CONSUMUL DE SEMINŢE, INTERZIS PE STADIONUL ECHIPEI ASA TG. MUREŞ

Conducerea grupării ASA Tg. Mureş a anunţat ieri că, începând cu următorul meci, consumul de seminţe pe stadionul „Trans-Sil“ este interzis. Oficialii clubului din Liga 1 la fotbal nu oferă o explicaţie pentru luarea acestei decizii. „Clubul ASA Târgu Mureş anunţă suporterii formaţiei roş-albastre că, începând cu partida din 16-imile Cupei României-Timişoreana dintre ASA şi Concordia Chiajna, consumul de seminţe pe stadionul „Trans-Sil“ va fi interzis. De asemenea, la punctele comerciale din incinta stadionului, vânzarea de seminţe va fi oprită. Vă mulţumim pentru înţelegere”, se menţionează pe site-ul citat. ASA Tg. Mureş se alătură astfel altor cluburi care au luat decizia de a interzice spectatorilor să consume seminţe pe stadion. Prima grupare care a interzis consumul de seminţe a fost CFR Cluj, în 2009, astfel de decizii fiind luate ulterior şi de FC Vaslui, Steaua Bucureşti, Gaz Metan Mediaş, Universitatea Cluj, precum şi de administraţia Arenei Naţionale din Bucureşti.

SISTEM DE ILUMINARE ARTIFICIALĂ PENTRU GAZONUL DE PE ARENA NAŢIONALĂ

Primăria Capitalei a achiziţionat un sistem de lămpi cu raze ultraviolete pentru a spori durata de viaţă a gazonului Arenei Naţionale, covorul de iarbă urmând a fi schimbat înaintea partidei România - Ungaria, din preliminariile EURO 2016. „Stadionul aparţine Primăriei şi este un grafic de lucrări. S-a achiziţionat acel sistem cu unde ultraviolete pentru a creşte durata de viaţă a gazonului. Şi gazonul va fi schimbat. Va fi un gazon foarte bun. Până la meciul cu Ungaria va fi schimbat, astea sunt informaţiile pe care le am”, a anunţat preşedintele FRF, Răzvan Burleanu. Oficialii Primăriei doreau achiziţionarea unui astfel de sistem de iluminare, dar şi a unuia de microclimat, încă din 2011, când Arena Naţională a primit dreptul de organizare a finalei UEFA Europa League din 2012.

CHANTURIA A REVENIT LA CFR CLUJ

Mijlocaşul georgian Giorgi Chanturia a revenit la echipa CFR Cluj, după ce el fusese cedat, în această vară, de gruparea ardeleană la formaţia italiană Hellas Verona. Chanturia va purta tricoul cu numărul 11 la CFR Cluj. „Sunt bine din punct de vedere fizic. Săptămâna trecută am jucat 90 de minute la naţionala Georgiei, iar pregătirea de vară am făcut-o cu Hellas Verona. CFR Cluj arată foarte bine şi cred că e capabilă să se bată pentru titlu. Anul trecut, obiectivul era Liga Europa, dar sezonul ăsta, chiar dacă suntem la început, cred că ne putem bate la titlu şi pentru o participare în Liga Campionilor”, a spus Chanturia. Conform presei italiene, internaţionalul georgian a revenit în România sub formă de împrumut. Clubul clujean a anunţat la 12 iunie că l-a transferat definitiv pe Chanturia la gruparea italiană Hellas Verona, după ce îl achiziţionase în februarie de la Vitesse Arnhem.

REAL MADRID CAUTĂ UN NUME NOU PENTRU STADIONUL „SANTIAGO BERNABEU”

Clubul Real Madrid negociază cu zece posibili parteneri pentru redenumirea stadionului „Santiago Bernabeu” şi finanţarea proiectului de renovare a arenei, estimat la suma de 400 de milioane de euro, a anunţat preşedintele grupării spaniole, Florentino Perez. Real Madrid a prezentat în luna ianuarie un proiect conform căruia stadionul ar urma să aibă un acoperiş retractabil şi la arenă vor fi deschise mai multe magazine şi restaurante, pentru a creşte veniturile clubului. În ultimele luni, presa spaniolă a menţionat ca variante de partener pentru renovarea stadionului compania aeriană Emirates şi constructorul de automobile Audi. Cu oficialii grupării madrilene ar fi discutat şi conducerea din Spania a Microsoft. În ediţia de duminică, „Marca“ a notat că Real Madrid ar fi aproape de un acord cu IPIC, un fond de investiţii din Abu Dhabi. „Abu Dhabi Santiago Bernabeu, Abu Dhabi Bernabeu... Încă nu s-a stabilit cum va fi redenumit stadionul, dar Abu Dhabi va fi pe faţadă”, susţine „Marca“, adăugând că înţelegerea este spectaculoasă, de 450 până la 500 de milioane de euro pe 20 de ani.

QATARUL POATE PIERDE ORGANIZAREA MONDIALULUI DIN 2022

Un membru al Comitetului Executiv al FIFA, germanul Theo Zwanziger, crede că statul Qatar va pierde organizarea Campionatului Mondial din anul 2022. Zwanziger îşi bazează aceste afirmaţii pe riscul la care sunt supuşi fotbaliştii şi spectatorii din cauza căldurii extreme. „Medicii spun, şi eu am insistat asupra acestui punct din protocol, că nu pot garanta că un Campionat Mondial se poate ţine vara în aceste condiţii”, a continuat oficialul FIFA. Deşi tehnicile de răcorire a stadioanelor sunt posibile, un turneu final nu presupune numai arene, consideră oficialul. „Există suporteri care vin din toată lumea şi care vor fi afectaţi de căldură. Primul incident care va pune în pericol viaţa unei persoane va face obiectul unei anchete. Şi nimeni din Comitetul Executiv nu ar vrea să răspundă pentru asta”, a adăugat el. Qatarul face obiectul unui val de critici din partea organizaţiilor pentru apărarea drepturilor omului şi a sindicatelor, care denunţă abuzuri şi condiţii grele de muncă pentru lucrătorii străini angajaţi pe şantierele stadioanelor. Totodată, statul din Golf trebuie să facă faţă acuzaţiilor de corupţie în procesul de atribuire a CM 2022 după ce „Sunday Times“ a susţinut, la începutul lunii iunie, că se află în posesia a mii de e-mail-uri şi a altor documente care atestă plăţi efectuate de Bin Hammam, un fost înalt responsabil al sportului din Qatar, către reprezentanţi ai fotbalului internaţional pentru obţinerea susţinerii candidaturii ţării sale. Comisia de etică a FIFA urmează să anunţe, la începutul anului 2015, rezultatele unei anchete cu privire la atribuirea controversată a Mondialului din 2018 Rusiei, dar şi a ediţiei următoare Qatarului.

ACERBI, VINDECAT DE CANCER, A JUCAT PENTRU SASSUOLO

Fundaşul formaţiei Sassuolo, Francesco Acerbi, vindecat de cancer la testicule, a jucat din nou fotbal, duminică, în meciul cu Sampdoria Genova, scor 0-0, din etapa a 3-a a campionatului Italiei. „Nici măcar nu am cerut să fiu înlocuit. Am făcut un meci bun, a fost un impact emoţional puternic, iar prin minutul 70 am început să simt ceva crampe”, a declarat Acerbi. În vârstă de 25 de ani, Acerbi a fost operat în vara anului 2013 de cancer la testicule, iar apoi a revenit în competiţie. Însă, în iarnă, cancerul a recidivat, iar el a riscat o suspendare pentru dopaj, după ce a fost depistat pozitiv cu un produs interzis rezultat din tratamentul său, gonadotrofină corionică (hCG).

INCIDENTE DUPĂ MECIUL FC KOLN - BORUSSIA MONCHENGLADBACH

Trei poliţişti au fost răniţi uşor şi 70 de persoane au fost arestate, duminică, după meciul FC Koln - Borussia Monchengladbach, scor 0-0, din etapa a 4-a a campionatului Germaniei, au anunţat surse din cadrul Poliţiei. Incidentele au avut loc înaintea celui de-al 128-lea derby al Rinului. „Aceşti huligani vin la fotbal pentru a face o scenă de luptă. Sunt supărat. Am făcut eforturi toată săptămâna pentru ca meciul să se dispute în condiţii bune, dar ne-am trezit cu aceşti 70 de nebuni”, a declarat Werner Spinner, preşedintele clubului FC Koln. Conform Poliţiei, alte altercaţii de mai mică intensitate au avut loc şi după meci.

RONALDINHO A MARCAT PRIMUL SĂU GOL PENTRU ECHIPA MEXICANĂ QUERETARO

Atacantul brazilian Ronaldinho a marcat, duminică, primul său gol pentru echipa Queretaro, care a învins în deplasare, cu scorul de 4-1, formaţia Chivas Guadalajara, în etapa a 9-a a campionatului Mexicului. Ronaldinho, care a jucat 79 de minute, a deschis scorul din penalty, în minutul 6, şi a dat pasa de gol la reuşita de 2-0 a oaspeţilor. În urma acestei victorii, Queretaro a urcat pe locul 6 în clasament, cu 14 puncte, la şase puncte în urma liderului America. Atacantul brazilian în vârstă de 34 de ani a avut ocazia, etapa trecută, să înscrie pentru Queretaro, dar a ratat un penalty în meciul de pe teren propriu cu Puebla, scor 1-1. Fotbalistul brazilian Ronaldinho a semnat, la începutul lunii septembrie, un contract pe două sezoane cu gruparea mexicană Queretaro.

DEBUCHY VA FI INDISPONIBIL TREI LUNI

Fundaşul formaţiei Arsenal şi al echipei Franţei, Mathieu Debuchy, a fost operat la glezna stângă şi va fi indisponibil trei luni, a anunţat ieri gruparea londoneză. „Este o lovitură grea, dar Calum Chambers a fost cumpărat pentru a-l înlocui”, a declarat managerul Arsene Wenger. Francezul de 29 de ani a suferit o entorsă la meciul cu Manchester City, din 13 septembrie, fiind scos de pe teren pe targă în minutul 80.

POLIŢIA BRITANICĂ INVESTIGHEAZĂ ABUZURILE RASISTE LA CARE A FOST SUPUS MARIO BALOTELLI

Poliţia britanică a anunţat că investighează abuzurile rasiste la care atacantul italian al echipei FC Liverpool, Mario Balotelli, a fost supus pe reţeaua de socializare Twitter, după ce acesta a ironizat pe Manchester United în urma înfrângerii cu Leicester City, scor 5-3, informează BBC. Atacantul italian a postat pe contul său de Twitter mesajul „Man Utd... LOL”, după ce United a pierdut cu 3-5 meciul cu Leicester, deşi condusese cu 2-0. Mesajul lui Balotelli a fost redistribuit de peste 150.000 de ori, iar multe dintre acestea aveau alăturate insulte rasiste la adresa atacantului. Mai multe conturi au fost închise din cauza abuzului de limbaj. În trecut, Mario Balotelli a mai fost victima abuzurilor rasiste, atât când se afla la echipa naţională a Italiei, dar şi când evolua pentru Internazionale Milano sau AC Milan.