al treilea preliminar şi în play-off, iar CFR Cluj a evoluat în două tururi preliminare ale competiţiei.

ALEXANDRU KURTEYAN, NOUL SELECȚIONER AL NAȚIONALEI MOLDOVEI

Alexandru Kurteyan este noul selecționer al echipei naționale de fotbal a Republicii Moldova, fiind numit după ce Ion Caras a demisionat din cauza rezultatelor sub așteptări, a anunțat federația de la Chișinău. Kurteyan s-a născut la 11 februarie 1974, la Chişinău. În perioada octombrie 2011 - septembrie 2014 a pregătit naționala U21 a Moldovei. În preliminariile CE 2013, selecționata de tineret a Moldovei s-a clasat pe locul 4 în grupă, iar în campania de calificare pentru CE 2015 s-a situat pe poziția a treia. În cariera sa de jucător, el a evoluat la Zimbru Chişinău, Widzew Lodz (Polonia), Zenit Sankt Petersburg (Rusia), Hamburger SV (Germania) și Torpedo-ZIL Moscova (Rusia), iar pentru naționala Moldovei, în perioada 1993-2002, a jucat 40 meciuri și a marcat două goluri.

LUIS SUAREZ A FOST CONVOCAT LA NAȚIONALĂ

Atacantul echipei FC Barcelona, Luis Suarez, suspendat de FIFA după ce l-a muşcat de umăr pe fundaşul italian Giorgio Chiellini la Cupa Mondială, a fost convocat la naţionala Uruguayului pentru meciurile amicale cu Arabia Saudită (10 octombrie) şi Oman (13 octombrie), informează presa spaniolă. Luis Suarez se află în lotul de 29 de jucători convocat de selecţionerul Oscar Tabarez pentru cele două meciuri amicale. Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) a anunţat, la 14 august, că Luis Suarez rămâne suspendat ca urmare a incidentului de la un meci din cadrul Cupei Mondiale din Brazilia, dar a precizat că sancţiunea a fost limitată la meciurile oficiale. FIFA l-a suspendat pe Luis Suarez nouă meciuri şi a dictat o interdicţie de patru luni în cazul uruguayanului, după ce acesta l-a muşcat de umăr pe fundaşul italian Giorgio Chiellini la un meci de la Cupa Mondială. La 10 iulie, Comisia de Apel a FIFA a respins contestaţia federaţiei din Uruguay cu privire la sancţiunea primită de Suarez.

UEFA ANCHETEAZĂ ȘAPTE CLUBURI PENTRU ÎNCĂLCAREA FAIR-PLAY-ULUI FINANCIAR

Şapte cluburi angrenate în acest sezon în Cupele Europene - AS Monaco, AS Roma, Beşiktaş Istanbul, Internazionale Milano, FK Krasnodar, FC Liverpool şi Sporting Lisabona - sunt anchetate de UEFA pentru încălcarea fair-play-ului financiar, a anunţat forul continental. „Instanţa de control financiar al cluburilor din cadrul UEFA a deschis oficial o anchetă împotriva a şapte cluburi, în măsura în care acestea au prezentat un deficit mai mare decât pragul permis, în conformitate cu rapoartele lor financiare în anii 2012 şi 2013”, se arată în comunicatul forului european. UEFA a solicitat cluburilor să furnizeze până la sfârşitul lunii noiembrie informaţii suplimentare privind bilanţurile lor la sfârşitul sezoanelor 2012-2013 şi 2011-2012.

FIFA A DECIS CA DEŢINEREA DREPTURILOR ASUPRA JUCĂTORILOR DE CĂTRE TERŢI SĂ FIE INTERZISĂ

Comitetul Executiv al FIFA a luat „decizia fermă” de a interzice deţinerea drepturilor asupra jucătorilor de către terţi, a anunţat, vineri, preşedintele forului mondial, Joseph Blatter. „Interdicţia nu poate fi pusă în aplicare imediat. Va exista o perioadă de tranziţie”, a spus Blatter. În luna martie, preşedintele UEFA, Michel Platini, i-a cerut lui Blatter să aibă „curajul politic” de a aborda problema deţinerii drepturilor asupra jucătorilor de către terţi, în opinia sa „un pericol grav” pentru fotbal. Platini, membru al Comitetului Executiv al FIFA, s-a plâns atunci că „din ce în ce mai des jucătorii aparţin unor firme opace, cu sediile în paradisuri fiscale şi controlate de nu ştiu de agent sau fond de investiţii”. „Unii jucători pur şi simplu nu mai sunt stăpâni pe cariera lor sportivă şi sunt transferaţi în fiecare an pentru a-i îmbogăţi pe aceşti necunoscuţi care vor să câştige bani din fotbal”, a afirmat Platini.

BLATTER CONFIRMĂ CĂ VA CANDIDA PENTRU UN AL CINCILEA MANDAT LA ŞEFIA FIFA

Joseph Blatter a confirmat, vineri, că va candida pentru un al cincilea mandat la preşedinţia Federaţiei Internaţionale de Fotbal (FIFA). „Am acceptat cererea anumitor federaţii de a mă prezenta la alegeri pentru un al cincilea mandat”, a declarat Blatter, în vârstă de 78 de ani, la încheierea Comitetului Executiv al FIFA, de vineri, de la Zurich. Elveţianul conduce FIFA din 1998. În vârstă de 55 de ani, francezul Jerome Champagne, fost vicepreşedinte al organizaţiei, a fost primul care şi-a anunţat candidatura la alegerile din 2015.

TORPEDO MOSCOVA, SANCȚIONATĂ PENTRU RASISM

Echipa Torpedo Moscova, locul 14 în campionatul Rusiei, va juca următorul meci de pe teren propriu cu jumătate de stadion închisă din cauza manifestărilor rasiste ale suporterilor, a anunţat Federaţia Rusă de Fotbal. Suporterii formaţiei Torpedo Moscova au imitat strigătele maimuţelor la adresa fundaşului congolez al echipei Dinamo Moscova, Christopher Samba, la meciul pierdut luni pe teren propriu, cu scorul de 3-1. De asemenea, clubul Torpedo Moscova a fost amendat cu 7.400 de euro.

VALENCIA, LIDER ÎN CAMPIONATUL SPANIEI

Formaţia FC Valencia a învins joi seară, pe teren propriu, cu scorul de 3-0, echipa Cordoba, într-un meci contând pentru etapa a cincea a campionatului Spaniei. Golurile au fost marcate de Paco Alcacer (min. 22), Jose Gaya (min. 26) şi Feghouli (min. 73). În clasament, Valencia ocupă primul loc, cu 13 puncte, la egalitate cu FC Barcelona şi FC Sevilla, dar cu un golaveraj mai bun, în timp ce Cordoba este pe ultima poziţie, cu două puncte.

DECES SUBIT PENTRU UN INTERNAȚIONAL FEROEZ

Jucătorul Gunnar Zachariasen, în vârstă de 22 de ani, care a marcat un gol în meciul dintre echipele de tineret ale Insulelor Feroe şi României din 7 iunie 2013, scor 2-2, a decedat joi, în urma unui „accident la locul de muncă”. „Suntem în stare de şoc după ce am pierdut un bun prieten şi un jucător de perspectivă. Nu doar EB/Streymur a pierdut un jucător promiţător, ci întreg fotbalul feroez. Gândurile noastre se îndreaptă spre rudele apropiate”, a declarat preşedintele clubului EB/Streymur, Signar i Homrum. Zachariasen a făcut parte în trecut din lotul echipei daneze Brondby. Mijlocaşul ofensiv a înscris patru goluri în cele şapte meciuri disputate în campania de calificare la Campionatul European de tineret din 2015, inclusiv primul gol al remizei contra României.